Hà Tĩnh: Vượt ẩu trên quốc lộ 8, tài xế bị phạt nặng

(Baohatinh.vn) - Khi lưu thông trên cầu vượt quốc lộ 8 ở Hà Tĩnh, tài xế Trần Ngọc S. đã điều khiển xe tải vượt đi vào làn ngược chiều, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa triệu tập tài xế Trần Ngọc S. (SN 1989, trú xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh) để làm rõ về hành vi điều khiển ô tô tải mang BKS 38H - 035.xx đi không đúng làn đường quy định (đi vào làn ngược chiều), gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên đường.
Theo xác minh của lực lượng chức năng, vào khoảng 14h36' 30/4/2026, tài xế Trần Ngọc S. điều khiển xe ô tô tải mang biển số 38H - 035.xx lưu thông trên quốc lộ 8 hướng xã Đức Thọ đi phường Nam Hồng Lĩnh.
Khi di chuyển tới cầu vượt quốc lộ 8 thuộc địa phận xã Đức Thịnh, tại đoạn đường có vạch kẻ sơn màu vàng liền mạch ở giữa, tài xế S. đã có hành vi điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định (đi vào làn ngược chiều), trong khi có xe ô tô con đi ngược chiều cùng lúc, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên đường.
Quá trình làm việc với CSGT, tài xế S. thừa nhận hành vi vi phạm an toàn giao thông. Tài xế này nói rằng do nôn nóng vượt xe đi cùng chiều phía trước nên đã đi vào làn ngược chiều.
Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Ngọc S. về hành vi: “Điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định” theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
Với lỗi vi phạm này, tài xế S. bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
