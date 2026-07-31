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Kiểm tra an toàn trước khi ngủ - thói quen nhỏ, hiệu quả lớn trong phòng cháy

Đình Nhật
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(Baohatinh.vn) - Nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ trong khu dân cư, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo người dân thực hiện một số thao tác kiểm tra an toàn trước khi đi ngủ để bảo vệ tính mạng và tài sản.

Theo thống kê, nhiều vụ cháy nhà ở thường xảy ra vào ban đêm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Đây là thời điểm con người thường đã ngủ say, việc phát hiện cháy thường bị chậm trễ, trong khi khói và khí độc lan rất nhanh, làm giảm tầm nhìn, gây ngạt và cản trở việc thoát nạn. Nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời, đám cháy có thể phát triển nhanh, dẫn đến những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

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Để bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình, mỗi người hãy dành khoảng 30 giây trước khi đi ngủ để thực hiện một số thao tác đơn giản sau:

1. Kiểm tra các thiết bị điện không cần thiết đã được tắt

- Tắt tivi, bàn là, bếp điện, bình đun siêu tốc, máy sấy tóc và các thiết bị không sử dụng.

- Hạn chế cắm nhiều thiết bị công suất lớn vào cùng một ổ cắm.

- Không sạc điện thoại, xe đạp điện, xe máy điện qua đêm hoặc sạc tại khu vực gần vật liệu dễ cháy.

2. Kiểm tra khu vực bếp

- Đảm bảo bếp gas, bếp điện đã được tắt hoàn toàn.

- Khóa van bình gas sau khi sử dụng.

- Không để khăn, giấy, nhựa hoặc các vật dễ cháy gần nguồn nhiệt.

3. Kiểm tra lối thoát nạn

- Cửa ra vào, ban công, cầu thang không bị chèn bởi đồ đạc.

- Chìa khóa cửa luôn để ở vị trí dễ tìm, thống nhất cho các thành viên trong gia đình.

- Không lắp thêm lồng sắt, cửa cuốn hoặc khóa nhiều lớp mà không có phương án mở khẩn cấp.

4. Chuẩn bị phương tiện chữa cháy ban đầu

- Trang bị bình chữa cháy xách tay phù hợp với quy mô gia đình và đặt ở nơi dễ lấy.

- Chuẩn bị đèn pin, búa phá kính (nếu cần), mặt nạ lọc khói hoặc khăn sạch để hỗ trợ thoát nạn.

- Kiểm tra định kỳ để bảo đảm bình chữa cháy còn sử dụng được.

5. Nhắc nhở các thành viên trong gia đình

- Thống nhất cách xử lý khi có cháy: hô hoán, báo động, gọi số 114, cắt điện nếu an toàn và nhanh chóng thoát ra ngoài theo lối thoát đã chuẩn bị.

- Hướng dẫn trẻ em biết cách nhận biết nguy hiểm và không tự ý quay lại lấy tài sản khi xảy ra cháy.

Phòng cháy luôn hiệu quả hơn chữa cháy. Chỉ với vài thao tác kiểm tra đơn giản mỗi tối, mỗi gia đình có thể giảm đáng kể nguy cơ xảy ra cháy, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của chính mình.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo: Mỗi người dân hãy hình thành thói quen "30 giây kiểm tra trước khi ngủ" để xây dựng môi trường sống an toàn, góp phần phòng ngừa cháy, nổ ngay từ những việc làm nhỏ nhất.

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Tags:

#Phòng cháy chữa cháy #Đảm bảo PCCC #Quy tắc PCCC

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

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