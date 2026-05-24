Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

Tiến Long- Dương Hoàng
(Baohatinh.vn) - Lễ đón 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trang nghiêm, thành kính.

Chiều 24/5, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1 đã diễn ra lễ đón hài cốt các liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng thân nhân các liệt sỹ.

Về phía nước bạn Lào có đồng chí Sôm Chay Khun Phạ Xay – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay.

Buổi lễ diễn ra trang trọng, xúc động và thiêng liêng.
Lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành dâng hương.
Ngay sau lễ đón, hài cốt các liệt sỹ được đưa về Nghĩa trang liệt sỹ Nầm (xã Tứ Mỹ). Dọc tuyến đường di chuyển, đông đảo người dân xếp thành hàng dài thành kính đón các liệt sỹ trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.
Thân nhân liệt sỹ dâng hương, tưởng niệm.
﻿Tại điểm dừng ở xã Sơn Tây, chính quyền và Nhân dân địa phương đã tổ chức dâng hương tưởng niệm.

Theo kế hoạch, vào 20 giờ tối nay sẽ diễn ra lễ cầu siêu các liệt sỹ. Sáng 25/5, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sỹ được quy tập trong mùa khô 2025 – 2026.

