Một số điều cần lưu ý đối với người chỉ huy chữa cháy trong Công an nhân dân

(Baohatinh.vn) - Để tổ chức công tác chữa cháy đạt hiệu quả cao, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, vai trò của người chỉ huy chữa cháy hết sức quan trọng.
Lực lượng Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát PCCC&CNCH nói riêng đã tham gia cứu chữa, dập tắt hàng nghìn vụ cháy lớn, nhỏ, góp phần cứu sống nhiều người cùng tài sản của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Để đạt được thành công đó có sự góp phần không nhỏ từ các quyết định đúng đắn, kịp thời từ người chỉ huy chữa cháy tại hiện trường.
Do vậy, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH), người chỉ huy chữa cháy cần lưu ý những nội dung sau:
Tổ chức công tác trinh sát ngay từ khi trên đường đến đám cháy, trong quá trình CC&CNCH cho đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn (công tác trinh sát đám cháy, tai nạn, sự cố được quy định tại Điều 10 Thông tư 37/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ Công an).
Sau khi đánh giá, nhận định tình hình vụ việc, căn cứ vào lực lượng, phương tiện hiện có, chỉ huy chữa cháy quyết định áp dụng các chiến, kỹ thuật CC&CNCH phù hợp. Trong đó, cần ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ: cứu người bị nạn (nếu có), ngăn chặn cháy lan…
Trường hợp đám cháy phát triển lớn, phức tạp, cần sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức tại địa phương hoặc các đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an các địa phương lân cận, người chỉ huy chữa cháy tại hiện trường phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định việc huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị để hỗ trợ công tác CC&CNCH. Thành lập Sở chỉ huy CC&CNCH, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tham gia xử lý và trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo CC&CNCH cho đến khi có lực lượng đến chi viện theo quy định theo nhiệm vụ tại Kế hoạch số 93/KH-BCA-C07 ngày 10/2/2026 của Bộ Công an.
Quyết định việc di chuyển, phá dỡ chướng ngại vật, tài sản để cứu nạn, cứu hộ, ngăn chặn nguy cơ cháy lan theo quy định của pháp luật (quy định tại Điều 28 Luật PCCC&CNCH).
Sự chính xác, kịp thời trong các quyết định về tổ chức các hoạt động CC&CNCH tại hiện trường của người chỉ huy chữa cháy là yếu tố quan trọng, mang tính quyết định, góp phần to lớn để công tác tổ chức CC&CNCH diễn ra nhanh chóng và đạt hiệu quả cao nhất.
Thời tiết giao mùa thường là thời điểm các bậc phụ huynh lo lắng nhất vì con trẻ rất dễ mắc các bệnh vặt như ho và sổ mũi. Việc chủ động tăng đề kháng cho bé đóng vai trò quan trọng giúp con xây dựng hệ miễn dịch vững chắc để đối phó với tác nhân gây bệnh.
Ngọt Wedding (Đám Cưới Ngọt) là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ rạp cưới Hà Tĩnh trọn gói và trang trí gia tiên Hà Tĩnh, được anh Phan Quốc Hưng sáng lập năm 2017 tại địa chỉ số 116A Mai Thúc Loan, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
Phú Quốc – đảo ngọc nổi tiếng của Việt Nam không chỉ thu hút du khách bởi biển xanh, cát trắng và các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, mà còn là điểm đến lý tưởng cho những chuyến du lịch gia đình, nhóm bạn hay đoàn khách công ty. Để hành trình tham quan thuận tiện và thoải mái hơn, dịch vụ cho thuê xe du lịch 11 chỗ limousine cao cấp ở Phú Quốc đang trở thành xu hướng được nhiều du khách lựa chọn.
Sản phẩm bộ đỉnh đồng ngũ sắc tại Đệ Nhất Đỉnh được đúc từ đồng đỏ catut nguyên khối và khảm 5 loại kim loại quý. Đây là vật phẩm thờ cúng cao cấp, kết hợp giữa giá trị tâm linh và nghệ thuật chế tác thượng thừa.
