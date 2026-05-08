Chấn chỉnh tình trạng dừng, đỗ không an toàn trên cao tốc qua Hà Tĩnh

Công an phường Thành Sen ngăn chặn 30 "báo thủ" đua xe trái phép 03/05/2026 10:22 Từ 30/4 đến nay, Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã phát hiện và xử lý 30 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, gây mất ANTT.

Cháy cà phê Phong ở phường Thành Sen 02/05/2026 19:42 Vụ cháy xảy ra tại quán cà phê Phong, trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen, Hà Tĩnh.

Danh tính 2 đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Đức Thọ 01/05/2026 23:12 Lực lượng Công an Hà Tĩnh đã bắt gọn 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) và thu giữ tang vật để làm rõ hành vi phạm tội.

Khẩn trương truy bắt nghi phạm vụ cướp tiệm vàng ở Đức Thọ 01/05/2026 20:18 Lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm nữ và đang khẩn trương truy bắt nghi phạm nam liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Ô tô bốc cháy trong cây xăng, 2 người trên xe tử vong 01/05/2026 17:52 Vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng ở xã Thăng Điền (thành phố Đà Nẵng) khiến 2 người trong xe tử vong tại chỗ, hiện trường đang được phong tỏa để điều tra nguyên nhân.

Hà Tĩnh: 427 trường hợp vi phạm giao thông bị xử phạt trong 2 ngày nghỉ lễ 01/05/2026 17:03 427 trường hợp vi phạm an toàn giao thông sau 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh lập biên bản xử phạt số tiền gần 640 triệu đồng.

"Xuyên" lễ cấp định danh điện tử cho công dân "nhí" 01/05/2026 10:21 Công an Hà Tĩnh tăng cường cán bộ trực "xuyên" dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thu nhận, cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi.

Tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 01/05/2026 08:03 Để đảm bảo cho người dân có kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 an toàn, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh đã tăng cường xử lý vi phạm giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ...

Tài xế mải dùng điện thoại, tông xe làm nữ lao công tử vong 30/04/2026 15:23 Nguyễn Trọng Tuân vừa lái ôtô vừa dùng điện thoại nên đã tông chết nữ công nhân môi trường đang làm việc.

"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ 30/04/2026 14:00 Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ trong kỳ nghỉ lễ.

Bắt giữ "ông trùm" và 14 đối tượng cộm cán trong đường dây ma túy lớn 30/04/2026 10:39 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Xử phạt 7,5 triệu đồng người xúc phạm lãnh đạo, chính quyền xã trên facebook 29/04/2026 13:47 Người đàn ông sinh năm 1959 thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung trái chiều trên mạng xã hội, liên quan đến quá trình giải quyết đơn thư đất đai. Một trong số đó có nội dung xúc phạm, xuyên tạc về lãnh đạo, chính quyền xã Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Cháy 2 ki-ốt hàng tạp hoá tại Sơn Tây lúc rạng sáng 29/04/2026 07:27 Vụ hoả hoạn xảy ra tại 2 ki-ốt hàng tạp hoá thuộc khu vực chợ Hà Tân, xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) vào rạng sáng nay khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Xác minh nữ sinh chạy xe điện tốc độ cao, đăng lên mạng xã hội 28/04/2026 16:11 Một video được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh nữ sinh ở Hà Tĩnh chở theo người ngồi sau, điều khiển xe máy điện chạy tốc độ cao, phương tiện có dấu hiệu nghi đã bị độ.

Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến 28/04/2026 07:42 Sau vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh) để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.

Người phụ nữ ở xã Sơn Tiến tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương 27/04/2026 21:28 Người dân xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Tiệm vàng bị kẻ gian lừa cầm cố vàng giả chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng 27/04/2026 17:02 Đinh Văn Cường khai nhận, toàn bộ số kiềng đeo cổ, lắc tay vàng mà đối tượng mang đến hiệu vàng cầm cố đều là vàng giả, được đặt mua từ một tài khoản mạng xã hội zalo.

Nguy hiểm rình rập trên tuyến đường dài gần 6 km ở Đức Đồng 27/04/2026 07:50 Tuyến đường từ cầu Cố Bá đến cầu Đồng Văn (xã Đức Đồng, Hà Tĩnh) dài gần 6 km, đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT, trở thành nỗi lo đối với người dân mỗi khi lưu thông qua đây.

Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong kỳ nghỉ lễ 27/04/2026 05:45 Các tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã phát huy tối đa "tác dụng kép" khi vừa rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân, vừa "chia lửa" cho các tuyến giao thông trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Va chạm với xe bồn, người phụ nữ đi xe máy tử vong 26/04/2026 20:24 Vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) khiến người điều khiển xe máy tử vong.

Xe chở đoàn du khách lao xuống vực 100m, 2 người tử vong 26/04/2026 18:38 Xe chở đoàn khách du lịch từ Hà Nội đi suối nước nóng tại Sơn La lao xuống vực khi qua tuyến đường liên xã khiến hai người tử vong, 6 người bị thương.

Gác cho dân nghỉ lễ an toàn, bình yên 26/04/2026 10:21 Công an Hà Tĩnh tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực 24/24h; chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT trong hai kỳ nghỉ lễ.

Lò sản xuất 2.800 tấn mì tươi 'ngậm' hàn the, thủy tinh lỏng 26/04/2026 10:16 Cảnh sát đồng loạt kiểm tra các cơ sở của vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Phụng, xác định họ đã trộn hàn the, thủy tinh lỏng vào 2.800 tấn mì tươi để sợi dai, bảo quản được hai ngày.

Một số lưu ý về quy định cấp phép lưu thông đối với máy bơm chữa cháy 26/04/2026 05:12 Cục Cảnh sát PCCC & CNCH (Bộ Công an) hướng dẫn người sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu máy bơm chữa cháy và chủ đầu tư, nhà thầu nắm rõ một số quy định về cấp phép lưu thông đối với máy bơm chữa cháy.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo 25/04/2026 12:49 Đường dây lừa đảo do Mạc Đăng Thanh cầm đầu giả danh cán bộ cấp cao, “chạy” dự án, xin việc, huy động vốn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Công an Bắc Ninh triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng, bóc trần thủ đoạn mạo danh tinh vi, liên tỉnh.

Camera giám sát: “Hàng rào” an ninh hay “cửa ngõ” lộ thông tin? 25/04/2026 10:05 Hàng loạt vụ lộ lọt dữ liệu từ camera giám sát ở Việt Nam và Hà Tĩnh khiến nhiều người thấp thỏm tự vấn: liệu sự riêng tư trong chính ngôi nhà của mình có còn được bảo đảm?

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra PCCC & CNCH trong tình hình mới 25/04/2026 10:05 Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vừa là “tai mắt” phát hiện nguy cơ, vừa là “công cụ pháp lý” để phòng ngừa, răn đe và chấn chỉnh vi phạm.

Phân luồng giao thông phục vụ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh tại Thiên Cầm 25/04/2026 06:30 Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) thông tin về công tác phân luồng giao thông nhằm tạo thuận lợi cho người dân và du khách khi tham dự lễ khai trương du lịch biển vào tối 25/4.

Xử phạt 233 năm 9 tháng tù các bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia 24/04/2026 17:31 Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 38 bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, trong đó có 22 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 233 năm 9 tháng.