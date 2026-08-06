Chợ Biên Hòa tan hoang sau hai giờ hoả hoạn





Hơn 10 xe chuyên dụng, gồm xe chữa cháy, xe thang cùng phương tiện của quân đội được điều đến hiện trường. Lực lượng cứu hỏa triển khai nhiều hướng tiếp cận, phun nước vào dãy ki-ốt để khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang khu dân cư.

Nhiều hàng hóa trong các ki-ốt bị cháy đen. Mái tôn, khung cửa cuốn bị sức nóng làm cong vênh.

Theo lãnh đạo UBND phường Trấn Biên, khoảng 7 ki-ốt bị ảnh hưởng, gồm hai gian hàng tầng trệt và 5 ki-ốt phía trên. Thiệt hại về tài sản và hàng hóa đang được thống kê.

Chợ Biên Hòa rộng hơn 8.100 m2, là chợ hạng 1, nằm ở khu vực trung tâm đô thị Biên Hòa. Nơi đây có khoảng 300 ki-ốt gồm hai dãy và một nhà lồng hai tầng ở giữa. Đây là nơi giao thương hàng hoá không chỉ của TP Đồng Nai mà còn cả địa bàn lân cận.

Chị Chung Nguyệt Mai (40 tuổi) cho biết, khi đang ở ki-ốt bán đồ dùng nhà bếp thì thấy đám cháy bùng phát gần đó. Lúc này, nhiều người ở chợ cùng nhau dập lửa nhưng không thành. "Lửa bùng lên nhanh lắm, bây giờ chỗ bán hàng cửa tôi cháy rụi hết rồi", chị nói.