Ngày vía Thần Tài, thị trường vàng “nóng” từ sáng sớm

Tài chính thị trường ngày 26/2: Người dân Hà Tĩnh mua hơn 1.400 ô tô mới 26/02/2026 07:40 Chỉ trong vòng 1 tháng, tính đến ngày 14/2/2026, người dân Hà Tĩnh đã thực hiện đăng ký lần đầu 1.401 ô tô. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 26/2: Sáng mưa nhỏ, chiều nắng nhẹ 26/02/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 26/2: Đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, chiều mây giảm hửng nắng; nhiệt độ từ 21 - 27 độ C.

Tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân 25/02/2026 18:59 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chúc mừng ngành y tế, ghi nhận nỗ lực chăm sóc sức khỏe Nhân dân và đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 2 25/02/2026 18:43 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm cán bộ trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người đứng đầu phải duy trì nghiêm việc tiếp dân, đối thoại, xử lý kịp thời kiến nghị, hạn chế khiếu nại vượt cấp.

Tài chính thị trường ngày 25/2: Sau Tết, hàng hóa có thể tăng giá cục bộ 25/02/2026 07:45 Bộ Tài chính dự báo giá thực phẩm, ăn uống, trông xe... có thể nhích lên sau Tết, người dân cần lưu ý khi chi tiêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 25/2: Mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh 25/02/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 25/2: Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc mưa nhỏ, chiều giảm mây hửng nắng; nhiệt độ từ 22 - 26 độ C.

Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh 24/02/2026 15:23 Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh.

Chắp cánh ước mơ cho trẻ mồ côi 24/02/2026 11:50 Bằng tình yêu thương và sẻ chia, 5 năm qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Hà Tĩnh triển khai đã trở thành điểm tựa cho hàng nghìn trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống.

Tài chính thị trường ngày 24/2: Lãi vay mua nhà tăng mạnh 24/02/2026 07:45 Lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang được điều chỉnh tăng mạnh, từ mức phổ biến 6-8% mỗi năm lên khoảng 12-15% trong thời gian ngắn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 24/2: Trời nhiều mây, sáng sớm mưa nhỏ 24/02/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 24/2: Trời nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ từ 21 - 26 độ C.

Cô gái vàng viết nên kỳ tích cho điền kinh Hà Tĩnh 23/02/2026 16:40 “Hat-trick” HCV SEA Games 33 của VĐV Nguyễn Thị Ngọc không chỉ mang vinh quang cho Tổ quốc mà còn khẳng định vị thế mới của điền kinh Hà Tĩnh trên đấu trường khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế và chỉ đạo sản xuất đầu xuân Bính Ngọ 23/02/2026 14:57 Sáng 23/2, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đi kiểm tra hoạt động sản xuất và tham gia trồng cây đầu xuân tại một số địa phương.

Lan tỏa phong trào trồng cây xanh và thi đua lao động sáng tạo 23/02/2026 13:58 Sáng 23/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tham gia lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Bính Ngọ tại xã Thiên Cầm và kiểm tra tình hình sản xuất, thi công tại một số đơn vị, dự án trên địa bàn Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, động viên sản xuất đầu năm Bính Ngọ 23/02/2026 12:29 Sáng 23/2, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tham gia phát động tết trồng cây tại phường Sông Trí và đi kiểm tra sản xuất đầu Xuân Bính Ngọ 2026 tại một số địa phương.

Tài chính thị trường ngày 23/2: Thị trường lao động Hà Tĩnh sôi động ngay sau Tết 23/02/2026 07:45 Chuỗi phiên giao dịch việc làm chào Xuân 2026 được tổ chức tại Hà Tĩnh với gần 8.300 vị trí tuyển dụng tại hơn 100 doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thị trường lao động sôi động trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 23/2: Sáng sớm trời lạnh, trưa chiều hửng nắng 23/02/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 23/2: Mây thay đổi, có mưa nhẹ vài nơi, trưa chiều có nắng. Nhiệt độ 21 -27 độ C.

Ra quân "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 22/02/2026 11:32 Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” góp phần hưởng ứng phong trào trồng cây đầu xuân, hướng tới mục tiêu trồng 2,2 triệu cây xanh trong năm 2026, cải thiện môi trường sinh thái và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Sôi nổi lễ khai hội chùa Hương Tích tại Hà Tĩnh 22/02/2026 11:04 Lễ khai hội chùa Hương Tích là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần làm sôi động các hoạt động du lịch của Hà Tĩnh ngay từ những ngày đầu xuân.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh mùng 6 Tết: Sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng 22/02/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh mùng 6 Tết: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 27 độ C.

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết 22/02/2026 05:00 Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.

Nỗi lo thiếu lao động khi hàng quán hoạt động trở lại 21/02/2026 14:19 Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều cơ sở dịch vụ trên địa bàn Hà Tĩnh mở cửa trở lại. Tuy nhiên, không ít nơi rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân viên và người lao động.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh mùng 5 Tết: Trời hửng nắng 21/02/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh mùng 5 Tết: Phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; nhiệt độ từ 18 - 27 độ C.

Giữ gìn nét đẹp lễ hội truyền thống 20/02/2026 17:29 Khi truyền thống được trân trọng và hành vi được điều chỉnh bằng ý thức cộng đồng thì không chỉ góp phần gìn giữ giá trị truyền thống mà còn đưa lễ hội thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Sắc bùa ngày xuân 20/02/2026 14:45 Khi tiếng trống, nhịp phách của sắc bùa vang lên, những ước vọng tốt đẹp của mùa xuân sẽ được tiếp nối. Loại hình nghệ thuật dân gian này góp phần làm cho không khí Tết ở nhiều làng quê Hà Tĩnh càng thêm náo nức, vui tươi.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh mùng 4 Tết: Trời hửng nắng 20/02/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/2 (mùng 4 Tết): Mưa giảm, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ dao động từ 19 - 24 độ C.

Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon 19/02/2026 05:20 Khi mùa xuân về tiếng đàn Chưrabon, mang theo tiếng lòng của đồng bào Chứt (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) lại hòa quyện cùng nhịp thở của thiên nhiên, của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh mùng 3 Tết: Mưa rải rác, trời lạnh 19/02/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh mùng 3 Tết: Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời lạnh; nhiệt độ từ 19 - 23 độ C.

Xuân về trong tiếng chuông chùa 18/02/2026 05:15 Khám phá vẻ đẹp bình yên của mùa xuân qua âm thanh trầm lắng của tiếng chuông trong các ngôi chùa tại Hà Tĩnh mang lại cảm giác thư thái và thanh tịnh cho ngày đầu năm.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh mùng 2 Tết: Nhiều khu vực mưa rải rác 18/02/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/2, tức mùng 2 Tết Bính Ngọ năm 2026: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa.

Lãnh đạo tỉnh dự Lễ chào cờ đầu năm tại nơi cư trú 17/02/2026 15:00 Sáng mùng 1 Tết, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh trang trọng tổ chức Lễ chào cờ đầu năm. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự tại nơi cư trú.

