Khẩn trương khắc phục nguy cơ sạt lở trên tuyến đường Đồng Trung

Ngày 5/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Văn bản số 7729/UBND-NL 1 về việc khẩn trương khắc phục nguy cơ sạt lở mái taluy dương trên tuyến đường Đồng Trung.

Mái taluy dương trên tuyến đường Đồng Trung có nguy cơ sụt trượt lớn.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất với báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 4672/SXD-QLHT3 ngày 2/8/2026, đồng thời yêu cầu việc triển khai xử lý phải bảo đảm kịp thời, an toàn công trình, an toàn giao thông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; có giải pháp xử lý trước mắt kết hợp với phương án lâu dài nhằm bảo đảm ổn định, bền vững cho công trình.

Việc xử lý nguy cơ sạt lở trên tuyến đường Đồng Trung nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đây.

UBND tỉnh giao UBND xã Kỳ Anh khẩn trương tổ chức khảo sát, lập, phê duyệt phương án và triển khai xử lý khẩn cấp nguy cơ sụt trượt mái taluy dương đoạn từ Km1+150 đến Km1+400 trên tuyến đường Đồng Trung nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa sạt lở, tránh chia cắt tuyến đường.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm việc khắc phục nguy cơ sạt lở được tiến hành kịp thời, hiệu quả.

Việc chỉ đạo khẩn trương xử lý nguy cơ sạt lở trên tuyến đường Đồng Trung nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông; đồng thời góp phần ổn định hạ tầng giao thông, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa mưa bão.