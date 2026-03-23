Công an Hà Tĩnh tuyên dương 20 gương thanh niên, phụ nữ tiêu biểu

Chiều 23/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ tuyên dương gương “Thanh niên - phụ nữ Công an Hà Tĩnh tiêu biểu” năm 2025 và gặp mặt thanh niên công an đảm nhiệm chức vụ phó bí thư đoàn xã, phường.
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng dự.
Thời gian qua, tuổi trẻ và phụ nữ Công an Hà Tĩnh đã không ngừng phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xung kích, sáng tạo trên các mặt công tác, chiến đấu; nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được triển khai, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân.
Đặc biệt, đội ngũ thanh niên công an đảm nhiệm chức vụ phó bí thư đoàn xã, phường đã phát huy tốt vai trò “cầu nối” giữa lực lượng công an với tổ chức đoàn tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.
10 gương thanh niên, 10 gương phụ nữ Công an Hà Tĩnh tiêu biểu năm 2025 là những tấm gương điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng; tận tụy, sáng tạo trong công tác; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; sẵn sàng hy sinh quên mình trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân; là những hạt nhân trong công tác đoàn, công tác hội, phong trào thanh niên, phong trào phụ nữ; nhiều năm liền được các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý...
Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự đặt ra nhiều yêu cầu mới, lực lượng thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và bám sát cơ sở.
Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ...
10 gương thanh niên Công an Hà Tĩnh tiêu biểu
1. Thượng úy Nguyễn Hữu Đại - cán bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh;
2. Thượng úy Võ Trung Hiếu - Phó Đội trưởng, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh;
3. Đại úy Chu Văn Chiến - cán bộ Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh;
4. Thượng úy Nguyễn Văn Tú - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh;
5. Đại úy Nguyễn Quang Danh - cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CN-CH Công an tỉnh;
6. Đại úy Nguyễn Trịnh Đình Bách - cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh;
7. Đại úy Nguyễn Sỹ Thạch - Phó Trưởng Công an xã Thạch Khê;
8. Đại úy Đặng Đình Thành - cán bộ Công an xã Mai Phụ;
9. Đại úy Lê Đình Đức - cán bộ Công an xã Hương Phố;
10. Thiếu úy Phan Tuấn Anh - cán bộ Công an xã Đức Đồng.
10 gương phụ nữ Công an Hà Tĩnh tiêu biểu
1. Trung tá Nguyễn Thị Thu Hà - Đội trưởng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh;
2. Thiếu tá Bạch Thị Thúy Hằng - Phó Đội trưởng, Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh;
3. Thiếu tá Trần Thùy Dung - Phó Đội trưởng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh;
4. Đại úy Nguyễn Thị Lệ Huyền - cán bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh;
5. Thượng úy Cao Thị Việt Anh - cán bộ Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh;
6. Đại úy Phan Thị Kiều Trang - cán bộ Công an phường Bắc Hồng Lĩnh;
7. Trung úy Trần Phương Anh - cán bộ Công an phường Thành Sen;
8. Đại úy Phan Thị Tâm - cán bộ Công an xã Kim Hoa;
9. Thiếu tá Thái Thị Thu Huyền - cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh;
10. Thiếu tá Trần Thị Lan Phương - cán bộ Công an xã Tiên Điền.