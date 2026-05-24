Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Khác

Nhận biết dấu hiệu khói trong đám cháy

Văn Giáp (t/h)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Việc nhận biết và phân tích dấu hiệu khói không chỉ giúp nâng cao hiệu quả chữa cháy mà còn bảo vệ an toàn cho lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH cùng người xung quanh.

Khói là dấu hiệu quan trọng giúp lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đánh giá tình hình hiện trường và đưa ra quyết định nhanh chóng. Từ màu sắc, độ đậm đặc đến sự phát tán của khói có thể cung cấp thông tin về loại vật liệu đang cháy, mức độ nguy hiểm và hướng lan truyền của đám cháy.

bqbht_br_m12.jpg
Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH triển khai phương án chữa cháy.

1. Thành phần của khói

Khói là tập hợp của các loại khí độc, các hạt chất lỏng, chất rắn lơ lửng trong không khí sinh ra khi một nguyên liệu bị đốt cháy hoặc chưng khô, khô cạn, sau phản ứng có sinh ra chất khí có màu, kèm theo đó là một lượng không khí bị cuốn theo và trộn lẫn vào các phần tử.

- Một số loại khí độc trong khói: gồm CO, HCN, CO₂, NH₃, Cl₂, HCl, SO₂...

- Hạt chất lỏng: gồm các hạt nhỏ từ hydrocacbon chưa cháy hết (dầu, nhựa nóng chảy) hoặc hơi nước hình thành từ sự bay hơi của độ ẩm trong vật liệu hoặc từ nước chữa cháy. Những giọt lỏng này có thể làm tăng khả năng bám dính của khói lên bề mặt và người tiếp xúc.

- Hạt chất rắn: gồm muội than (bồ hóng), tro mịn, sợi và bụi từ vật liệu cháy. Những hạt rắn này là nguyên nhân khiến khói có màu sắc đậm và ảnh hưởng đến hô hấp.

2. Màu sắc của khói

Màu sắc của khói có thể giúp xác định loại vật liệu đang cháy và mức độ nguy hiểm của đám cháy:

- Khói trắng hoặc xám nhạt: xuất hiện ở giai đoạn đầu khi các vật liệu như gỗ, giấy, vải hoặc các chất hữu cơ đang cháy. Cũng có thể là hơi nước khi nước chữa cháy làm nguội vật liệu đang cháy.

- Khói đen: khói đen xuất hiện khi các hợp chất hữu cơ giàu carbon như nhựa, cao su, xăng dầu chưa cháy hết hoặc các vật liệu tổng hợp, bị nhiệt phân nhưng không đủ oxy để cháy hoàn toàn. Khi oxy hạn chế, các hạt carbon (bồ hóng) và các sản phẩm cháy không hoàn toàn như khí CO sẽ hình thành, làm cho khói có màu đen đậm. Loại khói này rất nguy hiểm cho người tiếp xúc vì chứa nhiều khí độc như CO, HCN, SO₂ và thường kèm theo ngọn lửa mạnh có nguy cơ bùng phát đột ngột (hiện tượng flashover).

- Khói vàng hoặc xanh lục: xuất hiện khi cháy hóa chất như lưu huỳnh, clo hoặc amoniac. Đây là loại khói cực kỳ độc hại, có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến đường hô hấp và hệ thần kinh của con người.

- Khói nâu: khói nâu thường xuất hiện trong giai đoạn đầu của quá trình nhiệt phân các sản phẩm gỗ, khi các hợp chất hữu cơ bắt đầu phân hủy. Sự hiện diện của chất chống cháy cũng có thể làm thay đổi màu sắc của khói, vì các hóa chất này có thể tạo ra các sản phẩm cháy không hoàn toàn. Ngoài ra, khói nâu có thể là dấu hiệu của vật liệu gỗ ép (như MDF, ván dăm) đang cháy, do chúng chứa keo và nhựa tổng hợp, có thể tạo ra màu khói nâu đặc trưng.

3. Độ đậm đặc của khói

- Khói dày đặc, không nhìn xuyên qua được: có thể là dấu hiệu đám cháy lớn, thiếu oxy, có nguy cơ cháy lan lớn.

- Khói mỏng, nhẹ, có thể nhìn xuyên qua: đám cháy âm ỉ nhưng vẫn có thể tạo ra khí độc nguy hiểm.

