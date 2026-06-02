Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây náo loạn đường phố

Ngày 1/6, Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố 12 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, 11 bị can dưới 18 tuổi bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” gồm: N.H.P. (SN 2009), N.H.H. (SN 2009), N.V.T. (SN 2009), N.B.L. (SN 2009), M.V.Q. (SN 2009), M.V.N. (SN 2010), N.B.L. (SN 2009), cùng trú phường Trần Phú; N.H.A. (SN 2009, trú phường Thành Sen); V.V.N. (SN 2009), N.B.Đ. (SN 2009), N.P.D.C. (SN 2009), cùng trú xã Toàn Lưu. Riêng Võ Văn Hiếu (SN 2007, trú xã Toàn Lưu) bị bắt tạm giam.

Các đối tượng cùng tang vật, hung khí và phương tiện vi phạm bị lực lượng chức năng thu giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 4/2026, một nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn Hà Tĩnh đã lập nhóm Messenger để bàn bạc, hẹn tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao trên các tuyến đường trong thành phố. Các đối tượng còn chuẩn bị hung khí như dao phóng, giáo nhọn, kiếm Katana, tháo hoặc che biển kiểm soát phương tiện nhằm tránh bị phát hiện.

Rạng sáng 1/5, nhóm này điều khiển 7 xe mô tô chở nhau mang theo hung khí, chạy với tốc độ 70 - 90 km/h trên nhiều tuyến phố ở Hà Tĩnh. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng liên tục lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, nẹt pô, quẹt hung khí xuống mặt đường tạo tia lửa và tiếng động lớn, gây mất an ninh trật tự công cộng.

Đáng chú ý, khi phát hiện 2 thanh niên đang lưu thông trên đường, nhóm đối tượng cho rằng bị khiêu khích nên tổ chức truy đuổi. Trong lúc rượt đuổi, nhiều đối tượng dùng chai thủy tinh ném xuống đường để uy hiếp, ép các nạn nhân dừng xe. Hậu quả là xảy ra va chạm giao thông khiến 1 người bị chấn thương sọ não, gãy đùi, hôn mê, phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu; nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng có sự bàn bạc, phân công vai trò, chuẩn bị và chế tạo hung khí từ trước, sau đó cùng thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến đường. Trong số các bị can bị khởi tố, nhiều người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; riêng 1 bị can bị bắt tạm giam; 2 trường hợp dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh này.

Vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ. Cơ quan chức năng cũng đang xác minh hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để xử lý theo quy định pháp luật.