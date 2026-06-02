Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Hải quan triển khai "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026"

Phan Trâm
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026", Chi cục Hải quan khu vực XI sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An.

Chi cục Hải quan khu vực XI vừa ban hành kế hoạch số 1678/KH-HQKV11 nhằm triển khai "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2026" theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Cục Hải quan. Theo đó, "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026" diễn ra từ ngày 1 - 30/6 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường đặc khu không ma túy”.

2.jpg
Các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tăng cường kiểm soát phòng chống ma túy.

Trên cơ sở đặc điểm địa bàn quản lý tại 2 tỉnh: Hà Tĩnh và Nghệ An, Chi cục Hải quan khu vực XI yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; chủ động thu thập, phân tích thông tin nhằm kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa, phương tiện qua biên giới để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, Chi cục Hải quan khu vực XI tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý, phương tiện vận tải và các tuyến, địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao về ma túy; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật trong công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý vi phạm.

Đơn vị cũng chú trọng công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trao đổi thông tin; phối hợp kiểm tra, kiểm soát; đấu tranh chuyên án, góp phần ngăn chặn hiệu quả hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

bqbht_br_3.jpg
Cán bộ Chi cục Hải quan khu vực XI phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống ma túy.

Qua "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026", Chi cục Hải quan khu vực XI tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng hải quan trong bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn 2 tỉnh: Hà Tĩnh và Nghệ An.

Tin liên quan

Tags:

#Đội Kiểm soát phòng chống ma túy #Phòng chống tội phạm ma túy

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tranh chấp lối đi, anh em nhiều lần xảy ra xô xát

Tranh chấp lối đi, anh em nhiều lần xảy ra xô xát

Vì tranh chấp 10m lối đi mà anh Phan Đức Thắng ở xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) và người thân đã nhiều lần xảy ra xô xát, làm rạn nứt tình cảm và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.
Giấu ma túy để dùng dần, lĩnh 4 năm tù giam

Giấu ma túy để dùng dần, lĩnh 4 năm tù giam

Mua ma túy rồi chia nhỏ, cất giấu để sử dụng dần, Phạm Văn Thụ (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) vừa bị TAND Khu vực 1 tuyên phạt 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Nâng cao kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở

Nâng cao kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở

Hoạt động huấn luyện, tuyên truyền của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho lực lượng PCCC cơ sở và người lao động.
Bắt tàu chở 22.000 lít dầu DO trên vùng biển Hà Tĩnh

Bắt tàu chở 22.000 lít dầu DO trên vùng biển Hà Tĩnh

Ngày 25/5, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã dẫn giải tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 102 tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, để tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh. 
Tiềm ẩn nguy cơ từ các bãi tắm biển tự phát

Tiềm ẩn nguy cơ từ các bãi tắm biển tự phát

Tại Hà Tĩnh, nhiều người dân tắm biển ở các bãi tự phát ngày càng phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm môi trường, đòi hỏi cần có các biện pháp quản lý, đầu tư bài bản.
3 học sinh tử vong khi tắm sông Trà Khúc

3 học sinh tử vong khi tắm sông Trà Khúc

3 học sinh 11-13 tuổi rủ nhau tắm sông Trà Khúc rồi bị nước cuốn, lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm, sáng 23/5 lần lượt tìm thấy thi thể các em.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!