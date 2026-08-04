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Xe ô tô bốc cháy khi đang đỗ bên đường ở Hà Tĩnh

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang đỗ trên đường Nguyễn Du (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh). Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến xe bị hư hỏng nặng.

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Vụ cháy xe xảy ra vào lúc 12h20' ngày 4/8, trước số nhà 208, đường Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Theo người dân, xe ô tô con mang BKS 68A - 326.xx đang đỗ bên đường thì bất ngờ bốc cháy.
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Phát hiện vụ việc, người dân địa phương nhanh chóng sử dụng bình cứu hỏa và vòi nước dập lửa. Đồng thời, thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, vụ cháy xe đã được khống chế.
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Vụ cháy xe không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe bị hư hỏng nặng, nhiều bộ phận ở phần đầu xe bị thiêu rụi. Nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được phối hợp xác minh làm rõ.
Video: Hiện trường vụ cháy xe trên đường Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

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