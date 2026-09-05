Ủy ban nhân dân xã Đức Thịnh tuyển dụng viên chức

2. Địa điểm: Tại Phòng Văn hóa – Xã hội; Địa chỉ: Thôn Đức Hương Quang, xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Lệ phí đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử xã Đức Thịnh, địa chỉ: https://ducthinh.hatinh.gov.vn và niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính xã.
Ủy ban nhân dân xã Đức Thịnh thông báo để các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia nộp Phiếu đăng ký dự tuyển. Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Ủy ban nhân dân xã Đức Thịnh (qua phòng Văn hóa - Xã hội) để được hướng dẫn./.
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