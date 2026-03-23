Công an Hà Tĩnh tuyên dương 20 gương thanh niên, phụ nữ tiêu biểu

Chiều 23/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ tuyên dương gương “Thanh niên - phụ nữ Công an Hà Tĩnh tiêu biểu” năm 2025 và gặp mặt thanh niên công an đảm nhiệm chức vụ phó bí thư đoàn xã, phường. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng dự.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao – Giám đốc Công an tỉnh và đại biểu dự buổi lễ.

Thời gian qua, tuổi trẻ và phụ nữ Công an Hà Tĩnh đã không ngừng phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xung kích, sáng tạo trên các mặt công tác, chiến đấu; nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được triển khai, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân.

Đặc biệt, đội ngũ thanh niên công an đảm nhiệm chức vụ phó bí thư đoàn xã, phường đã phát huy tốt vai trò “cầu nối” giữa lực lượng công an với tổ chức đoàn tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng úy Cao Thị Việt Anh (cán bộ Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh) phát biểu tại buổi lễ.

10 gương thanh niên, 10 gương phụ nữ Công an Hà Tĩnh tiêu biểu năm 2025 là những tấm gương điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng; tận tụy, sáng tạo trong công tác; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; sẵn sàng hy sinh quên mình trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân; là những hạt nhân trong công tác đoàn, công tác hội, phong trào thanh niên, phong trào phụ nữ; nhiều năm liền được các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý...

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự đặt ra nhiều yêu cầu mới, lực lượng thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và bám sát cơ sở.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ...

Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao – Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Ny Hương - Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn trao chứng nhận tuyên dương 10 gương thanh niên tiêu biểu.

Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao – Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao chứng nhận tuyên dương 10 gương phụ nữ tiêu biểu.

Tặng quà cho các đại diện thanh niên công an giữ chức vụ phó bí thư chi đoàn cấp xã.