4. Sự lan truyền của khói

- Khói bốc thẳng lên và lan rộng trên trần nhà: là dấu hiệu đám cháy phát triển nhanh, có thể tạo ra "hiệu ứng ống khói". Khi không khí nóng bên trong công trình (hoặc khu vực cháy) tăng lên, tạo ra áp suất thấp ở phía dưới và áp suất cao ở phía trên. Không khí lạnh từ bên ngoài hoặc từ các tầng thấp hơn sẽ tràn vào để thay thế, tạo thành dòng đối lưu. Sự di chuyển của dòng khí này tạo thành "hiệu ứng ống khói", đẩy khói và khí nóng lên cao. Trong đám cháy nhà cao tầng, "hiệu ứng ống khói" khiến khói và khí độc lan nhanh lên các tầng trên, gây nguy hiểm cho người mắc kẹt và khó khăn cho lực lượng cứu hỏa khi tiếp cận khu vực cháy.

- Khói len lỏi qua khe cửa, khe tường hoặc sàn nhà: dấu hiệu cháy âm ỉ bên trong công trình, có nguy cơ sập đổ.

- Khói cuộn xuống thấp, bám sát mặt đất: thường là dấu hiệu của tích tụ khí độc hoặc nguy cơ bùng cháy dữ dội.

- Khói bốc ra theo từng đợt ngắt quãng, có dòng khí nóng thổi mạnh: Dấu hiệu này thường liên quan đến cháy trong không gian kín và có thể là dấu hiệu cảnh báo sắp xảy ra hiện tượng backdraft (hay còn gọi là hiện tượng cháy ngược, là hiện tượng nguy hiểm xảy ra trong đám cháy kín, khi một lượng lớn khói và khí cháy tích tụ nhưng thiếu oxy). Khi có luồng không khí bổ sung đột ngột, hỗn hợp khí này có thể bốc cháy ngay lập tức, tạo ra vụ nổ mạnh đẩy khói, lửa và sóng xung kích ra ngoài với áp lực cao.

Việc nhận biết đặc điểm của khói giúp lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đánh giá tình hình đám cháy, đưa ra chiến thuật chữa cháy phù hợp và đảm bảo an toàn. Đây là kỹ năng quan trọng giúp tăng hiệu quả chữa cháy và giảm thiểu rủi ro trong quá trình làm nhiệm vụ.

Tin liên quan

Tags:

#Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh #Khói trong đám cháy #Lính cứu hoả #Kỹ năng chữa cháy #Khu vực cháy

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Những lý do giúp vách kính văn phòng tại Việt Phong trở thành xu hướng hiện nay

Những lý do giúp vách kính văn phòng tại Việt Phong trở thành xu hướng hiện nay

Hiện nay, các tòa nhà văn phòng thường ưu tiên sử dụng vách kính văn phòng bởi tính linh hoạt, thời gian thi công nhanh chóng, không gây ra nhiều tiếng ồn và bụi bẩn, vừa tạo kết nối mở cũng như lấy ánh sáng tự nhiên tốt nhất. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về vách kính văn phòng qua bài viết dưới đây!
ATSCADA cung cấp hệ thống SCADA hiện đại cho nhà máy sản xuất đồ uống

ATSCADA cung cấp hệ thống SCADA hiện đại cho nhà máy sản xuất đồ uống

Trong bối cảnh nền công nghiệp 4.0 đang bùng nổ, ngành sản xuất đồ uống đối mặt với những thách thức chưa từng có: từ việc đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm khắt khe, tối ưu hóa chi phí vận hành đến việc duy trì chất lượng đồng nhất cho hàng triệu sản phẩm.
Bí quyết tăng đề kháng cho bé khỏe mạnh, ít ốm vặt

Bí quyết tăng đề kháng cho bé khỏe mạnh, ít ốm vặt

Thời tiết giao mùa thường là thời điểm các bậc phụ huynh lo lắng nhất vì con trẻ rất dễ mắc các bệnh vặt như ho và sổ mũi. Việc chủ động tăng đề kháng cho bé đóng vai trò quan trọng giúp con xây dựng hệ miễn dịch vững chắc để đối phó với tác nhân gây bệnh.
Ngọt Wedding - dịch vụ rạp cưới đẹp Hà Tĩnh

