Bắt 4 đối tượng mua bán, tổ chức "đập đá" trong nhà dân

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố, tạm giam các đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nhớ (SN 1998), Nguyễn Tiến Vũ (SN 1997) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Nguyễn Quang Vinh (SN 1995) và Trần Mạnh Cường (SN 2003) cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 26/7/2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Kỳ Hoa phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Nhớ (trú thôn Văn Miếu, xã Kỳ Hoa) và Nguyễn Tiến Vũ (trú thôn Văn Thanh, xã Kỳ Văn) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà bà Nguyễn Thị H. (xã Kỳ Hoa).

Khi bị phát hiện, cả hai đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ. Kết quả xét nghiệm cho thấy Nguyễn Văn Nhớ và Nguyễn Tiến Vũ đều dương tính với chất ma túy dạng đá Amphetamine (AMP).

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Nguyễn Quang Vinh

Mở rộng điều tra, Công an xã Kỳ Hoa xác định Nguyễn Quang Vinh và Trần Mạnh Cường (cùng trú thôn Văn Sơn, xã Kỳ Văn) là những đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 25/7/2026, Nguyễn Tiến Vũ liên hệ với Nguyễn Quang Vinh để mua ma túy sử dụng. Sau khi đồng ý, khoảng 23 giờ 5 phút cùng ngày, Vinh nhờ Trần Mạnh Cường mang ma túy đến khu vực cầu Ông Nỉ (thôn Văn Sơn, xã Kỳ Văn) giao cho Vũ để các đối tượng sử dụng.

Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, Trung tá Nguyễn Thế Phong - Phó Trưởng Công an xã Kỳ Hoa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhớ, Nguyễn Tiến Vũ về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo khoản 1, Điều 255 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quang Vinh, Trần Mạnh Cường về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 1, Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND khu vực 2 phê chuẩn. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.