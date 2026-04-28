Công an Hà Tĩnh công bố quyết định thăng cấp bậc hàm đại tá, thượng tá

(Baohatinh.vn) - Công an Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố, trao quyết định thăng cấp bậc hàm đối với 19 trưởng phòng và tương đương; 40 cán bộ được thăng cấp từ trung tá lên thượng tá.

Chiều 28/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm đại tá, thượng tá đối với các sĩ quan đang giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng.

Việc thăng cấp bậc hàm được thực hiện theo Thông tư số 24/2026/TT-BCA ngày 11/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tá trở xuống đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân theo chức vụ, chức danh và trình độ đào tạo. Đây là chủ trương quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong việc nâng cao vị thế, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã công bố các quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá đối với 19 đồng chí trưởng phòng và tương đương; thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với 40 đồng chí đội trưởng, trưởng công an cấp xã đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm; khẳng định đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến. Đồng thời, việc thăng cấp cũng đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Đồng chí đề nghị các cán bộ được thăng cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định thăng cấp với các sĩ quan đang giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng.

Thay mặt các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, Đại tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ bày tỏ niềm vinh dự, xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và ngành Công an. Đồng chí trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tin tưởng, giao nhiệm vụ trên nhiều cương vị công tác. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng.

Trước sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp, các đồng chí được thăng cấp bậc hàm hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, ngành Công an và nhân dân.

Luyện quân tinh nhuệ, giữ vững biên cương

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) vẫn duy trì huấn luyện nghiêm, cường độ cao, góp phần rèn luyện lực lượng vững vàng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biên giới.
Phát huy vai trò tham mưu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II.
Chiến sĩ "sao vuông" hăng say trên thao trường

Các xã, phường ở Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân huấn luyện dân quân năm thứ nhất. Trên thao trường, các chiến sĩ sao vuông đang say sưa tập luyện, miệt mài thi đua lập công.
Triển khai tổng thể, đồng bộ giải pháp bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu

Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh, cùng dự có các thành viên Tiểu ban An ninh mạng tỉnh.
Khoác màu áo lính - giữ trọn lời thề

Trong sắc cờ đỏ thắm và tiếng nhạc quân hành rộn ràng, gần 1.700 thanh niên ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Phía sau họ là niềm tự hào, tin yêu của gia đình, phía trước là thao trường, biển đảo, biên cương, là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc thân yêu.
Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.