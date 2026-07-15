Ngành tư pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp

Đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 15/7, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Đại diện lãnh đạo các địa phương cùng dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Tư pháp Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Toàn tỉnh ban hành 82 văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh với gần 3.920 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 1 triệu lượt người tham gia.

Đề án 06 và chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Các lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, công chứng và xử lý vi phạm hành chính được triển khai hiệu quả.

Bà Bùi Cẩm Thạch - Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp Hà Tĩnh báo cáo chuyên đề kết quả một năm triển khai công tác hộ tịch gắn với thực hiện Đề án 06 trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh được duy trì thông suốt, không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính. Các nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện đã được chuyển giao về cấp xã, tạo thuận lợi cho người dân. Trong một năm qua (7/2025 - 7/2026), toàn tỉnh đã giải quyết hơn 28.600 hồ sơ liên thông khai sinh, khai tử; hơn 43.000 hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến, đạt 100%; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh số hóa, làm sạch và kết nối dữ liệu hộ tịch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bà Đinh Thị Nha Trang - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND phường Thành Sen nêu những vướng mắc trong quá trình xử lý, giải quyết thủ tục hộ tịch và nuôi con nuôi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Khánh Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Phố đề nghị đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cấp phần mềm liên quan đến công tác hộ tịch bảo đảm liên thông.

Trong đó, nhiều ý kiến đề cập đến những hạn chế về hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số; việc liên thông, chia sẻ và khai thác dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan, đơn vị chưa thực sự đồng bộ; một số phần mềm, hệ thống còn chồng chéo, gây khó khăn trong quá trình xử lý công việc.

Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Tuấn kết luận hội nghị.

Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: tập trung nâng cao chất lượng xây dựng và thi hành pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính; chuyển đổi số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ, tự động hóa các quy trình pháp lý; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra ở cơ sở, góp phần xây dựng nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Cùng đó, thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.