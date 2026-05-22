Khi mạng xã hội trở thành “ngòi nổ” bạo lực trong thanh thiếu niên

Nhóm thanh thiếu niên vi phạm cùng các vũ khí bị Công an xã Cẩm Xuyên tịch thu.

Những cuộc hẹn ăn thua

Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng công an các cấp tại Hà Tĩnh đã liên tục rà soát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ bạo lực tập thể ở lứa tuổi học sinh trước khi hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Tối 17/5, Công an xã Cẩm Xuyên đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ bạo lực tập thể xảy ra trên địa bàn. Đáng chú ý, 21 trường hợp được phát hiện đều trong độ tuổi học sinh. Những vũ khí và công cụ nguy hiểm có tính sát thương cao được mang theo, gồm 2 súng bắn bi, 1 gậy ba chĩa và 1 thanh kiếm gỗ.

Công an xã Việt Xuyên phối hợp Công an xã Đông Kinh ngăn chặn vụ việc 38 thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí tụ tập đánh nhau.

Trước đó, Công an xã Việt Xuyên phối hợp với Công an xã Đông Kinh cũng đã ngăn chặn kịp thời một vụ việc tương tự.

Nhóm 25 thanh thiếu niên xã Việt Xuyên và 13 thanh thiếu niên xã Đông Kinh đã hẹn nhau để "quyết ăn thua". Tang vật thu giữ gồm 1 thanh kiếm, 1 dao phay, nhiều vỏ chai bia và bóng đèn laser.

Theo thống kê từ đầu năm đến nay, Công an Hà Tĩnh đã kịp thời, phát hiện ngăn chặn, xử lý 143 đối tượng tụ tập hỗn chiến. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã xử lý 60 vụ việc vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến độ tuổi thanh thiếu niên.

Rất nhiều vũ khí nguy hiểm, có tính sát thương cao bị lực lượng công an thu giữ.

"Qua công tác điều tra và xử lý các vụ việc liên quan tới lứa tuổi thanh thiếu niên thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự nhận thấy có những chuyển dịch rất đáng báo động về mặt nguyên nhân và phương thức phạm tội. Mạng xã hội đang vừa là nơi nhen nhóm xung đột, vừa là công cụ kích động bạo lực vô cùng nguy hiểm.

Facebook, Zalo, TikTok, Telegram... cho phép tạo lập các nhóm kín với số lượng thành viên lớn chỉ trong vài thao tác. Khi mâu thuẫn xảy ra, các em lập tức kêu gọi, lôi kéo bè phái, tạo hiệu ứng đám đông, cùng nhau chuẩn bị các loại vũ khí nguy hiểm như súng bắn bi, dao phay, kiếm... nhằm phô trương thanh thế, giải quyết mâu thuẫn" - Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

Rạng sáng 15/5, Công an xã Can Lộc đã ngăn chặn kịp thời nhóm 25 thanh thiếu niên chuẩn bị nhiều hung khí, lên mạng xã hội hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Mạng xã hội "tiếp tay" cho những trận hỗn chiến

Nguyên nhân của các vụ việc lắm lúc chỉ bắt nguồn từ những điều hết sức nhỏ nhặt như lời thách thức, một bình luận mang tính khiêu khích trên mạng xã hội hay ánh nhìn thiếu thiện cảm.

Và mạng xã hội đang trở thành công cụ để nhiều thanh thiếu niên nhanh chóng tập hợp lực lượng thông qua các hội kín, nhóm kín… Điều đó cho thấy, những ứng dụng này đang chi phối rất lớn đến nhận thức, hành động của thanh thiếu niên.

Nhiều phụ huynh thường sửng sốt, bất ngờ khi con em mình vi phạm pháp luật, vì trước đó luôn nghĩ rằng: “ở nhà hay trước mặt bố mẹ, cháu rất ngoan”. Ngoan trước mặt bố mẹ, nhưng trên các hội nhóm, mạng xã hội, các em lại hoàn toàn sống khác. Nếu không thực sự sâu sát và hiểu biết, phụ huynh sẽ gần như phó mặc.

