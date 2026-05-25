Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Hà Tĩnh

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ truy điệu, an táng hài cốt 9 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.

Sáng 25/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm (xã Tứ Mỹ), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng hài cốt 9 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào. Dự lễ truy điệu và án táng có đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Khánh Toàn - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4; lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo quốc gia 515. Về phía nước CHDCND Lào có các đồng chí: Sổm Chay – Khun Phả xay - Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Bôlikhămxay; Thiếu tướng Số Pha Văn - Thăm Mả Thê Va - Chính ủy Bộ CHQS thủ đô Viêng Chăn, Phó Trưởng ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang; lãnh đạo và Nhân dân xã Tứ Mỹ.

Trong không khí trang nghiêm, trọng thể, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh đọc điếu văn bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã dành trọn tuổi xuân, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Trong cuộc kháng chiến vĩ đại chống kẻ thù chung của hai nước, hai dân tộc, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng vạn thanh niên và cán bộ Việt Nam đã vượt dãy Trường Sơn, sát cánh, kề vai cùng với quân đội và nhân dân nước CHDCND Lào chiến đấu chống kẻ thù chung xâm lược.

Để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất bạn Lào, góp phần to lớn vào chiến thắng vẻ vang của cách mạng hai nước; tô thắm, xây đắp mối quan hệ quốc tế thủy chung, trong sáng, tình hữu nghị đặc biệt, vĩ đại hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam - Lào, trở thành mẫu mực trong quan hệ quốc tế.

Chiến tranh đã đi qua, Nhân dân hai nước đã được sống trong hòa bình, nhưng vẫn còn đó những nỗi đau thương, mất mát, day dứt khôn nguôi khi biết bao gia đình mất đi người thân. Các anh vẫn đang nằm lại trên chiến trường xưa, nơi núi rừng sâu thẳm của nước bạn Lào, gia đình, quê hương, Tổ quốc vẫn chưa được đón các anh về với đất mẹ.

Với truyền thống, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước, Chính phủ Việt Nam - Lào; từ năm 1999 đến nay, được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Nước CHDCND Lào, Ban Chỉ đạo 515 và Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh đã băng rừng, vượt suối, vượt qua bao khó khăn để tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 835 hài cốt liệt sĩ (trong đó, mùa khô 2025-2026 quy tập được 9 hài cốt liệt sỹ).

Tổ quốc và Nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sỹ và biết ơn sâu sắc các gia đình đã dâng hiến cho hai đất nước những người con thân yêu, trung dũng, đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của hai dân tộc, cho hòa bình và hạnh phúc của Nhân dân. Sự hy sinh anh dũng của các anh sống mãi với non sông đất nước và luôn là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế cao cả cho các thế hệ mai sau học tập.

Trước anh linh các liệt sỹ, Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân, LLVT tỉnh Hà Tĩnh nguyện đoàn kết, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; gìn giữ và vun đắp mối quan hệ giữa tỉnh Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào ngày càng bền chặt.

Tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) với tinh thần trách nhiệm cao nhất; quan tâm chăm lo cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa cho các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân nước CHDCND Lào; Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Bôlikhămxay đã ôm ấp, chở che, cùng phối hợp tìm kiếm, cất bốc, tổ chức hồi hương các liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt cũng gửi lời cảm ơn đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí trong đoàn công tác Trung ương, đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã về tham dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước mùa khô 2025 - 2026 và luôn quan tâm, giúp đỡ tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Sau lễ truy điệu, 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào được đại biểu, lãnh đạo tỉnh, đồng đội tổ chức an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đồng chí Sổm Chay – Khun Phả xay - Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Bôlikhămxay di chuyển hài cốt các liệt sỹ tới an táng tại các phần mộ.

Lễ truy điệu, an táng được tiến hành trang nghiêm, trọng thể, chu đáo, đầy xúc động.

