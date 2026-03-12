Lưu ý với người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội ở Hà Tĩnh

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển nhà ở xã hội như Nghị quyết số 66.15/2026/NQ-CP ngày 13/2/2026 và các nghị định: số 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025, số 54/2026/NĐ-CP ngày 9/2/2026. Theo đó, một số quy định về mức thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội, cũng như hồ sơ, trình tự, thủ tục bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội đã có thay đổi.

Dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2 (phường Thành Sen) do Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Để tạo thuận lợi trong quá trình triển khai, Sở Xây dựng Hà Tĩnh ban hành hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án, không sử dụng vốn đầu tư công và nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Theo hướng dẫn, đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh là các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 76 Luật Nhà ở năm 2023.

Trên cơ sở thông tin dự án nhà ở xã hội đã được công khai, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội cho chủ đầu tư dự án.

Mỗi hộ gia đình, cá nhân không được đồng thời đăng ký mua nhà ở xã hội tại nhiều dự án trong cùng một thời điểm.

Trước thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai thông tin về thời điểm bắt đầu tiếp nhận, kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, số căn hộ/căn nhà để bán, diện tích căn hộ, giá bán nhà ở xã hội trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Việc công khai thông tin phải thực hiện tối thiểu 30 ngày trước thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp danh sách đăng ký mua nhà ở xã hội, trong đó thể hiện thông tin cá nhân của người đăng ký và các thành viên trong hộ gia đình theo đơn đăng ký, gửi Sở Xây dựng để kiểm tra việc người đăng ký đã được hưởng hay chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định.

Hà Tĩnh được Chính phủ giao chỉ tiêu phải hoàn thành giai đoạn 2025 - 2030 là 3.548 căn nhà ở xã hội.



Sở Xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được danh sách. Trên cơ sở ý kiến của Sở Xây dựng, chủ đầu tư rà soát, đối chiếu quy định pháp luật để xác định các hồ sơ đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Chủ đầu tư có trách nhiệm lập và công khai danh sách hồ sơ đủ điều kiện, hồ sơ không đủ điều kiện tại địa điểm thực hiện dự án, trên trang thông tin điện tử của chủ đầu tư (nếu có) và tại sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư (nếu có).

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, chủ đầu tư phải công khai danh sách hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Đối với hồ sơ không đủ điều kiện, chủ đầu tư phải trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công khai danh sách.

Văn bản cũng quy định, hướng dẫn các nội dung khác như: điều kiện cụ thể để được thực hiện mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; hướng dẫn quy trình thủ tục, hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong phối hợp xác minh đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội…

Chi tiết hướng dẫn xem tại đây.