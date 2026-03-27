Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Lực lượng biên phòng đấu tranh 51 chuyên án, bắt giữ 5.690 vụ trong đợt ra quân cao điểm

Tiến Dũng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Lực lượng Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật trong đợt ra quân cao điểm phòng, chống tội phạm trước, trong và sau Tết.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu chính.

Chiều 27/3, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết đợt tấn công cao điểm phòng, chống tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2026 và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Tham dự tại điểm cầu chính ở Hà Nội có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hội nghị được truyền tới 31 điểm cầu tại Ban Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành trong toàn quốc. Chủ trì tại điểm cầu trung tâm có Trung tướng Vũ Trung Kiên – Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn – Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Việt Nam.

Điểm cầu Hà Tĩnh do Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh) điều hành.

Các đại biểu tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP Việt Nam) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật dịp Tết Nguyên đán năm 2026 cùng Chỉ thị số 124 ngày 5/11/2025 của Bộ Quốc phòng về triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện hiệu quả.

Các đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong đợt ra quân cao điểm (từ ngày 1/12/2025 đến 28/2/2026), lực lượng biên phòng cả nước đã chủ trì, phối hợp xác lập và đấu tranh thành công 51 chuyên án (tăng 19 chuyên án so với năm 2025); bắt giữ 5.690 vụ với 6.996 đối tượng (tăng 4.025 vụ và 4.118 đối tượng). Đáng chú ý, tội phạm ma túy với 240 vụ/345 đối tượng, thu giữ 205,52 kg ma túy các loại; buôn lậu, gian lận thương mại 341 vụ/471 đối tượng, tang vật trị giá khoảng 60 tỷ đồng; xuất, nhập cảnh trái phép 3.714 vụ/4.449 đối tượng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến biên giới như: những khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm (ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, lừa đảo xuyên quốc gia); công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Tư lệnh, các cục, các tỉnh, thành đối với các lực lượng chức năng, nhất là với BĐBP trong đợt ra quân cao điểm vừa qua; công tác xây dựng kế hoạch, quản lý địa bàn...

Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh) tham luận tại hội nghị.

Từ điểm cầu Hà Tĩnh, Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh) trao đổi về công tác phối hợp đấu tranh chống hoạt động vận chuyển trái phép ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cửa khẩu.

Ngoài phản ánh thực trạng, rút ra bài học kinh nghiệm, nhận diện khó khăn, Đại tá Bùi Hồng Thanh cũng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp sẽ triển khai trong thời gian tới như: chủ động nắm chắc tình hình, duy trì trực SSCĐ, chủ động mở các đợt cao điểm theo từng địa bàn, lĩnh vực; tăng cường phối hợp với lực lượng hải quan, công an, cảnh sát biển và các lực lượng chức năng nước bạn; phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân...

BĐBP Hà Tĩnh đã vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật trong đợt ra quân cao điểm. Theo đó, tất cả các cơ quan, phòng ban, đơn vị trực thuộc đã quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ trên cả hai tuyến biên giới, tập trung vào các địa bàn trọng điểm. Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giúp các đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.

Đặc biệt, BĐBP Hà Tĩnh đã nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ 2 tuyến biên giới và chủ động tấn công các loại tội phạm nên đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Theo đó, toàn lực lượng xác lập 2 chuyên án ma túy (1 chuyên án đã đấu tranh thành công, 1 đang tiếp tục); phát hiện, bắt giữ 1 vụ/1 đối tượng vận chuyển 6kg thuốc nổ và 1 vụ/2 đối tượng vận chuyển gần 13 kg pháo; chủ trì, phối hợp xử lý hành chính 192 vụ/196 đối tượng; vận động thu hồi 11 khẩu súng và 47 viên đạn...

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành chức năng và tỉnh, thành tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, quân đội về bảo vệ biên giới và phòng chống tội phạm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Các lực lượng chức năng, nhất là BĐBP phải tiếp tục nâng cao chất lượng dự báo, đánh giá tình hình tội phạm nhằm làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp để có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, toàn diện, hiệu quả. Tiếp tục chăm lo xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh toàn diện, đầu tư trang thiết bị hiện đại và cơ sở vật chất đồng bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu BĐBP và các lực lượng chức năng phải luôn nêu cao tinh thần chủ động, SSCĐ cao, phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ của mình trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm này.

Các cơ quan, đơn vị cần rút kinh nghiệm, lan tỏa cách làm hay để tiếp tục triển khai các đợt ra quân cao điểm khác tốt hơn. Các đợt ra quân cao điểm lần sau cần tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài quân đội, các lực lượng chức năng nước bạn để có sự vào cuộc đồng bộ...

Dịp này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba cho 4 cá nhân thuộc lực lượng biên phòng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam.

Ngoài ra, các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng và trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2025 cũng được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam khen thưởng.

Tin liên quan

Tags:

#Cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm #Phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới #BĐBP Việt Nam đấu tranh với tội phạm #BĐBP Hà Tĩnh phòng chống tội phạm

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

