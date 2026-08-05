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2 xe máy va chạm, 2 người bị thương nặng

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Vụ tai nạn giữa 2 xe máy ở khu vực ngã tư giao đường Xuân Diệu với đường Lý Tự Trọng, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) làm 2 người bị thương nặng.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vào lúc 11h12' ngày 5/8 tại khu vực ngã tư giao đường Xuân Diệu với đường Lý Tự Trọng, phường Thành Sen.

Vào thời điểm trên, nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 38P1 - 730.xx di chuyển trên đường Xuân Diệu hướng từ đường Hải Thượng Lãn Ông về đường Phan Đình Phùng.

Khi phương tiện này tới khu vực ngã tư giao đường Xuân Diệu với đường Lý Tự Trọng thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38AA - 450.xx do một cô gái cầm lái di chuyển trên đường Lý Tự Trọng theo hướng từ phía đường Nguyễn Công Trứ về đường Trần Phú (quốc lộ 1 qua phường Thành Sen).

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Hai xe máy hư hỏng sau vụ tai nạn giao thông.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi máy ngã xuống đường, chấn thương nặng; trong đó, cô gái tên Th. (SN 2007) - người cầm lái xe BKS 38AA - 450.xx chảy nhiều máu.

Ngay sau sự việc, người dân xung quanh đã hỗ trợ, đưa cả 2 tới cơ sở y tế để cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Thành Sen có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ vụ TNGT.

Video: Camera hành trình ghi lại vụ tai nạn.

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Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Tai nạn giao thông

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