Ngọt Wedding - dịch vụ rạp cưới đẹp Hà Tĩnh

Ngọt Wedding (Đám Cưới Ngọt) là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ rạp cưới Hà Tĩnh trọn gói và trang trí gia tiên Hà Tĩnh, được anh Phan Quốc Hưng sáng lập năm 2017 tại địa chỉ số 116A Mai Thúc Loan, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
Cho thuê xe du lịch 11 chỗ limousine cao cấp ở Phú Quốc – lựa chọn sang trọng cho hành trình trọn vẹn

Cho thuê xe du lịch 11 chỗ limousine cao cấp ở Phú Quốc – lựa chọn sang trọng cho hành trình trọn vẹn

Phú Quốc – đảo ngọc nổi tiếng của Việt Nam không chỉ thu hút du khách bởi biển xanh, cát trắng và các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, mà còn là điểm đến lý tưởng cho những chuyến du lịch gia đình, nhóm bạn hay đoàn khách công ty. Để hành trình tham quan thuận tiện và thoải mái hơn, dịch vụ cho thuê xe du lịch 11 chỗ limousine cao cấp ở Phú Quốc đang trở thành xu hướng được nhiều du khách lựa chọn.
Top 5 shop trang sức bạc đẹp cho nữ bạn nên lựa chọn

Top 5 shop trang sức bạc đẹp cho nữ bạn nên lựa chọn

Trang sức bạc không chỉ là phụ kiện, mà còn là ngôn ngữ khẳng định phong cách và cá tính của phái đẹp. Giữa rất nhiều lựa chọn, việc tìm kiếm một địa chỉ đáng tin cậy với thiết kế tinh xảo, chất lượng bạc tiêu chuẩn là điều không dễ dàng. Dưới đây là danh sách 5 thương hiệu trang sức bạc nổi bật hiện nay, nơi bạn có thể tìm thấy những món đồ lấp lánh để nâng tầm diện mạo.
Top 5 món ăn nhất định phải thử khi đến Đà Nẵng

Top 5 món ăn nhất định phải thử khi đến Đà Nẵng

Không chỉ nổi tiếng với biển đẹp và nhịp sống dễ chịu, Đà Nẵng còn ghi điểm nhờ nền ẩm thực đa dạng, đậm chất miền Trung. Những món ăn nơi đây thường không quá cầu kỳ nhưng chú trọng hương vị, nguyên liệu tươi và cách chế biến hài hòa.
Giải pháp thùng rác cho Đà Nẵng trong bối cảnh phát triển du lịch biển

Giải pháp thùng rác cho Đà Nẵng trong bối cảnh phát triển du lịch biển

Trong bối cảnh Đà Nẵng phát triển mạnh du lịch biển, áp lực rác thải tại các khu đô thị và điểm du lịch ngày càng gia tăng, đòi hỏi hệ thống thùng rác phù hợp. Bài viết phân tích thực trạng, yêu cầu đặc thù về độ bền, dung tích, thẩm mỹ và vai trò doanh nghiệp trong cung ứng thùng rác tại Đà Nẵng.
Có nên học phun xăm và nên học ở đâu uy tín?

Có nên học phun xăm và nên học ở đâu uy tín?

Trong thời đại mà ngành làm đẹp bùng nổ như hiện nay, việc lựa chọn một hướng đi gắn liền với lĩnh vực này đang được nhiều bạn trẻ săn đón. Nếu như trước đây các khóa học chăm sóc và điều trị da là lựa chọn ưu tiên hàng đầu thì hiện nay ngành phun xăm cũng là một hướng đi vô cùng tiềm năng.
Một số kỹ năng phòng tránh sét đánh

Một số kỹ năng phòng tránh sét đánh

Sét là hiện tượng tự nhiên thường xảy ra trong mưa dông, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) đã đưa ra một số khuyến cáo nhằm đảm bảo an toàn khi có sét.
Hướng dẫn đưa chó mèo đi khám thú y Tân Bình lần đầu

Hướng dẫn đưa chó mèo đi khám thú y Tân Bình lần đầu

Thú cưng bỏ ăn, nôn liên tục, hay lừ đừ không rõ lý do và bạn không biết nên đợi thêm hay đưa đi khám ngay? Bài viết này giúp bạn xử lý đúng từng bước, từ nhận biết dấu hiệu nguy hiểm đến quy trình khám tại phòng thú y Tân Bình.
Tranh tô màu Online: Giải pháp giải trí sáng tạo cho bé

