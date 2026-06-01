Người dân phát hiện cá thể kỳ đà vân quý hiếm lúc làm vườn

Mạnh Hùng - Hà Linh
(Baohatinh.vn) - Một cá thể kỳ đà vừa được người dân xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) phát hiện lúc làm vườn rồi tiến hành giao nộp cho cơ quan chức năng.

Chiều 1/6, UBND xã Đồng Tiến phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thạch Hà, Vườn Quốc gia Vũ Quang và Công an xã tiếp nhận một cá thể kỳ đà vân do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

Trước đó, vào sáng 1/6, trong khi làm vườn, ông Phan Trọng Hòa (trú thôn Bắc Văn, xã Đồng Tiến) phát hiện một cá thể kỳ đà vân. Nhận thức đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông Hòa đã làm đơn tự nguyện giao nộp chính quyền địa phương để bàn giao lực lượng chức năng.

Ông Phan Trọng Hòa (người đứng thứ 2 từ phải sang) tự nguyện giao nộp cá thể kỳ đà vân cho lực lượng chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Đồng Tiến phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thạch Hà, Vườn Quốc gia Vũ Quang, Công an xã tiến hành kiểm tra, lập biên bản giao nhận. Cá thể được xác định là kỳ đà vân (Varanus nebulosus) nặng khoảng 5 kg, sức khỏe bình thường.

Kỳ đà vân là động vật thuộc nhóm IB - nhóm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục chăm sóc và thả cá thể kỳ đà vân về môi trường tự nhiên theo quy định.

Việc người dân tự giác giao nộp động vật hoang dã thể hiện ý thức trách nhiệm trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ các loài động vật hoang dã và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và động vật hoang dã.

