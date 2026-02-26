Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Chính sách

Sớm triển khai đóng BHXH, BHYT cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Phúc Quang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các sở, ngành có liên quan nhanh chóng phối hợp tham mưu tỉnh cơ chế, chính sách để triển khai sớm việc đóng BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố.

Chiều 26/2, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có cuộc làm việc với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh nghe báo cáo các nội dung liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà tham dự, lãnh đạo Ban Pháp chế chủ trì cuộc làm việc.

bqbht_br_1a.jpg
Lãnh đạo Ban Pháp chế chủ trì cuộc làm việc.

Theo báo cáo sơ bộ từ các xã, tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tính đến ngày 27/02/2026 là 4.092 người, trong đó, số người đủ điều kiện tham gia đóng BHXH bắt buộc là 2.796 người.

Tại cuộc làm việc, Sở Tài chính báo cáo nguồn kinh phí thực hiện; Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin số lượng, tổng kinh phí đã đóng BHXH, BHYT cho nhóm cán bộ này, đồng thời trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

bqbht_br_4a.jpg
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Mai Trường Sinh báo cáo một số nội dung tại cuộc làm việc.
bqbht_br_5a.jpg
Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Đức Đàn báo cáo một số nội dung liên quan đến cơ chế tài chính.

Thảo luận tại cuộc làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến cơ chế, nguồn lực và giải pháp bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách.

bqbht_br_7a.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà nhấn mạnh, chính sách đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho cán bộ bán chuyên trách tại thôn, tổ dân phố có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Chính vì vậy, đề nghị các sở, ngành liên quan cần nhanh chóng phối hợp, soát xét các cơ chế, kịp thời tham mưu tỉnh để triển khai sớm chính sách, góp phần đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách tại thôn, tổ dân phố.

bqbht_br_3a.jpg
Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Thị Nhuần phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Thị Nhuần khẳng định, mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm việc thực hiện đúng quy định của pháp luật, thống nhất chính sách an sinh đối với lực lượng không chuyên trách, qua đó góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Chính vì vậy, đề nghị các cơ quan liên quan chủ động phối hợp soát xét, tổng hợp chính xác tổng số đối tượng bí thư, thôn trưởng, trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố để làm cơ sở cho việc triển khai chính sách. Xem xét lộ trình thực hiện hoặc cơ chế chuyển tiếp để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho cán bộ thôn, tổ dân phố. Báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền sớm cân đối, bố trí kinh phí theo quy định để sớm đóng BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố trong thời gian sớm nhất.

Tin liên quan

Tags:

#Đóng BHYT cho cán bộ thôn #Hà Tĩnh đóng BHXH cho cán bộ thôn #Hà Tĩnh đóng bảo hiểm y tế cho cán bộ thôn

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Sổ đỏ 'điện tử' trên VNeID có hiệu lực

Sổ đỏ 'điện tử' trên VNeID có hiệu lực

Dữ liệu sổ đỏ đã cập nhật đầy đủ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai sẽ được khai thác, sử dụng thay thế bản giấy trong hồ sơ thủ tục hành chính.
Hà Tĩnh không để người có công phải chịu thiệt thòi

Hà Tĩnh không để người có công phải chịu thiệt thòi

Những năm qua, cùng với các chính sách ưu đãi người có công của Đảng, Nhà nước, Hà Tĩnh đã bổ sung, hoàn thiện nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống người có công và thân nhân của người có công với cách mạng.
Điểm tựa cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Điểm tựa cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Nhiều bệnh nhân ở Hà Tĩnh mắc bệnh hiểm nghèo, các bệnh mạn tính phải điều trị lâu dài ở các cơ sở y tế đã được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả ở mức lớn đã khẳng định điểm tựa bền vững cho người dân.
[Motion Graphics] Các trường hợp được xóa tiền thuế nợ từ 1/7/2026

[Motion Graphics] Các trường hợp được xóa tiền thuế nợ từ 1/7/2026

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định cơ chế xóa nợ tiền thuế đối với người nộp thuế trong một số trường hợp cụ thể, nhằm xử lý các khoản nợ không còn khả năng thu hồi, đồng thời bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý thu ngân sách nhà nước.
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2

Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH, siết quy định về quảng cáo trên Internet, nâng mức phạt vi phạm quyền sở hữu tác giả là chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2026.