Tranh tô màu Online: Giải pháp giải trí sáng tạo cho bé

Việc cho bé làm quen với tranh tô màu động vật giúp kích thích trí tưởng tượng và khả năng quan sát. Tranh tô màu Online là nền tảng phù hợp, cung cấp đa dạng mẫu tranh miễn phí với nhiều chủ đề hấp dẫn. Nhờ giao diện dễ sử dụng và tính năng tô màu trực tuyến tiện lợi, bé có thể học tập, vui chơi và khám phá thế giới động vật một cách tự nhiên.
Aquarium Vibe - Khơi nguồn cảm hứng từ thế giới thủy sinh

Aquarium Vibe - Khơi nguồn cảm hứng từ thế giới thủy sinh

Trong cuộc sống hiện đại, việc tìm kiếm một khoảng không gian thư giãn ngay tại nhà ngày càng trở nên cần thiết. Không phải ai cũng có nhiều thời gian để chăm chút, vì vậy những giải pháp đơn giản và dễ áp dụng luôn được ưu tiên. Aquarium Vibe xuất hiện như một lựa chọn phù hợp, giúp người dùng tiếp cận không gian xanh theo cách nhẹ nhàng và thuận tiện hơn.
Xu hướng tóc đẹp được nhiều người quan tâm trong năm nay

Xu hướng tóc đẹp được nhiều người quan tâm trong năm nay

Trong thế giới làm đẹp, mái tóc luôn giữ vai trò quan trọng trong việc thể hiện phong cách cá nhân. Các xu hướng mới xuất hiện liên tục, nhưng không phải lựa chọn nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Tóc Có Gu mang đến nguồn thông tin dễ tiếp cận, giúp người đọc khám phá và chọn lọc xu hướng theo cách phù hợp nhất.
Chuẩn an toàn vận hành trên cao: BBRental hỗ trợ dự án hạ tầng tại Hà Tĩnh và miền Trung

Chuẩn an toàn vận hành trên cao: BBRental hỗ trợ dự án hạ tầng tại Hà Tĩnh và miền Trung

Miền Trung nắng gió, sương muối và những ngày bão cát gầm gào. Ở các công trường ven biển, tôi học được rằng an toàn bắt đầu từ quyết định rất sớm: chọn đúng chủng loại máy ngay từ ngày mở móng. Khi thiết bị đủ bền bỉ, mọi quy trình phía sau đều trơn tru hơn, con người tự tin hơn và tiến độ trở nên đo lường được.
STB Racing – đánh thức sức mạnh động cơ với hệ thống lọc gió đẳng cấp

STB Racing – đánh thức sức mạnh động cơ với hệ thống lọc gió đẳng cấp

Ít ai biết rằng "trái tim" của chiếc xe thường bị kìm hãm bởi chính những bộ lọc gió nguyên bản vốn ưu tiên sự an toàn quá mức. Để phá vỡ những rào cản đó, nâng cấp lọc gió đã trở thành bước đi tiên quyết giúp khai mở tiềm năng thực sự của cỗ máy. STB Racing mang đến những "lá phổi" công nghệ cao, giúp động cơ hít thở dồi dào hơn, mạnh mẽ hơn và bền bỉ hơn trên mọi cung đường.
Cảnh báo nguy hiểm khi đi Hà Giang Loop bằng xe máy

Cảnh báo nguy hiểm khi đi Hà Giang Loop bằng xe máy

Trong những năm gần đây, du lịch trải nghiệm bằng xe máy mang tên Hà Giang Loop đã trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ và khách quốc tế yêu thích khám phá. Tuy nhiên, với sức hút ngày càng tăng, tuyến đường này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông nếu không có sự chuẩn bị đầy đủ.
Thảm sân bóng rổ ngoài trời, trong nhà chất lượng, giá mới 2026

Thảm sân bóng rổ ngoài trời, trong nhà chất lượng, giá mới 2026

Trong những năm gần đây, nhu cầu thi công và nâng cấp sân bóng rổ tại Việt Nam tăng mạnh. Từ trường học, trung tâm thể thao cho đến sân chơi cộng đồng, tất cả đều hướng tới một tiêu chuẩn chung: mặt sân phải an toàn, bền bỉ và có độ nảy ổn định. Và đó là lý do vì sao thảm sân bóng rổ trở thành lựa chọn gần như mặc định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!