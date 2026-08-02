Khởi tố 7 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Ngày 2/8, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng: Mai Văn Đính (SN 2000), Đặng Viết Nam (SN 1996), Lê Hoàng Đạt (SN 1994) cùng trú xã Hương Khê; Đinh Văn Cường (SN 1998, trú xã Hương Đô); Phan Trọng Giang (SN 2004, trú xã Hương Xuân); Nguyễn Trung Thành (SN 2003, trú xã Hương Phố) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự và đối tượng Lê Hữu Anh (SN 2001, trú xã Hương Xuân) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 công bố quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh tạm giam đối với các bị can.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 25/7/2026, tại phòng hát VIP 5, tầng 3 của quán Karaoke Playboy thuộc thôn Trung Thịnh, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an các xã Hương Khê, Hương Xuân phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 túi ni lông chứa ma túy loại Ketamine và nhiều tang vật khác dùng để sử dụng ma tuý. Các đối tượng khai nhận: Trước đó, vào tối ngày 24/7, Mai Văn Đính cùng Nguyễn Trung Thành đã đến nhà Lê Hữu Anh mua Ketamine và thuốc lắc để tổ chức sử dụng.

Vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.