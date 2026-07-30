Xe máy lao xuống vách đá, mẹ tử vong, con bị thương nặng

(Baohatinh.vn) - 2 mẹ con đi xe máy lên chùa Long Đàm (TDP Ngọc Sơn, phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) bất ngờ gặp nạn khiến mẹ tử vong, con gái bị thương nặng.
Sáng 30/7, người dân phát hiện 2 người phụ nữ nằm cạnh xe máy BKS 38F-040.xx tại một vách đá bên đường lên chùa Long Đàm, thuộc TDP Ngọc Sơn, phường Bắc Hồng Lĩnh.
Nhận được thông tin, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Nạn nhân được xác định là chị H.T.T.H. (SN 1981) và con gái là T.L. (SN 2008), trú tại phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
Tại hiện trường, chị H.T.T.H. đã tử vong, còn con gái bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà (phường Nam Hồng Lĩnh).
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định, khoảng 16h chiều ngày 29/7, mẹ con chị H. di chuyển bằng xe mô tô đi lên chùa Long Đàm, rất có thể đã mất lái rồi lao xuống vách đá bên đường.
Hiện, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.
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