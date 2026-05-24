Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

Chiều 24/5, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1 đã diễn ra lễ đón hài cốt các liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng thân nhân các liệt sỹ.

Về phía nước bạn Lào có đồng chí Sôm Chay Khun Phạ Xay – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay.