Nhiều thanh thiếu niên công khai vũ khí trên mạng xã hội để phô trương thanh thế.

Trung tá Đậu Văn Thắng - Phó Trưởng Công an xã Cẩm Xuyên cho biết: "Trong quá trình trực tiếp xử lý các vụ việc, điều khiến lực lượng chúng tôi trăn trở nhất chính là phản ứng từ phía gia đình các em. Hầu hết các bậc phụ huynh đều tỏ ra vô cùng sửng sốt, không thể tin nổi vào mắt mình vì tin rằng con mình là những đứa trẻ vô hại.

Tuy nhiên, trên thực tế khi bước vào không gian ảo, không còn sự giám sát trực tiếp của người lớn, các em rất dễ bị tác động tâm lý. Trong các hội nhóm kín, dưới áp lực của tư duy đám đông độc hại và tâm lý hiếu thắng tuổi dậy thì, các em dễ dàng bị chèo kéo, xúi giục, trở nên nổi loạn, manh động, sẵn sàng chuẩn bị những loại hung khí nguy hiểm có tính sát thương cao".

Nhiều phụ huynh thiếu sâu sát con, đặc biệt là khi con sử dụng mạng xã hội.

Trước sự manh động của một bộ phận người trẻ, lực lượng công an đã có những sự phòng ngừa chủ động, đặc biệt là ứng dụng công nghệ, thiết lập hệ thống rà soát mạng xã hội.

Đại úy Phan Thanh Hà - Phó Trưởng Công an xã Phúc Trạch khẳng định: "Lực lượng công an sẽ tăng cường sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp công nghệ để quét, nhận diện các hội nhóm kín, diễn đàn tự phát của thanh thiếu niên trên địa bàn. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, chúng tôi sẽ ngay lập tức khoanh vùng đối tượng. Đồng thời, thiết lập và duy trì các kênh tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm trực tuyến qua Zalo OA, trang Fanpage của Công an xã để người dân có thể cung cấp thông tin ngay cho cơ quan công an xử lý khi phát hiện các vụ việc".

Việc nhận diện sớm những mâu thuẫn từ không gian ảo sẽ giúp kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các vụ bạo lực.

Phòng ngừa mới là gốc rễ

Hiệu quả của việc ngăn chặn từ sớm, từ xa bằng các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Nhưng điều cần hơn vẫn là làm thế nào để không phát sinh vụ việc.

Sự vào cuộc của cơ quan công an đã kịp thời ngăn chặn các vụ việc bạo lực.

Gia đình là "lá chắn" đầu tiên để bảo vệ con em trước hành vi bạo lực. Cha mẹ cần chủ động thu hẹp khoảng cách thế hệ bằng cách tự trang bị kiến thức công nghệ để đồng hành cùng con trên không gian số . Biện pháp thiết thực nhất là chủ động kiểm soát, định hướng việc sử dụng mạng xã hội của con, khéo léo giám sát để kịp thời phát hiện các hội nhóm kín độc hại, những thay đổi bất thường trong tâm lý hay các mối quan hệ phức tạp.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Giáo dục Kinh Đô Ngàn Hống (phường Nam Hồng Lĩnh) cho biết: "Gốc rễ của vấn đề nằm ở chỗ chúng ta phải lấp đầy các khoảng trống tâm lý của các em . Nhà trường và gia đình cần phải đặc biệt chú trọng giáo dục kỹ năng sống, nâng cao hiểu biết pháp luật một cách thực chất cho học sinh .

Đồng thời, xã hội cũng cần chủ động tổ chức thêm nhiều sân chơi, các hoạt động ngoại khóa lành mạnh, bổ ích như câu lạc bộ thể thao, nghệ thuật, đội nhóm kỹ năng, giúp năng lượng của người trẻ được chuyển hóa vào các hoạt động thể chất và tư duy tích cực, các em sẽ tự khắc có sức đề kháng để miễn nhiễm trước những lời kích động, lôi kéo tiêu cực trên không gian mạng".