Trang sức bạc không chỉ là phụ kiện, mà còn là ngôn ngữ khẳng định phong cách và cá tính của phái đẹp. Giữa rất nhiều lựa chọn, việc tìm kiếm một địa chỉ đáng tin cậy với thiết kế tinh xảo, chất lượng bạc tiêu chuẩn là điều không dễ dàng. Dưới đây là danh sách 5 thương hiệu trang sức bạc nổi bật hiện nay, nơi bạn có thể tìm thấy những món đồ lấp lánh để nâng tầm diện mạo.
Ngày nay, không ít người gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, mỏi cơ và khó ngủ kéo dài do áp lực công việc và thói quen sinh hoạt chưa khoa học. Những vấn đề này tưởng chừng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống hàng ngày.
Không chỉ nổi tiếng với biển đẹp và nhịp sống dễ chịu, Đà Nẵng còn ghi điểm nhờ nền ẩm thực đa dạng, đậm chất miền Trung. Những món ăn nơi đây thường không quá cầu kỳ nhưng chú trọng hương vị, nguyên liệu tươi và cách chế biến hài hòa.
Trong bối cảnh Đà Nẵng phát triển mạnh du lịch biển, áp lực rác thải tại các khu đô thị và điểm du lịch ngày càng gia tăng, đòi hỏi hệ thống thùng rác phù hợp. Bài viết phân tích thực trạng, yêu cầu đặc thù về độ bền, dung tích, thẩm mỹ và vai trò doanh nghiệp trong cung ứng thùng rác tại Đà Nẵng.
Trong thời đại mà ngành làm đẹp bùng nổ như hiện nay, việc lựa chọn một hướng đi gắn liền với lĩnh vực này đang được nhiều bạn trẻ săn đón. Nếu như trước đây các khóa học chăm sóc và điều trị da là lựa chọn ưu tiên hàng đầu thì hiện nay ngành phun xăm cũng là một hướng đi vô cùng tiềm năng.
Cầu trượt liên hoàn ngoài trời đang trở thành tâm điểm của mọi sân chơi trường mầm non, khu vui chơi trẻ em và công viên cộng đồng. Không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian ngoài trời, loại thiết bị này còn mang lại vô số lợi ích vận động và phát triển toàn diện cho trẻ.
Thú cưng bỏ ăn, nôn liên tục, hay lừ đừ không rõ lý do và bạn không biết nên đợi thêm hay đưa đi khám ngay? Bài viết này giúp bạn xử lý đúng từng bước, từ nhận biết dấu hiệu nguy hiểm đến quy trình khám tại phòng thú y Tân Bình.
Việc cho bé làm quen với tranh tô màu động vật giúp kích thích trí tưởng tượng và khả năng quan sát. Tranh tô màu Online là nền tảng phù hợp, cung cấp đa dạng mẫu tranh miễn phí với nhiều chủ đề hấp dẫn. Nhờ giao diện dễ sử dụng và tính năng tô màu trực tuyến tiện lợi, bé có thể học tập, vui chơi và khám phá thế giới động vật một cách tự nhiên.
Trong cuộc sống hiện đại, việc tìm kiếm một khoảng không gian thư giãn ngay tại nhà ngày càng trở nên cần thiết. Không phải ai cũng có nhiều thời gian để chăm chút, vì vậy những giải pháp đơn giản và dễ áp dụng luôn được ưu tiên. Aquarium Vibe xuất hiện như một lựa chọn phù hợp, giúp người dùng tiếp cận không gian xanh theo cách nhẹ nhàng và thuận tiện hơn.
Trong thế giới làm đẹp, mái tóc luôn giữ vai trò quan trọng trong việc thể hiện phong cách cá nhân. Các xu hướng mới xuất hiện liên tục, nhưng không phải lựa chọn nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Tóc Có Gu mang đến nguồn thông tin dễ tiếp cận, giúp người đọc khám phá và chọn lọc xu hướng theo cách phù hợp nhất.
