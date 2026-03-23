Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Công an Hà Tĩnh tuyên dương 20 gương thanh niên, phụ nữ tiêu biểu

Hồng Nhung – Bùi Hải
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - 10 gương thanh niên, 10 gương phụ nữ Công an Hà Tĩnh tiêu biểu năm 2025 là những điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng; tận tụy, sáng tạo trong công tác.

Chiều 23/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ tuyên dương gương “Thanh niên - phụ nữ Công an Hà Tĩnh tiêu biểu” năm 2025 và gặp mặt thanh niên công an đảm nhiệm chức vụ phó bí thư đoàn xã, phường.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng dự.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao – Giám đốc Công an tỉnh và đại biểu dự buổi lễ.

Thời gian qua, tuổi trẻ và phụ nữ Công an Hà Tĩnh đã không ngừng phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xung kích, sáng tạo trên các mặt công tác, chiến đấu; nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được triển khai, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân.

Đặc biệt, đội ngũ thanh niên công an đảm nhiệm chức vụ phó bí thư đoàn xã, phường đã phát huy tốt vai trò “cầu nối” giữa lực lượng công an với tổ chức đoàn tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng úy Cao Thị Việt Anh (cán bộ Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh) phát biểu tại buổi lễ.

10 gương thanh niên, 10 gương phụ nữ Công an Hà Tĩnh tiêu biểu năm 2025 là những tấm gương điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng; tận tụy, sáng tạo trong công tác; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; sẵn sàng hy sinh quên mình trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân; là những hạt nhân trong công tác đoàn, công tác hội, phong trào thanh niên, phong trào phụ nữ; nhiều năm liền được các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý...

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự đặt ra nhiều yêu cầu mới, lực lượng thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và bám sát cơ sở.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ...

Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao – Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Ny Hương - Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn trao chứng nhận tuyên dương 10 gương thanh niên tiêu biểu.
Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao – Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao chứng nhận tuyên dương 10 gương phụ nữ tiêu biểu.
Tặng quà cho các đại diện thanh niên công an giữ chức vụ phó bí thư chi đoàn cấp xã.

10 gương thanh niên Công an Hà Tĩnh tiêu biểu

1. Thượng úy Nguyễn Hữu Đại - cán bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh;

2. Thượng úy Võ Trung Hiếu - Phó Đội trưởng, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh;

3. Đại úy Chu Văn Chiến - cán bộ Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh;

4. Thượng úy Nguyễn Văn Tú - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh;

5. Đại úy Nguyễn Quang Danh - cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CN-CH Công an tỉnh;

6. Đại úy Nguyễn Trịnh Đình Bách - cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh;

7. Đại úy Nguyễn Sỹ Thạch - Phó Trưởng Công an xã Thạch Khê;

8. Đại úy Đặng Đình Thành - cán bộ Công an xã Mai Phụ;

9. Đại úy Lê Đình Đức - cán bộ Công an xã Hương Phố;

10. Thiếu úy Phan Tuấn Anh - cán bộ Công an xã Đức Đồng.

10 gương phụ nữ Công an Hà Tĩnh tiêu biểu

1. Trung tá Nguyễn Thị Thu Hà - Đội trưởng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh;

2. Thiếu tá Bạch Thị Thúy Hằng - Phó Đội trưởng, Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh;

3. Thiếu tá Trần Thùy Dung - Phó Đội trưởng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh;

4. Đại úy Nguyễn Thị Lệ Huyền - cán bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh;

5. Thượng úy Cao Thị Việt Anh - cán bộ Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh;

6. Đại úy Phan Thị Kiều Trang - cán bộ Công an phường Bắc Hồng Lĩnh;

7. Trung úy Trần Phương Anh - cán bộ Công an phường Thành Sen;

8. Đại úy Phan Thị Tâm - cán bộ Công an xã Kim Hoa;

9. Thiếu tá Thái Thị Thu Huyền - cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh;

10. Thiếu tá Trần Thị Lan Phương - cán bộ Công an xã Tiên Điền.

Tin liên quan

Tags:

#thanh niên tiêu biểu #phụ nữ tiêu biểu #Công an Hà Tĩnh #tuyên dương điển hình

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Khoác màu áo lính - giữ trọn lời thề

Trong sắc cờ đỏ thắm và tiếng nhạc quân hành rộn ràng, gần 1.700 thanh niên ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Phía sau họ là niềm tự hào, tin yêu của gia đình, phía trước là thao trường, biển đảo, biên cương, là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc thân yêu.
Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.