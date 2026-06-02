Hải quan triển khai "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026"

(Baohatinh.vn) - Trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026", Chi cục Hải quan khu vực XI sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An.
Chi cục Hải quan khu vực XI vừa ban hành kế hoạch số 1678/KH-HQKV11 nhằm triển khai "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2026" theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Cục Hải quan. Theo đó, "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026" diễn ra từ ngày 1 - 30/6 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường đặc khu không ma túy”.
Trên cơ sở đặc điểm địa bàn quản lý tại 2 tỉnh: Hà Tĩnh và Nghệ An, Chi cục Hải quan khu vực XI yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; chủ động thu thập, phân tích thông tin nhằm kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa, phương tiện qua biên giới để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Cùng với đó, Chi cục Hải quan khu vực XI tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý, phương tiện vận tải và các tuyến, địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao về ma túy; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật trong công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý vi phạm.
Đơn vị cũng chú trọng công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trao đổi thông tin; phối hợp kiểm tra, kiểm soát; đấu tranh chuyên án, góp phần ngăn chặn hiệu quả hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.
Qua "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026", Chi cục Hải quan khu vực XI tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng hải quan trong bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn 2 tỉnh: Hà Tĩnh và Nghệ An.
Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng trên không gian mạng, qua đó tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng hình thành “chợ đen” vũ khí trên môi trường số.
Ngày 25/5, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã dẫn giải tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 102 tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, để tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh.
Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hà Tĩnh vừa đấu tranh, triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi.