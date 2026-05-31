Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Xe tải cháy ngùn ngụt trên cao tốc ở Hà Tĩnh

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Xe tải đang di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn.

bqbht_br_chay-xe-5.jpg
Lúc 5h20' ngày 31/5, tài xế Nguyễn Văn Hiếu (SN 1997, trú xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe tải mang BKS 89H - 085.xx di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam theo hướng Bắc - Nam.
bqbht_br_chay-xe-6.jpg
Khi di chuyển tới Km 475 đoạn qua địa bàn xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh, xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, tài xế đã cho xe vào lề đường, thoát xuống và tìm cách dập lửa nhưng bất thành.
bqbht_br_z7884060117740-49e51e0af825ad3fc60a16e10aa465d7.jpg
Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ xe.
bqbht_br_chay-xe-1.jpg
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.
bqbht_br_chay-xe-4.jpg
Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã dập tắt được vụ cháy xe. Vụ việc không gây thiệt hại về người song chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy xe đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Tin liên quan

Tags:

#Cháy xe #Xe bị cháy trên cao tốc ở Hà Tĩnh #Cháy xe trên cao tốc #Cháy xe trên cao tốc ở Hà Tĩnh #Xe cháy #Xe cháy trên cao tốc #Cháy xe trên cao tốc qua Hà Tĩnh #Xe cháy trên cao tốc ở Hà Tĩnh

Chủ đề Cháy ở Hà Tĩnh

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nâng cao kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở

Nâng cao kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở

Hoạt động huấn luyện, tuyên truyền của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho lực lượng PCCC cơ sở và người lao động.
Bắt tàu chở 22.000 lít dầu DO trên vùng biển Hà Tĩnh

Bắt tàu chở 22.000 lít dầu DO trên vùng biển Hà Tĩnh

Ngày 25/5, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã dẫn giải tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 102 tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, để tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh. 
Tiềm ẩn nguy cơ từ các bãi tắm biển tự phát

Tiềm ẩn nguy cơ từ các bãi tắm biển tự phát

Tại Hà Tĩnh, nhiều người dân tắm biển ở các bãi tự phát ngày càng phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm môi trường, đòi hỏi cần có các biện pháp quản lý, đầu tư bài bản.
3 học sinh tử vong khi tắm sông Trà Khúc

3 học sinh tử vong khi tắm sông Trà Khúc

3 học sinh 11-13 tuổi rủ nhau tắm sông Trà Khúc rồi bị nước cuốn, lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm, sáng 23/5 lần lượt tìm thấy thi thể các em.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!