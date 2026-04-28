Mong muốn Quân khu 4 tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quan tâm, tạo điều kiện để Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Xuân Thắng.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Xuân Thắng.

Sáng 28/4, đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu có buổi trao đổi với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân dịp Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh nhận nhiệm vụ Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 tiếp, trao đổi với đoàn. Cùng dự có Thiếu tướng Lê Hồng Nhân – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 và thủ trưởng các cơ quan của Quân khu 4.

bqbht_br_123456.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định trao đổi với lãnh đạo Quân khu 4.

Tại buổi trao đổi với lãnh đạo Quân khu 4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh thời gian qua. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, Hà Tĩnh vẫn duy trì tăng trưởng cao, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên. Những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh nhà cùng sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Đồng thời, đề nghị các cơ quan của Quân khu tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Đại tá Nguyễn Xuân Thắng phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

bqbht_br_anh-4-thieu-tuong-doan-xuan-buong-phat-bieu.jpg
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4 trao đổi với đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh.

Thay mặt lãnh đạo Quân khu 4, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4 ghi nhận, đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh của Hà Tĩnh; đồng thời, biểu dương lực lượng vũ trang tỉnh đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng của Quân khu.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường nhấn mạnh, những kết quả đạt được của LLVT Hà Tĩnh có sự đóng góp quan trọng của Đại tá Nguyễn Xuân Thắng trong thời gian giữ cương vị Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để LLVT địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

bqbht_br_anh-6-cac-dai-bieu-chup-anh-luu-niem.jpg
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh và đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

