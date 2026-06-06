Tiện một bước, nguy hiểm khôn lường

Mới đây, trên quốc lộ 1A, đoạn Km492+280 qua địa bàn xã Can Lộc đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô lưu thông theo hướng Nam - Bắc và một người đàn ông đi bộ sang đường. Vụ va chạm khiến người đi bộ tử vong.

Vụ tai nạn khiến người đi bộ băng qua đường tử vong. (Hình ảnh chụp lại từ một camera hành trình).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân đang băng qua quốc lộ 1A nhưng chưa bảo đảm các điều kiện an toàn, thiếu quan sát các phương tiện đang lưu thông trên tuyến.

Vụ tai nạn thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông của người đi bộ. Thực tế cho thấy, không ít người vẫn có thói quen sang đường tùy tiện, lựa chọn lối đi ngắn nhất thay vì di chuyển đến các vị trí sang đường an toàn.

Tình trạng người đi bộ vi phạm luật giao thông diễn ra khá phổ biến trên nhiều tuyến đường.

Thượng úy Nguyễn Bá Mạnh - Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Không ít người đi bộ thường có tâm lý chủ quan, đánh giá chưa đúng tốc độ và khoảng cách của phương tiện đang đến gần. Trong khi đó, người điều khiển phương tiện, dù có quan sát, nhưng trong nhiều tình huống vẫn không kịp xử lý khi người đi bộ bất ngờ băng qua đường, làm tăng mức độ nghiêm trọng của tai nạn nếu xảy ra va chạm”.

Nhằm thuận tiện và rút ngắn khoảng cách sang đường, không ít người đã đi bộ ngược chiều.

Tình trạng người đi bộ vi phạm diễn ra khá phổ biến, nhưng số trường hợp bị xử phạt lại rất hạn chế. Theo các con số thống kê từ lực lượng chức năng, trong số hàng ngàn biên bản xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông hàng tuần, hàng tháng,… biên bản được lập cho người đi bộ vi phạm chỉ chiếm con số rất nhỏ.

Theo Đại úy Lê Thế Anh - Công an phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, việc phát hiện và xử lý vi phạm đối với người đi bộ gặp không ít khó khăn. Các hành vi vi phạm của người đi bộ thường diễn ra nhanh, bất ngờ và mang tính tức thời khiến việc phát hiện, ghi nhận và lập biên bản gặp nhiều khó khăn”.

Nhiều người đi bộ vội vàng băng qua dải phân cách cứng, bất chấp dòng phương tiện đang lưu thông.

Trước thực trạng trên, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cần tiếp tục được cơ quan chức năng đẩy mạnh theo hướng thường xuyên, trực quan và sát thực tế, tập trung vào các khu dân cư, trường học, chợ dân sinh và những tuyến đường có mật độ giao thông cao.

Người đi bộ sang đường không đúng nơi quy định. Nếu một trong hai xe ô tô dịch chuyển hoặc lùi, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

“Lực lượng chức năng sẽ tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các “điểm đen” về tai nạn giao thông, khu vực nút giao, vòng xuyến, quốc lộ… nơi thường xuyên xảy ra tình trạng người dân sang đường không đúng quy định. Việc xử lý cần được thực hiện nghiêm minh, kết hợp giữa nhắc nhở và xử phạt để nâng cao tính răn đe, từng bước hình thành thói quen chấp hành pháp luật về giao thông trong cộng đồng”, Thượng úy Nguyễn Bá Mạnh - Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm.

Người đi bộ vi phạm quy định về an toàn giao thông, tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; mức án cao nhất lên đến 15 năm tù.

Video: "Muôn kiểu" người đi bộ vi phạm luật an toàn giao thông.