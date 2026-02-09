[Motion Graphics] Những trường hợp bị cưỡng chế thuế theo quy định mới nhất 2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Lễ phát động Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" và Phong trào thi đua "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước" là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai nhanh, mạnh, đồng bộ để đưa nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.
Lãi suất tiền gửi của 1 ngân hàng quốc doanh bất ngờ tăng mạnh. Động thái này có thể báo hiệu mặt bằng lãi suất sắp bước sang một chu kỳ mới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Giá vàng biến động dữ dội, nhiều nơi khan hàng khiến người mua phải trả tiền trước, chờ nhận vàng sau. Chuyên gia cảnh báo dễ “ôm rủi ro” nếu chạy theo tâm lý FOMO. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bên cạnh niềm vui ngày Tết vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo ngại như đốt pháo trái phép, cờ bạc, lạm dụng rượu bia… Vậy, quản lý các tệ nạn trong dịp Tết như thế nào cho hiệu quả? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trước yêu cầu vận hành dự án đúng tiến độ, nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đang đẩy nhanh thi công các dự án đầu tư sản xuất - kinh doanh, góp phần sớm ổn định sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế, Bộ NN&MT cùng Bộ Công thương thiết lập ngay đường dây nóng 24/7, bố trí nhân lực trực thường xuyên để kịp thời giải đáp, làm rõ các vấn đề liên quan Nghị định 46. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Khám phá Nhà máy Điện rác Phú Sơn (thành phố Huế), nhiều người dân Hà Tĩnh kỳ vọng sớm có công nghệ tương tự trong xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh để vừa đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, an ninh năng lượng.
Chiều 4/2, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm và tặng quà tết cho các hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn phường Thành Sen.
Lãi suất lên sát 14%/năm khiến tiền trả góp tăng vọt sau ưu đãi. Nhiều người phải xoay xở dòng tiền, thậm chí hoãn kế hoạch mua nhà vì áp lực trả nợ ngày càng cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Quân khu 4 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang của Hà Tĩnh trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, góp phần đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững.
Vụ chuối Tết năm nay mang lại niềm vui cho nông dân nhiều địa phương nhờ sản lượng ổn định, chất lượng quả đồng đều, giá tăng và thương lái đặt hàng sớm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu ấn phẩm đặc biệt Xuân Bính Ngọ 2026: đẹp từ hình thức, sâu sắc trong nội dung. Đây là nhịp cầu nối những niềm vui, khơi dậy niềm tự hào và niềm tin yêu vào một năm mới thắng lợi.