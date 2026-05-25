Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà động viên Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mong muốn các thành viên Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nước bạn Lào để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, sáng 25/5, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh cũng tổ chức lễ đón Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

Các đồng chí: Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đặng Khánh Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng quà cho Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ.

Tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mong muốn các thành viên trong đội luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tặng quà động viên Đội Quy tập thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Phát biểu tại lễ đón nhận Đội Quy tập thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào mùa khô 2025 – 2026 về nước, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: Dù quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn nhưng cán bộ, chiến sỹ trong đội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Bolikhămxay và thủ đô Viêng Chăn để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Trong thời gian tới, đề nghị đội tiếp tục nỗ lực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nước bạn Lào để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Từ năm 1999 đến nay, được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân nước CHDCND Lào, Ban Chỉ đạo 515 và Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ đã băng rừng, vượt suối, vượt qua bao khó khăn để tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 835 hài cốt liệt sĩ, trong đó mùa khô 2025-2026 quy tập được 9 hài cốt liệt sỹ.

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Chung tay giữ bình yên cho đàn chim trời

Từ những đảo xanh nhân tạo giữa lòng đô thị đến những khu vườn rợp bóng cây nơi làng quê Hà Tĩnh, từng đàn chim trời đang bay về trú ngụ ngày một đông đúc...
KPI - áp lực hay động lực?

Hà Tĩnh đang từng bước triển khai đánh giá cán bộ bằng KPI nhằm nâng cao hiệu quả công vụ. Tuy nhiên, nhiều băn khoăn được đặt ra: KPI sẽ là động lực đổi mới hay tạo thêm áp lực?
Thông tin để người dân Kỳ Thượng rõ về chính sách chuyển đổi nghề khi thu hồi đất dự án Rào Trổ

Theo xác định của Tổ công tác tỉnh, Hội đồng bồi thường huyện Kỳ Anh (cũ) đã thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng tại xã Kỳ Thượng là đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn và các chính sách hỗ trợ được áp dụng tại thời điểm thực hiện.
