Chuẩn hóa đội ngũ, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Xã Đồng Tiến là địa bàn còn nhiều khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trong điều kiện thu nhập chưa ổn định, việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình vốn không dễ. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là đội ngũ nhân viên, cộng tác viên hỗ trợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT của Công ty TNHH MTV An Sinh 68 (phường Thành Sen), kết quả đạt được khá ấn tượng. Đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân của xã đạt 98,5%; tỷ lệ tham gia BHXH đạt 31%, cao hơn mức nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Ông Lê Đình Lương (bên trái)- công chức văn hoá xã Đồng Tiến trao đổi với lãnh đạo BHXH cơ sở Thạch Hà về định hướng tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong thời gian tới.

Ông Trần Đức Việt - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến cho biết: “Các nhân viên của Công ty TNHH MTV An Sinh 68 thường xuyên phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên xã… lồng ghép tuyên truyền tại các cuộc họp thôn, xóm. Đồng thời, trực tiếp đến từng hộ, rà soát từng nhóm đối tượng, nhất là những người có tiềm năng tham gia nhưng còn băn khoăn, hoặc gia đình đã có người tham gia nhưng chưa tham gia đầy đủ. Kiên trì tuyên truyền theo phương châm “mưa dầm thấm lâu” nên người dân hiểu và tự nguyện tham gia ngày càng nhiều”.

Theo quy định, nhân viên của các tổ chức hỗ trợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT trước khi hoạt động phải tham gia lớp đào tạo do BHXH tỉnh tổ chức và được cấp chứng chỉ khi đạt yêu cầu. Tuy nhiên, việc đào tạo không dừng lại ở đó. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kỹ năng tuyên truyền, tư vấn; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển người tham gia.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Hoàng Gia (phường Thành Sen) quản lý gần 150 nhân viên hỗ trợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT hoạt động trên địa bàn các huyện: Can Lộc (cũ), Kỳ Anh (cũ) và TP Hà Tĩnh (cũ). Hằng năm, đơn vị đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu ký kết với ngành BHXH.

Chị Trần Thị Hằng - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Hoàng Gia tham gia ý kiến tại Hội nghị giao ban Tổ chức hỗ trợ, phát triển người tham gia toàn tỉnh ngày 5/3/2026.

Bà Trần Thị Hằng - Phó Giám đốc công ty chia sẻ: “Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp, treo băng rôn, pa-nô tại khu dân cư, nhà văn hóa thôn, chúng tôi đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội như Facebook, Zalo. Đây là kênh tiếp cận nhanh, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng hiện nay. Nhờ đó, hoạt động phát triển người tham gia BHXH, BHYT đạt nhiều kết quả. 2 tháng đầu năm 2026, công ty đã phát triển hơn 120 người tham gia BHXH tự nguyện và gần 100 người tham gia BHYT hộ gia đình”.

Ông Nguyễn Hữu Tiến - Trưởng phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia (BHXH tỉnh) cho biết: BHXH tỉnh thường xuyên chỉ đạo BHXH cấp cơ sở giao chỉ tiêu cho các tổ chức hỗ trợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT sát với kế hoạch được giao; đồng thời yêu cầu các tổ chức phân bổ chỉ tiêu cụ thể đến từng nhân viên theo đúng quy định, kiên quyết thanh lý hợp đồng với những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ.

Song song với đó, ngành xây dựng kho dữ liệu tiềm năng tại từng xã, phường; phân loại chi tiết từng nhóm đối tượng. Hằng tháng, dữ liệu được chuyển cho các tổ chức hỗ trợ để phối hợp tổ chức hội nghị phát triển người tham gia, ra quân theo nhóm nhỏ, bảo đảm hiệu quả, đúng đối tượng. BHXH tỉnh cũng thực hiện đánh giá định kỳ hằng tháng về hiệu quả hoạt động của từng tổ chức hỗ trợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, kịp thời chấn chỉnh tồn tại, xây dựng kế hoạch phù hợp cho tháng tiếp theo. Cơ chế khen thưởng theo quý đối với tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được triển khai nhằm tạo động lực thi đua.

Việc chuẩn hóa đào tạo, siết chặt quản lý và không ngừng nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân viên hỗ trợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT đang góp phần quan trọng mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn Hà Tĩnh.