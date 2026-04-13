Xây dựng lực lượng BĐBP ổn định về tổ chức, là “lá chắn thép” ở biên giới

Chiều 13/4, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp. Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng dự.

Đại biểu dự hội nghị.

Sau khi giải thể Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và thành lập Ban Chỉ huy BĐBP trực thuộc Bộ CHQS tỉnh (tháng 6/2025), tổ chức bộ máy đã từng bước được ổn định, kiện toàn; cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, điều hành được vận hành cơ bản đồng bộ, thông suốt. Gần 1 năm qua, đơn vị đã tập trung triển khai lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, trên biển, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương về quản lý, bảo vệ biên giới, đối ngoại; tham mưu giải quyết các vụ việc, sự kiện xảy ra trên biên giới kịp thời, đúng quy định.

Đại tá Hoàng Xuân Nguyên – Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh tham luận về công tác tham mưu xây dựng cơ chế lãnh đạo, hướng dẫn công tác Đảng, công tác chính trị.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức tuần tra quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia; triển khai nghiêm túc các văn kiện pháp lý về biên giới quốc gia với nước bạn Lào. Duy trì công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, cảng biển chặt chẽ, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Hữu Khanh tham luận về công tác phối hợp quản lý, kiểm soát tàu cá trên biển.

Cùng đó, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng, phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng có liên quan đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép… Tính từ tháng 7/2025 đến nay, lực lượng biên phòng đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 198 vụ/203 đối tượng; trong đó đấu tranh thành công 6 chuyên án, vụ án /7 đối tượng tội phạm ma túy...

Chủ tịch UBND xã Vũ Quang Phan Hồng Yến tham luận về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, biên phòng khu vực biên giới.

Đồng thời, chủ động phối hợp tuần tra, kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật trên vùng biển quản lý; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự; đặc biệt là công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn được triển khai thực hiện nhanh chóng với quyết tâm chính trị rất cao và hiệu quả.

Chủ động, tích cực tham mưu và tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới vững mạnh; phát huy tốt vai trò của cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy địa phương, cán bộ tăng cường xã, đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới. Triển khai hiệu quả nhiều chương trình, mô hình, phong trào tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hồng Nguyễn Thành Đồng tham luận về công tác phối hợp giải quyết các vấn đề biên giới, cửa khẩu và đối ngoại.

Công tác đối ngoại biên phòng được duy trì có nền nếp và hiệu quả, nhất là hoạt động kết nghĩa đồn, trạm, bản hai bên biên giới, góp phần quan trọng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đặc biệt, sau khi sắp xếp, tổ chức lại, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những kết quả bước đầu của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh sau khi được tổ chức lại. Đặc biệt, đơn vị đã tiếp tục phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt, tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương và pháp luật Nhà nước về biên giới quốc gia và công tác biên phòng. Trọng tâm là Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị quyết số 866-NQ/QUTW ngày 14/5/2026 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì nghiêm chế độ tuần tra, kiểm soát trên biên giới, trên biển. Nắm chắc tình hình, kịp thời phối hợp với các địa phương, lực lượng có liên quan giải quyết tốt các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn. Duy trì chặt chẽ công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cần tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, vi phạm quy định IUU theo thẩm quyền. Chủ động tham gia các nhiệm vụ phòng thủ dân sự, nhất là nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới. Tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh triển khai có hiệu quả các chương trình, mô hình, phong trào giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới.

Xây dựng BĐBP tỉnh ổn định về tổ chức, biên chế, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, thực sự là lực lượng chuyên trách, “lá chắn thép” ở khu vực biên giới của tỉnh; thường xuyên chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy và toàn đơn vị.

Đối với những khó khăn, vướng mắc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát, tổng hợp đầy đủ, khách quan để báo cáo cấp trên chỉ đạo giải quyết tháo gỡ theo đúng thẩm quyền.