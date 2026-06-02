Hải quan triển khai "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026"

Chi cục Hải quan khu vực XI vừa ban hành kế hoạch số 1678/KH-HQKV11 nhằm triển khai "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2026" theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Cục Hải quan. Theo đó, "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026" diễn ra từ ngày 1 - 30/6 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường đặc khu không ma túy”.

Các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tăng cường kiểm soát phòng chống ma túy.

Trên cơ sở đặc điểm địa bàn quản lý tại 2 tỉnh: Hà Tĩnh và Nghệ An, Chi cục Hải quan khu vực XI yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; chủ động thu thập, phân tích thông tin nhằm kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa, phương tiện qua biên giới để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, Chi cục Hải quan khu vực XI tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý, phương tiện vận tải và các tuyến, địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao về ma túy; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật trong công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý vi phạm.

Đơn vị cũng chú trọng công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trao đổi thông tin; phối hợp kiểm tra, kiểm soát; đấu tranh chuyên án, góp phần ngăn chặn hiệu quả hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Cán bộ Chi cục Hải quan khu vực XI phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống ma túy.

Qua "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026", Chi cục Hải quan khu vực XI tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng hải quan trong bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn 2 tỉnh: Hà Tĩnh và Nghệ An.