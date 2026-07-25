Xe đầu kéo va chạm xe đạp điện, 2 nữ sinh thương vong

(Baohatinh.vn) - Vụ tai nạn giữa xe đầu kéo với xe đạp điện trên tuyến đường gần khu vực bến số 1 cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) làm 2 nữ sinh thương vong.
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc 22h40' ngày 24/7 trên tuyến đường xuống bến cảng Vũng Áng, thuộc địa phận phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.
Vào thời gian trên, xe ô tô đầu kéo mang biển số Lào do tài xế Phan Thanh Q. (SN 1972, trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, di chuyển trên quốc lộ 12C theo hướng từ Cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Trị) về cảng Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh).
Khi tới tuyến đường đoạn gần khu vực bến số 1 cảng Vũng Áng đã xảy ra va chạm với xe đạp điện do em Chu Thị Thanh T. (SN 2011) điều khiển, chở theo em Lê Thị Phi Y. (SN 2011, cùng trú TDP Hải Phong 1, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh).
Vụ tai nạn giao thông khiến em Chu Thị Thanh T. tử vong tại chỗ, em Lê Thị Phi Y. bị thương. Xe đạp điện bị hư hỏng nặng.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.
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