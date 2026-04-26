Xe chở đoàn du khách lao xuống vực 100m, 2 người tử vong

Xe chở đoàn khách du lịch từ Hà Nội đi suối nước nóng tại Sơn La lao xuống vực khi qua tuyến đường liên xã khiến hai người tử vong, 6 người bị thương.
Nam tài xế 41 tuổi lái xe khách 29 chỗ chở 24 người từ phường Kim Liên (Hà Nội) đi xã Vân Hồ (Sơn La). Khoảng 10h30, khi đang đi trên tuyến đường liên bản Niên - Nà Bai rộng chừng 2,5 m thì xe lao xuống vực sâu khoảng 100 m.
Lãnh đạo địa phương cho biết, một người tử vong tại chỗ, một người trọng thương tử vong sau đó tại cơ sở y tế. 6 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mai Châu, tỉnh Phú Thọ.
Tại hiện trường, xe nằm ngang sườn đồi, sát mương nước. Người dân địa phương phá kính đưa các nạn nhân ra ngoài. Thời điểm xảy ra tai nạn trời không mưa.
Cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng công an địa phương nhanh chóng có mặt, tổ chức cứu nạn, phân luồng giao thông.
Công an tỉnh Sơn La nhận định nguyên nhân ban đầu do tuyến đường đèo dốc, nhiều khúc cua, tài xế không quen địa hình dẫn đến mất kiểm soát phương tiện.
Một nhóm thanh thiếu niên ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã lập nhóm kín trên Facebook để lôi kéo lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác đến từ các xã Tuyên Lâm, Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị).
Sở Xây dựng Hà Tĩnh công bố 3 đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về công tác vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông, tình hình trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Tại khu vực cổng chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen), tình trạng mua bán diễn ra lộn xộn, gây mất trật tự đô thị. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân chấn chỉnh, nhưng sau mỗi đợt, tình trạng này vẫn tái diễn.
Đá dăm rơi vãi khắp mặt đường, thậm chí có những viên to bằng cả nắm tay, tại nút giao giữa quốc lộ 1 với tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) và ĐT 553 thuộc xã Cẩm Bình đã trở thành “cái bẫy” chực chờ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, xử lý một nhóm hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép với khoảng 50 người tham gia, tổ chức sinh hoạt kín tại nhiều địa bàn như các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.
Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 117 bị cáo bị về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người và đánh bạc, trong đó, 54 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 384 năm.
Đám cháy tại khu trưng bày thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã cơ bản được khống chế nhưng cũng đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng.
Trưa 12/4, khu vực trưng bày Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng đã huy động 3 xe chuyên dụng, tối đa lực lượng dập lửa. Chủ cơ sở và người dân xung quanh tích cực hỗ trợ di chuyển tài sản, hạn chế thiệt hại do hỏa hoạn.