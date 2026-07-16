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Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH

Mạnh Tuấn
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(Baohatinh.vn) - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH bằng nhiều hình thức thiết thực.

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Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tổ chức 75 buổi tuyên truyền với hơn 37 nghìn lượt người tham gia; mở 66 lớp huấn luyện nghiệp vụ cho hơn 5.600 người, 18 lớp bồi dưỡng cho hơn 1.200 người; tổ chức 12 đợt trải nghiệm, thực hành chữa cháy, CNCH thu hút hơn 13.100 người tham gia; đồng thời trao tặng 50 áo phao và mở 2 lớp dạy bơi miễn phí cho gần 50 học sinh.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình an toàn PCCC. Hiện, toàn tỉnh duy trì 373 mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", 387 "Điểm chữa cháy công cộng", thành lập mới 2 mô hình "Xe chữa cháy công cộng" tại xã Lộc Hà và Đồng Tiến. Đồng thời, củng cố mô hình dân vận khéo "Xây dựng phong trào toàn dân tích cực tham gia PCCC tại chợ Hà Tĩnh".

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Mô hình "Xe chữa cháy công cộng" của Công an xã Đồng Tiến.

Trong công tác kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kiểm tra 954 cơ sở, xử phạt 41 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 176 triệu đồng, đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành quy định về PCCC và CNCH đối với 2.232/2.232 cơ sở thuộc diện quản lý.

Bên cạnh công tác phòng ngừa, đơn vị duy trì thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng đã điều động 106 lượt xe, 675 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia xử lý 36/39 vụ cháy và 6/6 vụ sự cố, tai nạn; hướng dẫn 25 người thoát nạn, cứu 7 người mắc kẹt, tìm kiếm, trục vớt 5 thi thể, đồng thời bảo vệ tài sản ước tính hơn 19,5 tỷ đồng.

Những kết quả đạt được góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định về PCCC và CNCH trong cộng đồng, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC ngày càng đi vào chiều sâu.

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Tags:

#Tuyên truyền về PCCC&CNCH #Đảm bảo an toàn PCCC #PCCC và CNCH tại Hà Tĩnh

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

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