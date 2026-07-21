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Những kỹ năng cần biết để thoát thân khi xe khách bốc cháy

Quang Linh (tổng hợp)
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(Baohatinh.vn) - Vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 qua ở Đồng Nai khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương là lời cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn trên các phương tiện vận tải hành khách. Theo cơ quan chức năng, ngọn lửa bùng phát rất nhanh khiến nhiều hành khách không kịp thoát ra ngoài.

Trong những tình huống như vậy, việc giữ bình tĩnh và xử lý đúng cách có thể quyết định cơ hội sống sót.

1. Giữ bình tĩnh, nhanh chóng xác định lối thoát

Khi phát hiện xe có khói, mùi khét hoặc lửa bùng lên, điều quan trọng nhất là không hoảng loạn. Hành khách cần nhanh chóng xác định vị trí cửa chính, cửa sổ thoát hiểm để di chuyển.

Nếu khói đã bao trùm khoang xe, hãy cúi thấp người hoặc bò sát sàn vì khói nóng thường tích tụ ở phía trên.

2. Dùng khăn hoặc vải ướt che mũi, miệng

Khói độc là nguyên nhân gây ngạt rất nhanh trong các vụ cháy xe.

Nếu có nước, hãy làm ướt khăn, áo hoặc bất kỳ mảnh vải nào rồi che kín mũi và miệng để hạn chế hít phải khói. Trường hợp không có nước, vẫn nên dùng vải khô che đường hô hấp để giảm lượng khói hít vào.

3. Thoát ra bằng cửa chính hoặc cửa thoát hiểm

Ưu tiên rời xe qua cửa chính nếu còn mở được.

Nếu cửa bị kẹt, hãy sử dụng búa thoát hiểm được trang bị trên xe để phá kính. Khi đập kính, nên đập vào các góc của tấm kính, nơi kính dễ vỡ hơn thay vì đập vào chính giữa.

Nếu không có búa, có thể tận dụng các vật cứng như bình chữa cháy hoặc vật kim loại chắc chắn để tạo lối thoát.

Hiện trường vụ cháy xe khách sáng 21/7. Ảnh: Báo Đồng Nai
Hiện trường vụ cháy xe khách sáng 21/7. Ảnh: Báo Đồng Nai

4. Không chen lấn, xô đẩy

Trong không gian hẹp của xe khách, chen lấn có thể khiến lối thoát bị tắc, làm nhiều người mắc kẹt.

Hành khách nên di chuyển theo hàng, nhường lối cho trẻ em, người già và người bị thương nếu điều kiện cho phép.

5. Hỗ trợ người bị nạn khi đã ra ngoài

Sau khi thoát khỏi xe, cần nhanh chóng di chuyển đến vị trí an toàn, cách xa phương tiện đang cháy.

Nếu có người bị ngạt khói hoặc bất tỉnh, hãy đưa họ ra khỏi khu vực nguy hiểm, nới lỏng quần áo và gọi ngay lực lượng cấp cứu, chữa cháy. Không quay trở lại xe để lấy tài sản vì lửa có thể bùng phát hoặc gây nổ bất cứ lúc nào.

Chủ động phòng ngừa từ trước chuyến đi

Để giảm rủi ro, hành khách nên dành vài giây trước khi xe khởi hành để quan sát vị trí:

  • Cửa thoát hiểm.
  • Búa phá kính.
  • Bình chữa cháy.
  • Lối di chuyển từ giường hoặc ghế của mình đến cửa gần nhất.

Việc ghi nhớ những vị trí này có thể giúp tiết kiệm thời gian quý giá nếu sự cố bất ngờ xảy ra.

Vụ cháy xe khách tại Đồng Nai cho thấy hỏa hoạn trên phương tiện vận tải có thể diễn biến chỉ trong vài phút. Trang bị kỹ năng thoát hiểm, giữ bình tĩnh và xử lý đúng cách là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu thương vong khi gặp sự cố.

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