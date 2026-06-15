Không còn thủ tục nghiệm thu PCCC, tăng cường hậu kiểm công trình từ 1/7/2026

Theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, từ ngày 1/7/2026 sẽ cắt bỏ thủ tục hành chính về nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy (PCCC):

1. Không thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 18 Luật PCCC và CNCH số 55/2024/QH15; Điều 10 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP (thực hiện tại công an cấp tỉnh).

2. Không thực hiện thủ tục nghiệm thu về PCCC (đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC mà chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu) quy định tại Khoản 3 Điều 46 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP (thực hiện tại công an cấp tỉnh).

Lực lượng chức năng kiểm tra hệ thống PCCC tại khách sạn Seabird Thiên Cầm (xã Thiên Cầm).

Đây là chủ trương đúng đắn của Chính phủ và là bước ngoặt trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giúp các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân giảm đáng kể chi phí, thời gian và áp lực nhân lực cho cả cơ quan quản lý nhà nước về PCCC lẫn doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ khai thác các dự án, công trình, phương tiện giao thông.

Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc 11 bộ, ngành, trong đó có lĩnh vực PCCC và CNCH do Bộ Công an quản lý theo nghị quyết nhưng không buông lỏng công tác quản lý nhà nước về PCCC, các cơ quan có thẩm quyền sẽ chuyển hình thức sang hướng hậu kiểm. Hậu kiểm là kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất khi công trình, dự án, phương tiện giao thông mới đi vào hoạt động.

Để tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp nhưng cũng đồng thời đảm bảo công tác quản lý về PCCC, việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC là cắt giảm thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước, không phải cắt giảm các yêu cầu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC.

Chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan phải tổ chức thi công, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC của công trình trước khi đưa vào hoạt động, sử dụng.

Đối với các trường hợp chủ đầu tư, đơn vị thi công không thực hiện đúng nội dung thiết kế về PCCC đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc thẩm duyệt; tự ý thay đổi giải pháp kỹ thuật, cắt giảm hạng mục, thiết bị PCCC nhằm giảm chi phí đầu tư thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khôi phục các điều kiện an toàn PCCC theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp gây cháy, nổ hoặc đe dọa an toàn tính mạng con người thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét áp dụng các biện pháp đình chỉ hoạt động có thời hạn theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm an toàn PCCC, PC07 khuyến cáo các chủ đầu tư, doanh nghiệp lập hồ sơ thiết kế về PCCC để thẩm định thiết kế theo quy định.

Tổ chức thi công, lắp đặt hệ thống PCCC đúng theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Không tự ý thay đổi giải pháp kỹ thuật, chủng loại thiết bị hoặc cắt giảm các hạng mục PCCC đã được phê duyệt.

Đồng thời, tổ chức nghiệm thu nội bộ về PCCC giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công và các bên liên quan trước khi đưa công trình vào sử dụng; lưu trữ đầy đủ hồ sơ phục vụ công tác quản lý và kiểm tra sau này.

Chỉ sử dụng các phương tiện, thiết bị PCCC được kiểm định, chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn hoặc được phép lưu thông theo quy định của pháp luật.

Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện PCCC, tổ chức huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy và CNCH nhằm bảo đảm hệ thống luôn hoạt động hiệu quả khi có sự cố xảy ra.

Ngoài ra, phải chủ động khai báo, cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến công trình, cơ sở, phương tiện, hệ thống PCCC và các thay đổi trong quá trình khai thác, sử dụng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; bảo đảm thông tin phục vụ công tác hậu kiểm, theo dõi, hướng dẫn và xử lý khi có sự cố luôn chính xác, thống nhất.