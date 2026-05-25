Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà động viên Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, sáng 25/5, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh. Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh cũng tổ chức lễ đón Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

Các đồng chí: Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đặng Khánh Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng quà cho Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ.

Tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mong muốn các thành viên trong đội luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tặng quà động viên Đội Quy tập thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Phát biểu tại lễ đón nhận Đội Quy tập thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào mùa khô 2025 – 2026 về nước, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: Dù quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn nhưng cán bộ, chiến sỹ trong đội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Bolikhămxay và thủ đô Viêng Chăn để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Trong thời gian tới, đề nghị đội tiếp tục nỗ lực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nước bạn Lào để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.