Công an Hà Tĩnh công bố quyết định thăng cấp bậc hàm đại tá, thượng tá

Chiều 28/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm đại tá, thượng tá đối với các sĩ quan đang giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng.

Việc thăng cấp bậc hàm được thực hiện theo Thông tư số 24/2026/TT-BCA ngày 11/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tá trở xuống đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân theo chức vụ, chức danh và trình độ đào tạo. Đây là chủ trương quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong việc nâng cao vị thế, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã công bố các quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá đối với 19 đồng chí trưởng phòng và tương đương; thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với 40 đồng chí đội trưởng, trưởng công an cấp xã đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm; khẳng định đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến. Đồng thời, việc thăng cấp cũng đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Đồng chí đề nghị các cán bộ được thăng cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định thăng cấp với các sĩ quan đang giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng.

Thay mặt các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, Đại tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ bày tỏ niềm vinh dự, xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và ngành Công an. Đồng chí trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tin tưởng, giao nhiệm vụ trên nhiều cương vị công tác. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng.

Trước sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp, các đồng chí được thăng cấp bậc hàm hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, ngành Công an và nhân dân.