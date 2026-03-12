Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Chính sách

Lưu ý với người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội ở Hà Tĩnh

Thái Oanh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Sở Xây dựng Hà Tĩnh ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án, không sử dụng vốn đầu tư công và nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển nhà ở xã hội như Nghị quyết số 66.15/2026/NQ-CP ngày 13/2/2026 và các nghị định: số 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025, số 54/2026/NĐ-CP ngày 9/2/2026. Theo đó, một số quy định về mức thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội, cũng như hồ sơ, trình tự, thủ tục bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội đã có thay đổi.

bqbht_br_a4a8befc-c436-48ed-8fbb-ce32a4d3b00d.png
Dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2 (phường Thành Sen) do Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Để tạo thuận lợi trong quá trình triển khai, Sở Xây dựng Hà Tĩnh ban hành hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án, không sử dụng vốn đầu tư công và nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Theo hướng dẫn, đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh là các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 76 Luật Nhà ở năm 2023.

Trên cơ sở thông tin dự án nhà ở xã hội đã được công khai, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội cho chủ đầu tư dự án.

Mỗi hộ gia đình, cá nhân không được đồng thời đăng ký mua nhà ở xã hội tại nhiều dự án trong cùng một thời điểm.

Trước thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai thông tin về thời điểm bắt đầu tiếp nhận, kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, số căn hộ/căn nhà để bán, diện tích căn hộ, giá bán nhà ở xã hội trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Việc công khai thông tin phải thực hiện tối thiểu 30 ngày trước thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp danh sách đăng ký mua nhà ở xã hội, trong đó thể hiện thông tin cá nhân của người đăng ký và các thành viên trong hộ gia đình theo đơn đăng ký, gửi Sở Xây dựng để kiểm tra việc người đăng ký đã được hưởng hay chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định.

bqbht_br_image-14.jpg
Hà Tĩnh được Chính phủ giao chỉ tiêu phải hoàn thành giai đoạn 2025 - 2030 là 3.548 căn nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được danh sách. Trên cơ sở ý kiến của Sở Xây dựng, chủ đầu tư rà soát, đối chiếu quy định pháp luật để xác định các hồ sơ đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Chủ đầu tư có trách nhiệm lập và công khai danh sách hồ sơ đủ điều kiện, hồ sơ không đủ điều kiện tại địa điểm thực hiện dự án, trên trang thông tin điện tử của chủ đầu tư (nếu có) và tại sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư (nếu có).

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, chủ đầu tư phải công khai danh sách hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Đối với hồ sơ không đủ điều kiện, chủ đầu tư phải trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công khai danh sách.

Văn bản cũng quy định, hướng dẫn các nội dung khác như: điều kiện cụ thể để được thực hiện mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; hướng dẫn quy trình thủ tục, hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong phối hợp xác minh đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội…

Chi tiết hướng dẫn xem tại đây.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân quan tâm theo dõi, cập nhật để nắm bắt đầy đủ thông tin và thực hiện theo các quy định, hướng dẫn liên quan.

Tin liên quan

Tags:

#nhà xã hội #Hà Tĩnh #thủ tục #mua nhà #thuê nhà #chính sách nhà ở

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Ai được tăng lương cao nhất trong năm nay?

Ai được tăng lương cao nhất trong năm nay?

Năm 2026 ghi nhận hàng loạt chính sách tiền lương mới có hiệu lực, tác động đến nhiều nhóm đối tượng từ người lao động khu vực doanh nghiệp đến cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đáng chú ý, lương tối thiểu vùng tăng 7,2%, nhà giáo được ưu tiên xếp lương cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp...
Tết ấm áp, vui vầy ở mái ấm đặc biệt

Tết ấm áp, vui vầy ở mái ấm đặc biệt

Những ngày này, không khí Tết đã ngập tràn tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Tết ở đây không chỉ đến với sắc đào mà còn hiện hữu trong từng nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của các em nhỏ khi được sống trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, người có công

Tiếp tục thực hiện tốt công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, người có công

Sáng 14/2, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà Tết cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.
Sổ đỏ 'điện tử' trên VNeID có hiệu lực

Sổ đỏ 'điện tử' trên VNeID có hiệu lực

Dữ liệu sổ đỏ đã cập nhật đầy đủ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai sẽ được khai thác, sử dụng thay thế bản giấy trong hồ sơ thủ tục hành chính.
Hà Tĩnh không để người có công phải chịu thiệt thòi

Hà Tĩnh không để người có công phải chịu thiệt thòi

Những năm qua, cùng với các chính sách ưu đãi người có công của Đảng, Nhà nước, Hà Tĩnh đã bổ sung, hoàn thiện nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống người có công và thân nhân của người có công với cách mạng.
Điểm tựa cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Điểm tựa cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Nhiều bệnh nhân ở Hà Tĩnh mắc bệnh hiểm nghèo, các bệnh mạn tính phải điều trị lâu dài ở các cơ sở y tế đã được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả ở mức lớn đã khẳng định điểm tựa bền vững cho người dân.
[Motion Graphics] Các trường hợp được xóa tiền thuế nợ từ 1/7/2026

[Motion Graphics] Các trường hợp được xóa tiền thuế nợ từ 1/7/2026

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định cơ chế xóa nợ tiền thuế đối với người nộp thuế trong một số trường hợp cụ thể, nhằm xử lý các khoản nợ không còn khả năng thu hồi, đồng thời bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý thu ngân sách nhà nước.
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2

Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH, siết quy định về quảng cáo trên Internet, nâng mức phạt vi phạm quyền sở hữu tác giả là chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2026.