Xe tải cháy ngùn ngụt trên cao tốc ở Hà Tĩnh

Nhóm bình luận viên web lậu 'Bún Chả TV' bị bắt 28/05/2026 05:00 Mỗi bình luận viên được trả công 50-70 triệu đồng một tháng để bình luận, giữ chân người xem các trận bóng đá phát lậu trên web "Bún Chả TV".

Hai xe khách cháy ngùn ngụt trước cây xăng 27/05/2026 13:44 Hai ô tô 45 chỗ đưa đón công nhân ở xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, đang đỗ trước trạm xăng dầu Vũ Hạ bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Nâng cao kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở 26/05/2026 17:05 Hoạt động huấn luyện, tuyên truyền của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho lực lượng PCCC cơ sở và người lao động.

Bắt tàu chở 22.000 lít dầu DO trên vùng biển Hà Tĩnh 25/05/2026 15:14 Ngày 25/5, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã dẫn giải tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 102 tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, để tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh.

Công dân Hà Tĩnh dũng cảm phối hợp bắt đối tượng truy nã tại TP Hồ Chí Minh 25/05/2026 10:44 Phát hiện người có nhiều đặc điểm trùng khớp với đối tượng truy nã, một công dân Hà Tĩnh đã kịp thời báo tin, phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng.

Tiềm ẩn nguy cơ từ các bãi tắm biển tự phát 24/05/2026 14:47 Tại Hà Tĩnh, nhiều người dân tắm biển ở các bãi tự phát ngày càng phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm môi trường, đòi hỏi cần có các biện pháp quản lý, đầu tư bài bản.

Trạm trộn bê tông “chui” ngang nhiên “đại náo” khu dân cư 24/05/2026 08:09 Một trạm trộn bê tông không được cấp phép ngang nhiên hoạt động tại xã Đức Thọ khiến người dân bức xúc và đặt câu hỏi về công tác quản lý của chính quyền địa phương.

200 cảnh sát phá đường dây buôn xyanua từ Campuchia về Việt Nam 23/05/2026 15:48 Từ vụ người đàn ông tử vong nghi do uống thuốc độc xyanua, 200 cán bộ Công an TP HCM truy xét, bắt đường dây buôn lậu hơn 2,4 tấn xyanua do Nguyễn Văn Đỏ cầm đầu.

3 học sinh tử vong khi tắm sông Trà Khúc 23/05/2026 11:32 3 học sinh 11-13 tuổi rủ nhau tắm sông Trà Khúc rồi bị nước cuốn, lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm, sáng 23/5 lần lượt tìm thấy thi thể các em.

Đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quy mô lớn bị triệt phá ra sao? 22/05/2026 16:37 Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hà Tĩnh vừa đấu tranh, triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

Lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động, lĩnh 8 năm tù 22/05/2026 16:35 Lừa 14 người đi xuất khẩu lao động sang Indonesia, Đài Loan để chiếm đoạt hơn 408 triệu đồng, Nguyễn Văn Cường bị TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt 8 năm tù.

Cảnh báo tai nạn khó lường từ "điểm mù” ô tô 22/05/2026 14:07 Những điểm khuất tầm nhìn khi điều khiển ô tô đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn thương tâm, đặc biệt với trẻ nhỏ khi không ít tài xế chủ quan trong quá trình điều khiển phương tiện.

Khi mạng xã hội trở thành “ngòi nổ” bạo lực trong thanh thiếu niên 22/05/2026 05:05 Chỉ vì một lời thách thức trên mạng hay sĩ diện trước bạn bè, nhiều thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh đã bị kích động, lao vào các vụ hỗn chiến với hung khí nguy hiểm.

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia 21/05/2026 14:56 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tài xế xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc vì... chưa tỉnh ngủ! 21/05/2026 13:43 Hình ảnh xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc qua Hà Tĩnh gây xôn xao dư luận bởi mức độ nguy hiểm. Theo trình bày của tài xế, do chưa tỉnh ngủ nên đã đi nhầm hướng trên tuyến cao tốc.

Tìm thấy thi thể thứ 3 trong vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa 21/05/2026 10:19 Mỏ đá bất ngờ sạt lở đã vùi lấp 3 công nhân đang khai thác đá. Thi thể cả 3 người đã được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tìm thấy và bàn giao cho gia đình các nạn nhân đưa về quê mai táng.

Những phút cuối trước thảm án 3 người tử vong ở Tây Ninh 20/05/2026 19:00 Tiếng cự cãi vang lên từ quán ăn ven tỉnh lộ ở xã Hậu Thạnh trước khi 3 người trong một gia đình gục xuống dưới nhát dao của Nguyễn Cao Bằng, 45 tuổi.

Video: Ca sĩ Long Nhật bị bắt, thừa nhận sử dụng ma túy đá 20/05/2026 12:18 Ca sĩ Long Nhật bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tại cơ quan điều tra, nam ca sĩ được cho là đã thừa nhận có sử dụng ma túy đá.

Nóng: Án mạng kinh hoàng ở Tây Ninh, 3 người trong gia đình tử vong 20/05/2026 00:19 Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh khiến 3 người trong một gia đình tử vong

Đường dây buôn lậu 8.000 cây vàng từ nước ngoài vào Việt Nam bị triệt phá 19/05/2026 18:02 Công an vừa triệt phá đường dây vận chuyển, giao dịch khoảng 300 kg vàng - tương đương 8.000 cây, từ Hong Kong, Trung Quốc về Việt Nam.

Phát hiện quả bom dài hơn 1m khi cải tạo vườn nhà 19/05/2026 11:01 Gia đình bà Nguyễn Thị Hiến, ở thôn Xuân Hồng 8, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phát hiện quả bom trong quá trình cải tạo vườn để xây nhà.

Những lỗi thường gặp khi nộp hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế về PCCC 19/05/2026 05:00 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) đã đưa ra cách khắc phục các lỗi phổ biến khi nộp hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Khống chế 3 thanh niên trộm cắp xe máy, bỏ chạy khi gặp CSGT Hà Tĩnh 18/05/2026 23:02 Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên quốc lộ 8, tổ công tác của Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, khống chế 3 thanh niên có hành vi trộm cắp xe máy ở tỉnh Quảng Trị, đang lưu thông ra tỉnh Nghệ An.

Hai người tử vong trong nhà hàng nghi do điện giật 18/05/2026 11:17 Hai nhân viên nhà hàng ở phường Hải An (TP Hải Phòng) bị phát hiện tử vong trong khu vực bếp, nghi do rò rỉ điện gây giật.

Hà Tĩnh còn 61 lối đi tự mở qua đường sắt chưa được xóa bỏ 18/05/2026 06:00 Hà Tĩnh hiện vẫn còn 61 lối đi tự mở qua đường sắt chưa được xóa bỏ. Đây đều là những điểm giao cắt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, nhất là tại các khu vực đông dân cư và tầm nhìn bị hạn chế.