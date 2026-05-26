Nâng cao kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở

Ngày 26/5, tại Trung tâm Y tế Thạch Hà, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho người đứng đầu cơ sở, lực lượng PCCC cơ sở và người lao động làm việc trong môi trường nguy hiểm cháy, nổ thuộc Trung tâm Y tế Thạch Hà (xã Thạch Hà), Trung tâm 4S Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Đầu tư Ô tô Hải Âu (xã Thạch Hà) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà An (xã Toàn Lưu).

Các học viên tham gia lớp tập huấn về quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

Tại buổi huấn luyện, 118 học viên đã được cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phổ biến những quy định của pháp luật về PCCC và CNCH liên quan trực tiếp đến điều kiện an toàn PCCC tại cơ sở, phương tiện giao thông, kiến thức phòng cháy trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, phòng cháy trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ…

Bên cạnh đó, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng hướng dẫn nội dung, phương pháp kiểm tra an toàn PCCC, giới thiệu tính năng, cách sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy và CNCH tại chỗ nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố...

﻿ Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn học viên cách sử dụng các phương tiện chữa cháy.

Cùng với phần lý thuyết, lực lượng chức năng đã tổ chức huấn luyện, thực hành chữa cháy và CNCH cho cán bộ, nhân viên của các đơn vị tham gia. Các học viên được trực tiếp thao tác sử dụng bình chữa cháy, thực hành xử lý tình huống cháy giả định và kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc...

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hỗ trợ 1 xe chữa cháy với 6 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện chuyên dụng, góp phần nâng cao tính thực tế và hiệu quả của buổi thực hành.

Buổi thực hành PCCC được triển khai bài bản, đúng kỹ thuật, chiến thuật.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, huấn luyện, thực hành, lực lượng PCCC cơ sở và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ và CNCH. Đây cũng là dịp để các cơ sở nâng cao tính chủ động trong công tác phòng ngừa, kịp thời ứng phó khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và khám chữa bệnh trên địa bàn.