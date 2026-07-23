Chủ động phòng cháy, chữa cháy tại chung cư mini, nhà trọ

Hiện nay, thời tiết vẫn tiếp tục nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, trong khi tại nhiều khu dân cư, chung cư mini, nhà trọ, phòng trọ và hộ gia đình vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về PCCC và CNCH. Trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 39 vụ cháy, tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản khoảng gần 7 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ tại các khu nhà trọ, chung cư mini và hộ gia đình chủ yếu xuất phát từ sự cố hệ thống điện như: quá tải, chập điện, câu mắc điện tùy tiện; sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn trên cùng một ổ cắm; bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; sạc xe máy điện, xe đạp điện qua đêm trong không gian kín; đun nấu, thắp hương không bảo đảm an toàn hoặc lối thoát nạn bị che chắn, cản trở khi xảy ra sự cố.

Nhiều chủ nhà trọ ở Hà Tĩnh chủ động trang bị thiết bị PCCC.

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản:

Đối với ban quản lý, chủ nhà trọ:

1. Thực hiện nghiêm các quy định về PCCC khi xây dựng và kinh doanh như: thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC (nếu thuộc diện), lắp đặt các hệ thống, phương tiện, thiết bị PCCC đảm bảo theo quy định.

2. Định kỳ kiểm tra các phương tiện PCCC và CNCH đã trang bị và đảm bảo hoạt động hiệu quả.

3. Đảm bảo rằng hệ thống điện trong phòng trọ, chung cư mini được lắp đặt và sử dụng an toàn và thường xuyên kiểm tra thay thế, khắc phục những nguy cơ mất an toàn về điện có thể gây cháy, nổ.

4. Quy định chặt chẽ việc nấu nướng, thờ cúng, đốt vàng mã, sạc điện đối với xe đạp, xe máy điện, thiết bị tiêu thụ điện, đặc biệt là tại tầng hầm, khu vực để xe… Nghiêm cấm sử dụng bình gas mini đã qua sử dụng nhiều lần không đảm bảo an toàn PCCC.

5. Tổ chức tập huấn kỹ năng, cách sử dụng các phương tiện, thiết bị PCCC cho quản lý, bảo vệ và người thuê trọ.

6. Tổ chức cuộc diễn tập PCCC định kỳ để đảm bảo tất cả cư dân, người thuê trọ biết cách ứng phó, sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. Cung cấp hướng dẫn về an toàn PCCC cho tất cả cư dân, người thuê trọ, niêm yết nội quy PCCC, tiêu lệnh chữa cháy, sơ đồ thoát nạn… tại các vị trí, khu vực dễ thấy, dễ đọc.

7. Đảm bảo rằng có lối thoát an toàn và dễ dàng tiếp cận cho tất cả cư dân, người thuê trọ. Không lắp đặt "chuồng cọp" bít lối thoát nạn. Lối thoát không bị chặn hoặc bị cản trở bởi vật dụng, đồ đạc.

8. Bố trí các phương tiện liên lạc khẩn cấp như loa thông báo, chuông báo cháy… để thông báo cho tất cả cư dân trong trường hợp có sự cố.

Đối với cư dân, người thuê trọ:

1. Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điện và các thiết bị điện định kỳ để tránh nguy cơ chập điện gây cháy hoặc ngắn mạch.

2. Quản lý chặt chẽ trong quá trình sạc điện đối với các phương tiện sử dụng pin cho xe đạp điện, xe máy điện, sạc dự phòng, điện thoại… tuyệt đối không sạc qua đêm khi không kiểm soát được các thiết bị đang sạc.

3. Không đốt nhang, nến thờ cúng khi đi ngủ, khi ra khỏi nhà.

4. Thường xuyên kiểm tra hệ thống gas, nguồn lửa nguồn nhiệt khi đun nấu… phải tắt lửa hoàn toàn khi đi ra ngoài và làm việc khác. Không sử dụng bình gas mini đã qua sử dụng nhiều lần không đảm bảo an toàn PCCC, đây là cũng là nguyên nhân của nhiều vụ cháy tại phòng trọ, nhà trọ.

5. Tìm hiểu kiến thức về an toàn PCCC và trang bị các dụng cụ phương tiện chữa cháy và thoát nạn phù hợp với kiến trúc của nơi mình ở.

6. Chìa khoá mở khoá phòng trọ, căn hộ nhà ở phải để nơi dễ lấy và phổ biến cho gia đình đều biết. Nghiên cứu, tận dụng bố trí lối thoát nạn thứ 2 trên cửa sổ, mái nhà, qua ban công… hoặc trang bị dụng cụ phá dỡ phù hợp với đặc thù nơi mình ở để phá dỡ mở lối thoát nạn khẩn cấp khi có cháy.

7. Tổ chức giả định phương án chữa cháy và thoát nạn cho gia đình mình để thực tập xử lý khi có cháy, nổ xảy ra để chữa cháy hiệu quả và thoát nạn an toàn.

8. Phản ánh kịp thời đến quản lý chung cư mini, phòng trọ về những nguy cơ mất an toàn về PCCC, có thể gây phát sinh cháy, nổ.

Bên cạnh việc tuyên truyền, khuyến cáo người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; hướng dẫn khắc phục tồn tại, thiếu sót về an toàn PCCC; tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng chữa cháy, thoát nạn cho người dân và chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ, chung cư mini. Đồng thời, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định về PCCC nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh cháy, nổ.

Khi phát hiện cháy, người dân cần nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh, cắt điện khu vực cháy nếu bảo đảm an toàn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời gọi ngay số điện thoại 114 để được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ kịp thời.

Việc chủ động phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC và CNCH là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ, góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng và xã hội.