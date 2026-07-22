Thu hồi 52 phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải

Ô tô kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định tại Bến xe Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và an toàn giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) cho hay: Đơn vị vừa có quyết định về việc thu hồi phù hiệu xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải đối với 22 phương tiện của 6 doanh nghiệp.

Trong 22 ô tô bị thu hồi phù hiệu kinh doanh vận tải, có 1 xe khách chạy tuyến cố định, 15 xe taxi, 6 xe tải. Số phù hiệu này vẫn còn thời hạn sử dụng từ 3 tới 6 năm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này không còn sử dụng phương tiện để tiếp tục kinh doanh vận tải nên có đề nghị đơn vị chức năng thu hồi.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra tài xế, phương tiện tham gia giao thông. Ảnh minh họa.

Trước đó, vào ngày 29/6 và 7/7, Sở Xây dựng Hà Tĩnh cũng đã ban hành quyết định thu hồi 30 phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải của 18 nhà xe. Các phương tiện chủ yếu là xe khách tuyến cố định, xe taxi và một số xe tải, xe hợp đồng.

Với những trường hợp phù hiệu đã cấp cho các phương tiện không còn giá trị sử dụng, Sở Xây dựng thực hiện chuyển trạng thái phù hiệu “hết hiệu lực” trên hệ thống nghiệp vụ quản lý vận tải đường bộ thuộc Bộ Xây dựng.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, hàng tháng, Sở Xây dựng đều có thông báo gửi các đơn vị về danh sách phù hiệu hết hiệu lực để cùng phối hợp, quản lý, kiểm tra và giám sát.