Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Lực lượng trinh sát tổ chức báo động, tập luyện các phương án cơ động nhanh để đề phòng các tình huống khẩn cấp.

Đang là những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng tại Đại đội Trinh sát cơ giới (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh) vẫn giữ nguyên không khí khẩn trương, nghiêm túc trong luyện tập, kiểm tra, bảo dưỡng trang bị, tổ chức báo động, tập luyện các phương án. Trong sân, các xe thiết giáp BTR-152 được kiểm tra tình trạng kỹ thuật, bảo dưỡng và lắp đặt đầy đủ vũ khí, sẵn sàng lăn bánh. Tất cả CBCS đều thuần thục quy trình, sẵn sàng nhận lệnh cơ động trong mọi thời điểm.

Thượng úy Phạm Huy Thông – Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát cơ giới cho biết: “Đặc thù là đơn vị trực cơ động, chúng tôi đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên; đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương án, lực lượng, phương tiện cho từng tình huống cụ thể. Hiện, đơn vị đang duy trì quân số trực 100%, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, hiệp đồng chặt chẽ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất cứ lúc nào”.

Lực lượng phòng không của Trung đoàn 841 trực gác bảo vệ bầu trời quê hương trong những ngày nghỉ lễ.

Tại Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 841), không khí SSCĐ cũng đang được đẩy lên cao. Là đơn vị bộ binh cơ động của Bộ CHQS tỉnh, Tiểu đoàn 2 đã chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án chiến đấu và tổ chức luyện tập thuần thục cách đánh, cách xử trí tình huống theo từng kịch bản cụ thể. Cùng với đó, đơn vị đang duy trì quân số trực 100%, tăng cường khả năng cơ động và bảo đảm xử lý nhanh, gọn, hiệu quả các tình huống có thể xảy ra.

Đại úy Phan Văn Đức – Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 khẳng định: “Dù vất vả, thiệt thòi, nhưng chúng tôi xác định rõ nhiệm vụ của những người lính, sẵn sàng gác lại niềm riêng để quê hương, gia đình, bạn bè được bình yên đón các ngày lễ lớn. Chúng tôi luôn quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Lực lượng trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tập luyện phương án mật phục, bắt tội phạm có vũ trang xâm nhập biên giới trái phép.

Không chỉ trên tuyến nội địa, nơi biên viễn xa xôi, những người lính mang quân hàm xanh cũng đang ngày đêm bám địa bàn, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Theo đó, CBCS tại 6 đồn biên phòng đóng quân trên tuyến biên giới dài hơn 165 km tiếp giáp với nước bạn Lào cũng đang duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, địa bàn “phên dậu”; nhất là ở những nơi trọng điểm như các xã: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Xuân.

Thượng tá Phan Thái Hùng – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Trong dịp này, đơn vị nâng cao cấp độ SSCĐ, tập trung bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới. Đặc biệt, chúng tôi đang tập trung cao cho nhiệm vụ bảo đảm xuất nhập cảnh thông suốt để người dân và du khách thông quan thuận lợi; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường bám nắm địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống từ sớm, từ xa”.

CBCS Đồn Biên phòng Cửa Sót lên đường tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Hiện nay, 7 đồn biên phòng dọc 137 km bờ biển cũng duy trì trạng thái SSCĐ cao nhất. Trung tá Hồ Văn Hạ – Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Sót cho biết: “Chúng tôi đang tập trung cao độ cho công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn khai thác hải sản trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên biển. Đơn vị cũng bố trí lực lượng tham gia đảm bảo ANTT tại các điểm công cộng, khu du lịch, các địa bàn nhạy cảm, các hoạt động lễ hội trên địa bàn”.

Thực hiện mệnh lệnh trực SSCĐ trong dịp lễ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến đấu và duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến. Từ lực lượng thường trực, bộ đội địa phương đến dân quân tự vệ, dự bị động viên đều được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao, quyết tâm lớn. Riêng các đơn vị như: Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 841), Đại đội Trinh sát cơ giới, Đại đội Thông tin 18, Đại đội Công binh 17, Phân đội Đảo Sơn Dương, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo… đều bảo đảm quân số trực 100% để sẵn sàng hành động khi có lệnh.

Lực lượng dân quân xã Hồng Lộc đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng trong dịp cao điểm toàn dân mừng ngày thống nhất non sông.

Nghỉ lễ, nhưng từ thao trường đến đường biên giới, vùng biển, đảo xa… đều hiện lên hình ảnh CBCS của LLVT tỉnh miệt mài luyện tập, tuần tra, canh gác. Những trận địa hướng lên bầu trời, những bước chân hành quân không mỏi, những cỗ xe thiết giáp luôn sẵn sàng nổ máy… chính là minh chứng sinh động cho tinh thần “gác lại niềm riêng, giữ trọn việc chung” của những người lính trên quê hương Lam Hồng.

Đại tá Hoàng Anh Tú – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ theo đúng chỉ thị của cấp trên và chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng khác để nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, quyết tâm cho Nhân dân vui đón kỳ nghỉ trọn vẹn, an toàn, hạnh phúc”.