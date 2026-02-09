Truyền hình
Thời sự Đời sống Thể thao - Giải trí Phóng sự - Tài liệu

[Motion Graphics] Những trường hợp bị cưỡng chế thuế theo quy định mới nhất 2026

Huyền Trang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Từ 1/7/2026, có nhiều trường hợp người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định mới.

Tin liên quan

Video mới

Xuân "gõ cửa" bản Giàng nơi biên giới

Xuân "gõ cửa" bản Giàng nơi biên giới

Những ngày cuối tháng Chạp, mùa xuân lặng lẽ về sớm tại Bản Giàng 2 ở xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Xuân đến dịu dàng như chính cuộc sống bình yên của đồng bào miền biên viễn.
Đổi mới sáng tạo, KHCN là động lực then chốt để đất nước phát triển nhanh, bền vững

Đổi mới sáng tạo, KHCN là động lực then chốt để đất nước phát triển nhanh, bền vững

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Lễ phát động Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" và Phong trào thi đua "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước" là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai nhanh, mạnh, đồng bộ để đưa nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vấn đề hôm nay: Tệ nạn dịp Tết - quản lý thế nào cho hiệu quả?

Vấn đề hôm nay: Tệ nạn dịp Tết - quản lý thế nào cho hiệu quả?

Bên cạnh niềm vui ngày Tết vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo ngại như đốt pháo trái phép, cờ bạc, lạm dụng rượu bia… Vậy, quản lý các tệ nạn trong dịp Tết như thế nào cho hiệu quả? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Để lòng thành... được gửi đúng nơi!

Để lòng thành... được gửi đúng nơi!

Đi lễ đền, chùa và đóng góp tiền công đức là nét đẹp truyền thống lâu đời. Để nét đẹp ấy được duy trì đúng nghĩa, công tác quản lý, sử dụng nguồn tiền công đức đang được Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm.
Tài chính thị trường ngày 5/2: Lập đường dây nóng tháo gỡ vướng mắc Nghị định 46

Tài chính thị trường ngày 5/2: Lập đường dây nóng tháo gỡ vướng mắc Nghị định 46

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế, Bộ NN&MT cùng Bộ Công thương thiết lập ngay đường dây nóng 24/7, bố trí nhân lực trực thường xuyên để kịp thời giải đáp, làm rõ các vấn đề liên quan Nghị định 46. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 4/2: Lãi vay mua nhà vọt cao gần 14%/năm

Tài chính thị trường ngày 4/2: Lãi vay mua nhà lên gần 14%/năm

Lãi suất lên sát 14%/năm khiến tiền trả góp tăng vọt sau ưu đãi. Nhiều người phải xoay xở dòng tiền, thậm chí hoãn kế hoạch mua nhà vì áp lực trả nợ ngày càng cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tết đầy đủ hơn nhờ việc làm thời vụ

Tết đầy đủ hơn nhờ việc làm thời vụ

Cận Tết, thị trường lao động Hà Tĩnh trở nên sôi động hơn với nhiều việc làm thời vụ. Đây là cơ hội để người lao động cải thiện nguồn thu nhập, chuẩn bị một cái Tết đủ đầy hơn.
Tài chính thị trường ngày 3/2: Nông dân được mùa chuối Tết

Tài chính thị trường ngày 3/2: Nông dân được mùa chuối Tết

Vụ chuối Tết năm nay mang lại niềm vui cho nông dân nhiều địa phương nhờ sản lượng ổn định, chất lượng quả đồng đều, giá tăng và thương lái đặt hàng sớm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Mời độc giả đón đọc ấn phẩm Báo Hà Tĩnh Xuân Bính Ngọ

Mời độc giả đón đọc ấn phẩm Báo Hà Tĩnh Xuân Bính Ngọ

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu ấn phẩm đặc biệt Xuân Bính Ngọ 2026: đẹp từ hình thức, sâu sắc trong nội dung. Đây là nhịp cầu nối những niềm vui, khơi dậy niềm tự hào và niềm tin yêu vào một năm mới thắng lợi.