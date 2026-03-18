Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/3: Sáng sớm có sương mù, trời nắng

Nhóm P.V
(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/3: Có mây, phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng; nhiệt độ dao động từ 19 - 29 độ C.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3

Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu đơn vị được giao giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cần tập trung thực hiện đúng thời hạn, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, có báo cáo cụ thể...
Đánh giá kết quả bước đầu về công tác tổ chức bầu cử tại Hà Tĩnh

Đánh giá kết quả bước đầu về công tác tổ chức bầu cử tại Hà Tĩnh

Để có cái nhìn tổng thể về kết quả bước đầu của công tác tổ chức bầu cử cũng như tinh thần tham gia của cử tri, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh.
Tinh thần trách nhiệm của cử tri làm nên ngày hội bầu cử

Tinh thần trách nhiệm của cử tri làm nên ngày hội bầu cử

Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã tới dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Thành Sen; kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên.
Mỗi lá phiếu góp phần chọn ra những đại biểu xứng đáng

Mỗi lá phiếu góp phần chọn ra những đại biểu xứng đáng

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và bầu cử cùng các cử tri tại nơi cư trú, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, 23, 26 ở xã Thạch Hà.
Sẵn sàng cho công tác kiểm phiếu sau khi kết thúc thời gian bầu cử

Sẵn sàng cho công tác kiểm phiếu sau khi kết thúc thời gian bầu cử

Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã tham dự khai mạc bầu cử và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen; đồng thời kiểm tra công tác bầu cử tại các phường Thành Sen và Trần Phú.
Mang hòm phiếu đến với những cử tri đặc biệt

Mang hòm phiếu đến với những cử tri đặc biệt

Hòm phiếu lưu động đã được đưa đến Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh, tạo điều kiện để các cử tri cao tuổi, khó khăn trong đi lại trực tiếp thực hiện quyền bầu cử trong ngày hội của toàn dân.
Ngày hội bầu cử nơi tuyến đầu biên giới Cầu Treo

Ngày hội bầu cử nơi tuyến đầu biên giới Cầu Treo

Sáng 15/3, hơn 200 cử tri là cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, hải quan, công an đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã tham gia bỏ phiếu bầu cử nghiêm túc, đúng quy định. Dù điều kiện đi lại khó khăn và vẫn phải bảo đảm nhiệm vụ trực tại cửa khẩu, các lực lượng đã luân phiên thực hiện quyền công dân, góp phần để ngày bầu cử nơi tuyến đầu biên giới diễn ra trang nghiêm, an toàn.
Cầu truyền hình trực tiếp về bầu cử tại Hà Tĩnh

Cầu truyền hình trực tiếp về bầu cử tại Hà Tĩnh

Chương trình cầu truyền hình trực tiếp trên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh không khí ngày hội bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nơi cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vũng Áng

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vũng Áng

Việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, quy hoạch tỉnh; đồng thời đáp ứng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, phát triển công nghiệp và du lịch của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 31 (xã Mai Phụ).

Vận hành thử các tình huống giả định để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thành công

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp, chủ động nắm tình hình, xử lý sớm các phát sinh, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho khu vực bỏ phiếu và quá trình kiểm phiếu.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa "Vũ điệu bầu cử"

Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa "Vũ điệu bầu cử"

Hướng về ngày hội lớn, hơn 11.000 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đang lan tỏa "vũ điệu bầu cử" trên không gian mạng, trở thành một làn sóng đầy sắc màu, sôi động, khẳng định sự sáng tạo, trách nhiệm và niềm tin của thế hệ trẻ trước sự kiện chính trị trọng đại.