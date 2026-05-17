Một số điều cần lưu ý đối với người chỉ huy chữa cháy trong Công an nhân dân

Lực lượng Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát PCCC&CNCH nói riêng đã tham gia cứu chữa, dập tắt hàng nghìn vụ cháy lớn, nhỏ, góp phần cứu sống nhiều người cùng tài sản của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Để đạt được thành công đó có sự góp phần không nhỏ từ các quyết định đúng đắn, kịp thời từ người chỉ huy chữa cháy tại hiện trường.

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện năm 2026 tại cảng Sơn Dương (phường Vũng Áng).

Do vậy, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH), người chỉ huy chữa cháy cần lưu ý những nội dung sau:

Tổ chức công tác trinh sát ngay từ khi trên đường đến đám cháy, trong quá trình CC&CNCH cho đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn (công tác trinh sát đám cháy, tai nạn, sự cố được quy định tại Điều 10 Thông tư 37/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ Công an).

Sau khi đánh giá, nhận định tình hình vụ việc, căn cứ vào lực lượng, phương tiện hiện có, chỉ huy chữa cháy quyết định áp dụng các chiến, kỹ thuật CC&CNCH phù hợp. Trong đó, cần ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ: cứu người bị nạn (nếu có), ngăn chặn cháy lan…

Trường hợp đám cháy phát triển lớn, phức tạp, cần sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức tại địa phương hoặc các đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an các địa phương lân cận, người chỉ huy chữa cháy tại hiện trường phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định việc huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị để hỗ trợ công tác CC&CNCH. Thành lập Sở chỉ huy CC&CNCH, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tham gia xử lý và trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo CC&CNCH cho đến khi có lực lượng đến chi viện theo quy định theo nhiệm vụ tại Kế hoạch số 93/KH-BCA-C07 ngày 10/2/2026 của Bộ Công an.

Quyết định việc di chuyển, phá dỡ chướng ngại vật, tài sản để cứu nạn, cứu hộ, ngăn chặn nguy cơ cháy lan theo quy định của pháp luật (quy định tại Điều 28 Luật PCCC&CNCH).

Sự chính xác, kịp thời trong các quyết định về tổ chức các hoạt động CC&CNCH tại hiện trường của người chỉ huy chữa cháy là yếu tố quan trọng, mang tính quyết định, góp phần to lớn để công tác tổ chức CC&CNCH diễn ra nhanh chóng và đạt hiệu quả cao nhất.