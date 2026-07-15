Triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp trong PCCC và CNCH

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 1.502 vụ cháy, làm chết 49 người, bị thương 51 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 574,45 tỷ đồng và 50 ha rừng; toàn quốc xảy ra 9 vụ nổ, làm chết 5 người, bị thương 18 người.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH các địa phương đã xuất 4.572 lượt phương tiện và huy động 26.706 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tổ chức chữa cháy 1.233/1.511 vụ. Hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người bị mắc kẹt ra nơi an toàn, trực tiếp cứu được 289 người trong các vụ cháy. Tổ chức cứu được 459 người và tìm được 486 thi thể bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Lực lượng tại chỗ và Nhân dân tham gia dập tắt 278/1.502 vụ cháy.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ cháy giảm 208 vụ; tăng 8 người chết; thiệt hại tài sản tăng 303 tỷ đồng. Số vụ nổ giảm 4 vụ; giảm 9 người bị thương.

Số vụ cháy vẫn tập trung cao ở loại hình nhà dân với 208 vụ; 138 vụ cháy cơ sở công nghiệp, nhà kho, nhà máy; 220 vụ cháy phương tiện giao thông; 35 vụ cháy rừng; còn lại là các loại hình cơ sở khác. Xảy ra 48 vụ cháy cấp III trở lên, trong đó chủ yếu vẫn tập trung vào loại hình nhà dân (15 vụ) và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh (7 vụ).

Trong số 942/1.511 vụ đã làm rõ nguyên nhân thì có 720 vụ do sự cố hệ thống, thiết bị điện; 126 vụ do sơ suất, bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; còn lại là do các nguyên nhân khác.

Để khẩn trương đưa Chỉ thị số 02-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới đi vào cuộc sống, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động tham mưu Ban Bí thư tổ chức quán triệt chỉ thị theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến các điểm cầu cấp cơ sở. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01, Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án số 08 của Bộ Công an về kéo giảm cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND.

Tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 69 ngày 06/3/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH; tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.18 ngày 18/5/2026 về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, trong đó cắt giảm triệt để, tiến tới chỉ còn 1 nhóm thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH là thẩm định thiết kế về PCCC.

Quan điểm, mục tiêu thực hiện công tác 6 tháng cuối năm:

1. Quán triệt và thực hiện phương châm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với lực lượng CAND: Lấy hiệu quả làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; từ đó nâng cao chất lượng phân tích, dự báo và đánh giá tình hình.

2. Tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức vận hành và cách tiếp cận công tác PCCC và CNCH phù hợp với xu thế phát triển, yêu cầu thực tiễn và sự gia tăng của các nguy cơ, tai nạn, thảm họa trong tình hình mới.

3. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; gắn trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện chỉ tiêu kiềm chế, kéo giảm 5% tổng số vụ cháy cấp III trở lên; giảm thiểu tối đa thiệt hại về người do cháy, nổ gây ra.

4. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; xây dựng các nền tảng hỗ trợ hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục, yêu cầu liên quan đến PCCC và CNCH.

5. Chuyển đổi trạng thái làm việc từ hành chính, sự vụ sang quản trị rủi ro dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ, cơ sở dữ liệu trong công tác PCCC và CNCH.

Hiện trường vụ cháy khu trưng bày thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh (tháng 4/2026).

Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH:

1. Tham mưu triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 02 của Ban Bí thư và Chương trình hành động của Chính phủ, huy động sự vào cuộc thực chất của cả hệ thống chính trị trong công tác PCCC và CNCH. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ thị, quyết định, văn bản chỉ đạo của lãnh đạo bộ, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm về công tác PCCC và CNCH.

2. Tham mưu triển khai đề án của Chính phủ về ngăn chặn, kéo giảm các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và nâng cao hiệu quả công tác CNCH; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án số 08 của Bộ Công an về kéo giảm cháy gây thiệt hại nghiêm trọng theo chức năng của lực lượng CAND.

3. Tập trung nghiên cứu, xây dựng phương án, quy trình và tổ chức diễn tập ứng phó CNCH đối với thiên tai, bão lũ, sạt lở đất; ưu tiên đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị chuyên dụng phục vụ CNCH thiên tai, lũ lụt và các sự cố tại địa bàn đặc thù (đường hầm, hóa chất, rừng, trên biển).

4. Tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật PCCC và CNCH; các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành theo chỉ đạo tại các nghị quyết của Chính phủ. Hoàn thiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

5. Thay đổi tư duy trong công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH, tận dụng tối đa công nghệ thông tin, mạng xã hội và các ứng dụng di động để lan tỏa thông điệp PCCC đến từng đối tượng.

6. Chấn chỉnh, khắc phục tình trạng hình thức trong xây dựng, thực tập phương án của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; hoạt động của lực lượng dân phòng, mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”; gắn trách nhiệm cụ thể của công an cấp xã trong hướng dẫn, kiểm tra, duy trì hoạt động thực chất, hiệu quả của lực lượng, mô hình tại cơ sở.

7. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn đi đôi với xử lý nghiêm các vi phạm quy định về PCCC và CNCH.

8. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa cơ quan chuyên môn về xây dựng với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong kiểm tra về PCCC đối với cơ sở thuộc Phụ lục II Nghị định số 105/2005/NĐ-CP của Chính phủ; quy định rõ trách nhiệm, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về PCCC và CNCH của UBND cấp xã. Phấn đấu hoàn thành trong quý III/2026 việc vận động 100% hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai và thành lập trung tâm học tập (giáo dục) cộng đồng về PCCC, CNCH tại các địa phương.

9. Nghiên cứu tham mưu các giải pháp đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị...

10. Tổ chức triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác PCCC, CNCH, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ...

11. Rà soát, đánh giá thực trạng trang thiết bị, phương tiện hiện có, hiệu quả các mô hình PCCC tại cơ sở, khu dân cư để huy động các nguồn vốn xã hội hóa nhằm đầu tư trang thiết bị, phương tiện phù hợp với tình hình, đặc điểm địa bàn và xu hướng phát triển đô thị.

12. Tổ chức thực hiện nghiêm công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, CNCH, tập trung vào các loại hình đặc thù như chữa cháy hóa chất, pin Lithium - ion, công trình ngầm, nhà cao tầng... Tăng cường công tác trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH; chủ động lực lượng, phương tiện, tổ chức chữa cháy, CNCH kịp thời các vụ cháy, nổ, các tình huống, sự cố, tai nạn; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng.