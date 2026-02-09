[Motion Graphics] Những trường hợp bị cưỡng chế thuế theo quy định mới nhất 2026

Xuân "gõ cửa" bản Giàng nơi biên giới 09/02/2026 17:02 Những ngày cuối tháng Chạp, mùa xuân lặng lẽ về sớm tại Bản Giàng 2 ở xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Xuân đến dịu dàng như chính cuộc sống bình yên của đồng bào miền biên viễn.

Đổi mới sáng tạo, KHCN là động lực then chốt để đất nước phát triển nhanh, bền vững 09/02/2026 14:20 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Lễ phát động Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" và Phong trào thi đua "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước" là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai nhanh, mạnh, đồng bộ để đưa nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.

Cơ sở nấu bánh chưng ở Hà Tĩnh vào vụ cao điểm 09/02/2026 14:04 Tết cổ truyền, bánh chưng là món ăn không thể thiếu nhưng nhiều gia đình không có đủ thời gian để gói nên đặt mua bánh chưng là lựa chọn tối ưu của nhiều gia đình ở Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 9/2: Một ngân hàng quốc doanh tăng mạnh lãi suất tiết kiệm 09/02/2026 07:39 Lãi suất tiền gửi của 1 ngân hàng quốc doanh bất ngờ tăng mạnh. Động thái này có thể báo hiệu mặt bằng lãi suất sắp bước sang một chu kỳ mới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/2: Mưa nhiều nơi, trời rét 09/02/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/2: Có mưa nhiều nơi, trời rét; nhiệt độ dao động từ 15-20 độ C.

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc 08/02/2026 12:03 Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết 08/02/2026 10:00 Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng 07/02/2026 21:58 Ngày 7/2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/2: Trời nắng, rét về đêm và sáng 07/02/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/2: Có mưa nhẹ vài nơi, ban ngày trời nắng; nhiệt độ dao động từ 19-26 độ C.

Các điểm du lịch tâm linh sẵn sàng đón mùa lễ hội xuân 06/02/2026 15:56 Với sự chuẩn bị chu đáo, các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn Hà Tĩnh hứa hẹn mang lại những trải nghiệm ý nghĩa cho người dân và du khách trong mùa lễ hội xuân.

Tài chính thị trường ngày 6/2: “Vàng trên giấy” nở rộ, rủi ro treo lơ lửng! 06/02/2026 07:45 Giá vàng biến động dữ dội, nhiều nơi khan hàng khiến người mua phải trả tiền trước, chờ nhận vàng sau. Chuyên gia cảnh báo dễ “ôm rủi ro” nếu chạy theo tâm lý FOMO. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/2: Sáng có sương mù, ngày nắng 06/02/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/2: Đêm không mưa, trưa chiều trời nắng; nhiệt độ dao động từ 19 - 26 độ C.

Vấn đề hôm nay: Tệ nạn dịp Tết - quản lý thế nào cho hiệu quả? 05/02/2026 20:25 Bên cạnh niềm vui ngày Tết vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo ngại như đốt pháo trái phép, cờ bạc, lạm dụng rượu bia… Vậy, quản lý các tệ nạn trong dịp Tết như thế nào cho hiệu quả? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Để lòng thành... được gửi đúng nơi! 05/02/2026 16:11 Đi lễ đền, chùa và đóng góp tiền công đức là nét đẹp truyền thống lâu đời. Để nét đẹp ấy được duy trì đúng nghĩa, công tác quản lý, sử dụng nguồn tiền công đức đang được Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm.

Tăng tốc thi công, sớm đưa các dự án đầu tư sản xuất - kinh doanh vào hoạt động 05/02/2026 15:50 Trước yêu cầu vận hành dự án đúng tiến độ, nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đang đẩy nhanh thi công các dự án đầu tư sản xuất - kinh doanh, góp phần sớm ổn định sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Siết chặt kỷ cương, bảo đảm cho Nhân dân đón Tết an toàn 05/02/2026 12:36 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã đến kiểm tra, chúc Tết các đơn vị biên phòng, quân sự, công an và tặng quà cho các hộ dân nhân dịp Tết đến, xuân về.

Tài chính thị trường ngày 5/2: Lập đường dây nóng tháo gỡ vướng mắc Nghị định 46 05/02/2026 07:45 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế, Bộ NN&MT cùng Bộ Công thương thiết lập ngay đường dây nóng 24/7, bố trí nhân lực trực thường xuyên để kịp thời giải đáp, làm rõ các vấn đề liên quan Nghị định 46. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Từ Nhà máy Điện rác Phú Sơn, kỳ vọng vào hiệu quả xử lý rác thải tại Hà Tĩnh 05/02/2026 07:00 Khám phá Nhà máy Điện rác Phú Sơn (thành phố Huế), nhiều người dân Hà Tĩnh kỳ vọng sớm có công nghệ tương tự trong xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh để vừa đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, an ninh năng lượng.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/2: Trời nắng ấm 05/02/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/2: Đêm không mưa, trưa chiều trời nắng; nhiệt độ dao động từ 16-25 độ C

Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công 04/02/2026 21:47 Chiều 4/2, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm và tặng quà tết cho các hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn phường Thành Sen.

Nuôi tôm không phép - hệ lụy không nhỏ 04/02/2026 17:20 Trên địa bàn Hà Tĩnh đã xuất hiện nhiều hồ nuôi tôm tự phát, không được cấp phép kéo theo hệ lụy ảnh về kinh tế và môi trường.

Tài chính thị trường ngày 4/2: Lãi vay mua nhà lên gần 14%/năm 04/02/2026 07:41 Lãi suất lên sát 14%/năm khiến tiền trả góp tăng vọt sau ưu đãi. Nhiều người phải xoay xở dòng tiền, thậm chí hoãn kế hoạch mua nhà vì áp lực trả nợ ngày càng cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/2: Trời nắng đẹp 04/02/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/2: Đêm không mưa, sáng có sương mù vài nơi, chiều có nắng; nhiệt độ dao động từ 17-25 độ C.

Tết đầy đủ hơn nhờ việc làm thời vụ 03/02/2026 16:30 Cận Tết, thị trường lao động Hà Tĩnh trở nên sôi động hơn với nhiều việc làm thời vụ. Đây là cơ hội để người lao động cải thiện nguồn thu nhập, chuẩn bị một cái Tết đủ đầy hơn.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 03/02/2026 14:35 Quân khu 4 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang của Hà Tĩnh trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, góp phần đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Phát huy truyền thống, ra sức xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh 03/02/2026 12:25 Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh nguyện phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Tài chính thị trường ngày 3/2: Nông dân được mùa chuối Tết 03/02/2026 07:45 Vụ chuối Tết năm nay mang lại niềm vui cho nông dân nhiều địa phương nhờ sản lượng ổn định, chất lượng quả đồng đều, giá tăng và thương lái đặt hàng sớm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Mời độc giả đón đọc ấn phẩm Báo Hà Tĩnh Xuân Bính Ngọ 03/02/2026 05:20 Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu ấn phẩm đặc biệt Xuân Bính Ngọ 2026: đẹp từ hình thức, sâu sắc trong nội dung. Đây là nhịp cầu nối những niềm vui, khơi dậy niềm tự hào và niềm tin yêu vào một năm mới thắng lợi.

