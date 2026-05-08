Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Chấn chỉnh tình trạng dừng, đỗ không an toàn trên cao tốc qua Hà Tĩnh

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trước việc phương tiện dừng, đỗ sai quy định, không đảm bảo an toàn trên cao tốc qua Hà Tĩnh, lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát để chấn chỉnh tình trạng này.

dung-do-sai-quy-dinh-tren-cao-toc-9.jpg
Từ khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Hà Tĩnh đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện trục giao thông xương sống, giảm tải áp lực cho quốc lộ 1, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, và nâng cao năng lực vận tải, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm.
bqbht_br_dung-do-sai-quy-dinh-tren-cao-toc-3.jpg
Tuy vậy, thời gian qua, trong quá trình tham gia giao thông trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh, một số tài xế có hành vi dừng, đỗ sai quy định, không đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông (TNGT).
bqbht_br_dung-do-sai-quy-dinh-tren-cao-toc-2.jpg
bqbht_br_dung-do-sai-quy-dinh-tren-cao-toc.jpg
bqbht_br_dung-do-sai-quy-dinh-tren-cao-toc-1.jpg
Các hành vi dừng, đỗ sai quy định dễ bắt gặp trên tuyến cao tốc như phương tiện dừng, đỗ ở dải dừng xe khẩn cấp nhưng không bật đèn báo hiệu, không đặt thiết bị cảnh báo từ xa.
dung-do.jpg
Một số phương tiện còn tùy tiện dừng, đỗ ngay ở vị trí nhập làn từ tuyến đường ở nút giao vào cao tốc.
bqbht_br_dung-do-sai-quy-dinh-tren-cao-toc-4.jpg
Bên cạnh đó, các phương tiện cũng dừng, đỗ ngay ở các tuyến đường dẫn ở nút giao cao tốc, dù tại vị trí này đã có biển báo cấm dừng, đỗ phương tiện.
bqbht_br_dung-do-sai-quy-dinh-tren-cao-toc-8.jpg
Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc qua Hà Tĩnh khá tấp nập, việc một số xe dừng, đỗ không đảm bảo quy định an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT, nhất là khung giờ ban đêm hoặc lúc rạng sáng.
bqbht_br_dung-do-sai-quy-dinh.jpg
Trước thực tế này, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) đã bố trí các tổ công tác, tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24h để chấn chỉnh tình trạng phương tiện dừng, đỗ chưa đúng nơi quy định, không đảm bảo các quy định về an toàn giao thông.
bqbht_br_dung-do-sai-quy-dinh-tren-cao-toc-10.jpg
Quá trình tuần tra, khi gặp những trường hợp dừng, đỗ xe chưa đúng nơi quy định, lực lượng CSGT đã giải thích rõ cho người điều khiển phương tiện hiểu về dải dừng khẩn cấp chỉ dành cho các trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật, tai nạn hoặc tình trạng sức khỏe không thể tiếp tục lái xe. Việc dừng, đỗ không đảm bảo an toàn (không bật đèn cảnh báo, không đặt thiết bị cảnh báo như chóp nón, phản quang...) tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT.
bqbht_br_dung-do-sai-quy-dinh-tren-cao-toc-6.jpg
“Mỗi lần dừng, đỗ xe trên cao tốc, tôi đều có bật đèn cảnh báo. Tuy nhiên, khi được lực lượng CSGT tuyên truyền, giải thích việc chỉ bật đèn cảnh báo nhiều khi còn chưa đảm bảo ATGT, cần thêm thiết bị cảnh báo, nhất là về đêm hoặc lúc rạng sáng, tôi cũng nhận thấy rất đúng. Sau chuyến xe này, tôi nhất định sẽ trang bị thêm các thiết bị đảm bảo ATGT để tham gia giao thông an toàn” - tài xế Sầm Thế Quân (trú tỉnh Lạng Sơn) chia sẻ.
bqbht_br_giao-thong-ha-tinh.jpg
Theo Đại úy Uông Văn Điệp - cán bộ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT), thời gian tới đây, đơn vị sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp phương tiện dừng, đỗ sai quy định trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Hà Tĩnh, góp phần chấn chỉnh, đảm bảo ATGT.
Video: Một số phương tiện dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc ở Hà Tĩnh.

Tin liên quan

Tags:

#Cục CSGT #Dừng đỗ sai quy định #Dừng đỗ sai quy định ở cao tốc #Dừng đỗ sai quy định trên cao tốc #Giao thông trên cao tốc qua Hà Tĩnh #Dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh #Cao tốc qua Hà Tĩnh #Cao tốc mất an toàn giao thông.

Chủ đề An toàn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ

"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ trong kỳ nghỉ lễ.
Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến

Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến

Sau vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh) để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.
Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong kỳ nghỉ lễ

Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong kỳ nghỉ lễ

Các tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã phát huy tối đa "tác dụng kép" khi vừa rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân, vừa "chia lửa" cho các tuyến giao thông trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Gác cho dân nghỉ lễ an toàn, bình yên

Gác cho dân nghỉ lễ an toàn, bình yên

Công an Hà Tĩnh tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực 24/24h; chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT trong hai kỳ nghỉ lễ.
Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đường dây lừa đảo do Mạc Đăng Thanh cầm đầu giả danh cán bộ cấp cao, “chạy” dự án, xin việc, huy động vốn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Công an Bắc Ninh triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng, bóc trần thủ đoạn mạo danh tinh vi, liên tỉnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!