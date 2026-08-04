Phục hồi điều tra vụ án đánh bạc tại phường Nam Hồng Lĩnh

Quyết định truy nã bị can đối với Phan Văn Bình của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh cũ.



Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Tĩnh) vừa ban hành quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với vụ án đánh bạc xảy ra ngày 16/3/2019 tại tổ dân phố 3, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (nay là phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).

Năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Bình (SN 1977, trú tại tổ dân phố 2, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, Phan Văn Bình đã bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã để tổ chức xác minh, truy bắt và tạm đình chỉ điều tra theo quy định.

Căn cứ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định liên quan về phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can, bị cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can. Đồng thời tổ chức niêm yết công khai các văn bản tố tụng và thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định để kết luận điều tra, đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt đối với bị can.