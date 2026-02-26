Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/2/2026 phê duyệt Chương trình "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035".

Ảnh minh họa.

Đến năm 2030 đạt 50% học sinh THPT được định hướng khởi nghiệp

Chương trình đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, đối với cơ sở giáo dục phổ thông có 50% học sinh trung học phổ thông; 25% học sinh trung học cơ sở; 15% học sinh tiểu học được định hướng khởi nghiệp.

35% học sinh trung học phổ thông; 15% học sinh trung học cơ sở; 10% học sinh tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng, tư duy khởi nghiệp.

Bình quân hằng năm, tối thiểu 5% học sinh trung học phổ thông và 2% học sinh trung học cơ sở tham gia ít nhất một dự án hoặc hoạt động khởi nghiệp do cơ sở giáo dục hoặc cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đối tượng của chương trình là người học đang học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (cơ sở đào tạo); người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (cơ sở giáo dục phổ thông) và cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên, người làm công tác tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo và cơ sở giáo dục phổ thông.

Đối với các cơ sở đào tạo, 100% cơ sở đào tạo ban hành và công khai quy chế hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trên cổng thông tin; 100% cơ sở đào tạo cung cấp dịch vụ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp với các dịch vụ tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 85% sinh viên hoàn thành học phần khởi nghiệp hoặc tham gia tối thiểu 1 khóa học kỹ năng khởi nghiệp.

Số sinh viên khởi nghiệp mới theo quy mô tối thiểu 50/10.000 sinh viên chính quy mỗi năm. Riêng đối với cơ sở đào tạo trọng điểm đạt tối thiểu 100/10.000 sinh viên.

Hằng năm, tối thiểu 40% cơ sở đào tạo duy trì và triển khai chương trình ươm tạo khởi nghiệp cho sinh viên.

Ít nhất 20% cơ sở đào tạo có 20 dự án khởi nghiệp sinh viên được ươm tạo mỗi năm, 50% số dự án hoàn tất ươm tạo và đạt ngưỡng ra thị trường. Riêng đối với cơ sở đào tạo trọng điểm đạt tối thiểu 50 dự án khởi nghiệp sinh viên được ươm tạo mỗi năm, 50% số dự án hoàn tất ươm tạo và đạt ngưỡng ra thị trường.

Mỗi năm có ít nhất 70 dự án khởi nghiệp của nhà giáo, người học được kết nối nguồn vốn

Trong giai đoạn từ 2026 - 2030 phấn đấu mỗi năm ít nhất 40 dự án khởi nghiệp của nhà giáo, người học được đầu tư hoặc kết nối nguồn vốn; giai đoạn 2031 - 2035 phấn đấu mỗi năm ít nhất 70 dự án.

Để đạt được những mục tiêu trên, chương trình đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; tăng cường hoạt động kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, hợp tác quốc tế; đổi mới nội dung chương trình, đẩy mạnh công tác đào tạo thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp; đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục; đa dạng hóa nguồn vốn cho chương trình, dự án khởi nghiệp.

Thí điểm mô hình “doanh nghiệp trong cơ sở đào tạo”

Trong đó, chương trình nghiên cứu xây dựng và thí điểm mô hình “doanh nghiệp trong cơ sở đào tạo”, doanh nghiệp khởi nghiệp (startup), doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off) gắn với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Nghiên cứu, xây dựng, ban hành hướng dẫn về hỗ trợ khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục; bộ tiêu chí đánh giá cơ sở đào tạo khởi nghiệp sáng tạo và đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; tiêu chí đánh giá hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong ngành giáo dục của các địa phương; tổ chức thí điểm xếp hạng, đánh giá định kỳ và công bố kết quả trên nền tảng số của ngành.

Nghiên cứu, xây dựng chính sách khuyến khích nhà giáo, người học tham gia khởi nghiệp; công nhận kết quả học tập, nghiên cứu qua dự án khởi nghiệp; phát hiện, bồi dưỡng, ươm tạo và cấp học bổng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên tài năng, trong đó ưu tiên các lĩnh vực kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược; xây dựng, ban hành quy chế hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

Hình thành các chuỗi cố vấn - đầu tư - thương mại hóa gắn với từng lĩnh vực

Đồng thời, đẩy mạnh kết nối mạng lưới cố vấn, nhà đầu tư thiên thần, cựu sinh viên, doanh nghiệp, hình thành các chuỗi cố vấn - đầu tư - thương mại hóa gắn với từng lĩnh vực; thu hút chuyên gia, cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp quốc tế tham gia hoạt động tại Việt Nam; tổ chức chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, thu hút sinh viên quốc tế, du học sinh tham gia các hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam; bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài cho đội ngũ cố vấn, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo về hỗ trợ khởi nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp đặt hàng đối với cơ sở đào tạo, giảng viên, sinh viên nghiên cứu, phát triển mô hình khởi nghiệp; tăng cường phối hợp ba bên địa phương - nhà trường - doanh nghiệp trong thử nghiệm và nhân rộng mô hình khởi nghiệp tại địa phương.

Đổi mới nội dung chương trình, đẩy mạnh công tác đào tạo thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp bằng cách: Xây dựng chương trình bổ trợ kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, kinh doanh cho học sinh phổ thông (thời lượng tối thiểu 35 tiết/năm học); phát triển tài liệu và triển khai chương trình ươm tạo khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục, gắn với tư vấn công nghệ, chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ, kết nối chuỗi cung ứng cho dự án và doanh nghiệp khởi nghiệp; xây dựng chuẩn năng lực khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; khung năng lực và tiêu chuẩn chuyên môn cho giảng viên, giáo viên, cố vấn khởi nghiệp; thành lập và duy trì Câu lạc bộ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, gắn với chuyên ngành đào tạo; khuyến khích mô hình liên kết Câu lạc bộ khởi nghiệp - doanh nghiệp, tạo môi trường học tập, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hình thành văn hóa khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên...