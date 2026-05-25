Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà động viên Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mong muốn các thành viên Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nước bạn Lào để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.
Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, sáng 25/5, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh.
Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh cũng tổ chức lễ đón Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.
Tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mong muốn các thành viên trong đội luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.
Phát biểu tại lễ đón nhận Đội Quy tập thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào mùa khô 2025 – 2026 về nước, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: Dù quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn nhưng cán bộ, chiến sỹ trong đội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Bolikhămxay và thủ đô Viêng Chăn để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.
Trong thời gian tới, đề nghị đội tiếp tục nỗ lực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nước bạn Lào để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.
Từ năm 1999 đến nay, được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân nước CHDCND Lào, Ban Chỉ đạo 515 và Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ đã băng rừng, vượt suối, vượt qua bao khó khăn để tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 835 hài cốt liệt sĩ, trong đó mùa khô 2025-2026 quy tập được 9 hài cốt liệt sỹ.
Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhất trí thông qua hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung.
Công điện vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành nhấn mạnh, việc thực hiện công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với người đứng đầu đơn vị, địa phương.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Văn bản số 527/TTg-CĐS ngày 18/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD) bảo đảm thực chất, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý.
Thực hiện chủ trương phân công, bố trí chánh án TAND cấp tỉnh không phải là người địa phương, Chánh án TAND tối cao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Ngọc Sơn - Chánh án TAND tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh.
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đề xuất nhiều nội dung hỗ trợ, hợp tác với Hà Tĩnh như phối hợp đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành; triển khai Chương trình giáo dục STEM – AI – Robotics; trao tặng học bổng toàn phần cho học sinh...
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 14/5/2026 về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ các dự án, công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh.
Theo xác định của Tổ công tác tỉnh, Hội đồng bồi thường huyện Kỳ Anh (cũ) đã thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng tại xã Kỳ Thượng là đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn và các chính sách hỗ trợ được áp dụng tại thời điểm thực hiện.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!