Miền Trung nắng gió, sương muối và những ngày bão cát gầm gào. Ở các công trường ven biển, tôi học được rằng an toàn bắt đầu từ quyết định rất sớm: chọn đúng chủng loại máy ngay từ ngày mở móng. Khi thiết bị đủ bền bỉ, mọi quy trình phía sau đều trơn tru hơn, con người tự tin hơn và tiến độ trở nên đo lường được.
Ít ai biết rằng "trái tim" của chiếc xe thường bị kìm hãm bởi chính những bộ lọc gió nguyên bản vốn ưu tiên sự an toàn quá mức. Để phá vỡ những rào cản đó, nâng cấp lọc gió đã trở thành bước đi tiên quyết giúp khai mở tiềm năng thực sự của cỗ máy. STB Racing mang đến những "lá phổi" công nghệ cao, giúp động cơ hít thở dồi dào hơn, mạnh mẽ hơn và bền bỉ hơn trên mọi cung đường.
Trong những năm gần đây, du lịch trải nghiệm bằng xe máy mang tên Hà Giang Loop đã trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ và khách quốc tế yêu thích khám phá. Tuy nhiên, với sức hút ngày càng tăng, tuyến đường này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông nếu không có sự chuẩn bị đầy đủ.
Trong những năm gần đây, nhu cầu thi công và nâng cấp sân bóng rổ tại Việt Nam tăng mạnh. Từ trường học, trung tâm thể thao cho đến sân chơi cộng đồng, tất cả đều hướng tới một tiêu chuẩn chung: mặt sân phải an toàn, bền bỉ và có độ nảy ổn định. Và đó là lý do vì sao thảm sân bóng rổ trở thành lựa chọn gần như mặc định.
Tại châu Á, Hong Kong Disneyland và Universal Studios Singapore là hai cái tên luôn nằm trong danh sách “phải đến một lần”. Mỗi nơi mang một màu sắc riêng, từ cổ tích mộng mơ đến thế giới điện ảnh sống động, tạo nên những trải nghiệm khó trộn lẫn.
Giá vé máy bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh không cố định mà thay đổi liên tục theo nhu cầu thị trường, có thể chênh lệch từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng giữa ngày thường và cao điểm. Vì vậy, đặt vé đúng cách không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn mang lại sự chủ động cho hành trình.
Du lịch thân thiện với người Hồi giáo đang trở thành một phân khúc phát triển bền vững của ngành du lịch toàn cầu. Trước cơ hội này, doanh nghiệp Việt cần chuẩn hóa dịch vụ và nâng cao năng lực đáp ứng để khai thác hiệu quả thị trường tiềm năng.
Trong bối cảnh du lịch Việt Nam ngày càng phát triển và thu hút đông đảo du khách quốc tế, nhu cầu về các dịch vụ lưu trú phù hợp với tiêu chuẩn Halal cũng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, Halal Tours Vietnam – Hệ thống lưu trú chất lượng tại Việt Nam đang dần trở thành lựa chọn hàng đầu cho du khách Hồi giáo khi tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng tiện nghi, an toàn và đáp ứng đầy đủ yếu tố tín ngưỡng.
Một sản phẩm chất lượng cần được đặt trong một “lớp áo” xứng tầm. Đó là lý do vì sao việc lựa chọn một xưởng sản xuất hộp giấy chuyên nghiệp như PAD Group lại trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp hiện nay.
Trong bối cảnh phong trào thể thao phát triển mạnh mẽ trên toàn quốc, cầu lông và pickleball đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân. Từ học sinh, sinh viên đến nhân viên văn phòng, nhu cầu tìm kiếm dụng cụ thể thao phù hợp ngày càng tăng.
Trong bối cảnh các nhà xưởng, trung tâm thương mại và khu sản xuất ngày càng chú trọng đến tiêu chuẩn vận hành, thi công sơn sàn epoxy giá rẻ Hà Nội trở thành giải pháp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ, hệ thống sơn epoxy còn giúp nâng cao độ bền, chống bụi, chống hóa chất và tối ưu chi phí bảo trì dài hạn.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!