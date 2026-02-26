Sớm triển khai đóng BHXH, BHYT cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Chiều 26/2, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có cuộc làm việc với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh nghe báo cáo các nội dung liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà tham dự, lãnh đạo Ban Pháp chế chủ trì cuộc làm việc.

Lãnh đạo Ban Pháp chế chủ trì cuộc làm việc.

Theo báo cáo sơ bộ từ các xã, tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tính đến ngày 27/02/2026 là 4.092 người, trong đó, số người đủ điều kiện tham gia đóng BHXH bắt buộc là 2.796 người.

Tại cuộc làm việc, Sở Tài chính báo cáo nguồn kinh phí thực hiện; Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin số lượng, tổng kinh phí đã đóng BHXH, BHYT cho nhóm cán bộ này, đồng thời trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Mai Trường Sinh báo cáo một số nội dung tại cuộc làm việc.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Đức Đàn báo cáo một số nội dung liên quan đến cơ chế tài chính.

Thảo luận tại cuộc làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến cơ chế, nguồn lực và giải pháp bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà nhấn mạnh, chính sách đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho cán bộ bán chuyên trách tại thôn, tổ dân phố có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Chính vì vậy, đề nghị các sở, ngành liên quan cần nhanh chóng phối hợp, soát xét các cơ chế, kịp thời tham mưu tỉnh để triển khai sớm chính sách, góp phần đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách tại thôn, tổ dân phố.

Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Thị Nhuần phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Thị Nhuần khẳng định, mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm việc thực hiện đúng quy định của pháp luật, thống nhất chính sách an sinh đối với lực lượng không chuyên trách, qua đó góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Chính vì vậy, đề nghị các cơ quan liên quan chủ động phối hợp soát xét, tổng hợp chính xác tổng số đối tượng bí thư, thôn trưởng, trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố để làm cơ sở cho việc triển khai chính sách. Xem xét lộ trình thực hiện hoặc cơ chế chuyển tiếp để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho cán bộ thôn, tổ dân phố. Báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền sớm cân đối, bố trí kinh phí theo quy định để sớm đóng BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố trong thời gian sớm nhất.