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Hà Tĩnh triển khai chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Kiều Minh
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(Baohatinh.vn) - Kế hoạch triển khai chương trình “Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành có ý nghĩa thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, định hướng nghề nghiệp và khả năng tự tạo việc làm của người học.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình “Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”. Chương trình được thực hiện theo 2 giai đoạn, gồm: giai đoạn 2026 - 2030 và giai đoạn 2031 - 2035.

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Các cấp, ngành và cơ sở đào tạo sẽ tạo điều kiện tối đa hỗ trợ HSSV phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng khởi nghiệp.

Giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu khoảng 50% học sinh THPT, 25% THCS, 15% tiểu học được tham gia các hoạt động định hướng khởi nghiệp; 35% học sinh THPT, 15% THCS và 10% tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp. Bình quân mỗi năm, tối thiểu 5% học sinh THPT và 2% THCS tham gia các dự án, hoạt động khởi nghiệp do cơ sở giáo dục hoặc cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức…

Đối với cơ sở đào tạo, 100% đơn vị ban hành quy chế, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp; khoảng 85% HSSV được trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp thông qua học phần khởi nghiệp độc lập hoặc được lồng ghép, tích hợp trong các môn học; số HSSV khởi nghiệp mới theo quy mô tối thiểu 50/10.000 HSSV chính quy mỗi năm; đẩy mạnh hoạt động ươm tạo, kết nối đầu tư cho các dự án khởi nghiệp…

Giai đoạn 2031 - 2035, phấn đấu khoảng 65% học sinh THPT, 35% THCS, 20% tiểu học được tham gia hoạt động định hướng khởi nghiệp; 50% học sinh THPT, 25% THCS, 15% tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy khởi nghiệp. Bình quân mỗi năm, tối thiểu 8% học sinh THPT, 3% THCS tham gia các dự án, hoạt động khởi nghiệp do cơ sở giáo dục hoặc cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức…

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Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh giành giải ba Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” toàn quốc năm 2025.

Đối với các cơ sở đào tạo, duy trì 100% đơn vị cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp cho HSSV; 95% HSSV được trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp. Hằng năm, số HSSV khởi nghiệp mới theo quy mô tối thiểu 100/10.000 HSSV chính quy; tối thiểu 60% cơ sở đào tạo duy trì và triển khai các chương trình ươm tạo khởi nghiệp cho HSSV; ít nhất 30% cơ sở đào tạo có 10 dự án khởi nghiệp HSSV được ươm tạo; ít nhất 3 dự án khởi nghiệp của nhà giáo, HSSV được đầu tư hoặc kết nối nguồn vốn…

Kế hoạch yêu cầu chương trình triển khai phù hợp điều kiện thực tiễn, gắn với nhu cầu thị trường lao động và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, ưu tiên hỗ trợ HSSV ở vùng khó khăn, người dân tộc thiểu số.

Để đạt mục tiêu, kế hoạch cũng đề ra các giải pháp đồng bộ như: đẩy mạnh tuyên truyền, hoàn thiện cơ chế chính sách, đổi mới nội dung đào tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư.

Chương trình nhằm hình thành, lan tỏa văn hóa khởi nghiệp trong trường học; tạo môi trường để HSSV phát huy tính sáng tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, khả năng thích ứng thị trường lao động; thúc đẩy hình thành các ý tưởng, dự án có giá trị thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

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Tags:

#Hà Tĩnh 24h #Khởi nghiệp #Học sinh sinh viên khởi nghiệp

Chủ đề Lao động việc làm

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