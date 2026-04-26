Xe chở đoàn du khách lao xuống vực 100m, 2 người tử vong

Xe khách lao xuống vực ở Sơn La sáng 26/4. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Nam tài xế 41 tuổi lái xe khách 29 chỗ chở 24 người từ phường Kim Liên (Hà Nội) đi xã Vân Hồ (Sơn La). Khoảng 10h30, khi đang đi trên tuyến đường liên bản Niên - Nà Bai rộng chừng 2,5 m thì xe lao xuống vực sâu khoảng 100 m.

Lãnh đạo địa phương cho biết, một người tử vong tại chỗ, một người trọng thương tử vong sau đó tại cơ sở y tế. 6 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mai Châu, tỉnh Phú Thọ.

Tại hiện trường, xe nằm ngang sườn đồi, sát mương nước. Người dân địa phương phá kính đưa các nạn nhân ra ngoài. Thời điểm xảy ra tai nạn trời không mưa.

Cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng công an địa phương nhanh chóng có mặt, tổ chức cứu nạn, phân luồng giao thông.

Công an tỉnh Sơn La nhận định nguyên nhân ban đầu do tuyến đường đèo dốc, nhiều khúc cua, tài xế không quen địa hình dẫn đến mất kiểm soát phương tiện.