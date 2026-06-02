Hành động thiết thực vì sức khỏe thị lực cộng đồng ở Hà Tĩnh

Độc đáo lớp học "Dạ chú Tuấn" 02/06/2026 15:06 Tại xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh), lớp học mang tên “Dạ chú Tuấn” đang thu hút sự quan tâm khi giúp nhiều trẻ hình thành nền nếp, nhận được sự đồng tình của phụ huynh và cộng đồng mạng.

Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới 02/06/2026 13:33 Sáng 2/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.

Tài chính thị trường ngày 2/6: Sản xuất phục hồi nhưng chi phí tăng mạnh 02/06/2026 07:46 Đơn hàng phục hồi giúp sản xuất tăng tốc trở lại, nhưng chi phí đầu vào đang tăng nhanh nhất trong hơn 15 năm, tạo áp lực mới cho doanh nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/6: Có nơi nắng nóng gay gắt 02/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/6: ít mây, không mưa, ngày nắng nóng; gió tây nam cấp 2, cấp 3; nhiệt độ dao động 26 - 37°C.

Đừng để thiết bị thông minh "giữ chân" trẻ trong mùa hè 01/06/2026 15:00 Để mỗi ngày hè thực sự trở thành khoảng thời gian ý nghĩa, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã lựa chọn đồng hành cùng con bằng những hoạt động bổ ích thay vì để thiết bị thông minh “giữ chân” trẻ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố 6 quyết định về công tác cán bộ 01/06/2026 14:24 Sáng 1/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ với 6 đồng chí.

Tài chính thị trường ngày 1/6: Giá gạo châu Á tăng mạnh nhất gần 20 năm 01/06/2026 07:47 Giá gạo tại châu Á tăng mạnh trong tháng 5 do thời tiết cực đoan và chi phí phân bón, năng lượng leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung lương thực khu vực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá 31/05/2026 10:00 Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Thuốc lá thế hệ mới tràn lan trên mạng xã hội 31/05/2026 05:30 Trên không gian mạng, đặc biệt trong các hội, nhóm kín tại Hà Tĩnh, thuốc lá thế hệ mới như: thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vẫn được rao bán tràn lan...

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/5: có mưa rào nhẹ và dông, ngày nắng 31/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/5: Ngày giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi; nhiệt độ: 26 - 36°C.

Âm nhạc AI: Giới hạn nào cho sáng tạo? 30/05/2026 17:00 Không chỉ dừng ở vai trò hỗ trợ sáng tác, AI giờ đây còn có thể tạo giọng hát, xây dựng những “ca sĩ ảo”, song cũng đặt ra câu hỏi về cảm xúc, sáng tạo và giá trị thật của âm nhạc.

BHXH tự nguyện - “của để dành” cho tương lai 30/05/2026 06:00 Sau 18 năm triển khai, chính sách BHXH tự nguyện khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo cơ hội để lao động tự do tại Hà Tĩnh được tiếp cận và tham gia hệ thống an sinh xã hội.

Hà Tĩnh tổ chức Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân năm 2026 29/05/2026 15:07 Sáng 29/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân - Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”.

Giải pháp chống nóng hiệu quả cho đàn vật nuôi 29/05/2026 14:00 Nắng nóng trên 39 - 40 độ C làm tăng nguy cơ dịch bệnh ở vật nuôi, nên người chăn nuôi ở Hà Tĩnh đã chủ động chống nóng, chăm sóc đàn vật nuôi hiệu quả.

Quy trình 4 tại chỗ, "chìa khoá" giải quyết thủ tục hành chính 29/05/2026 12:38 Với quy trình 4 tại chỗ, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh tiếp nhận, thẩm định, ký đóng dấu và trả kết quả ngay tại trung tâm phục vụ hành chính công.

Tài chính thị trường ngày 29/5: Lao động thời vụ có thể không còn bị khấu trừ 10% thuế 29/05/2026 07:45 Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với lao động thời vụ từ 2 triệu lên 5 triệu đồng/lần, trong khi nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ hẳn cơ chế khấu trừ 10% để giảm áp lực cho nhóm thu nhập thấp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/5: Ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông 29/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/5: Mây thay đổi đến ít mây, đêm có mưa dông, ngày nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 27 - 36 độ C.

Lễ trưởng thành tuổi 18: Tri ân và lưu luyến 28/05/2026 17:24 Cùng với việc miệt mài ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh khối 12 ở Hà Tĩnh đang có các hoạt động chia tay mái trường với nhiều cảm xúc đan xen.

Thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông giữa Hà Tĩnh và các địa phương của Lào 28/05/2026 15:25 Sáng 28/5, đoàn công tác của Bộ Công chính và Vận tải Lào đến thăm, làm việc với tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi tiến độ phát triển các bến cảng 1, 2, 3 cảng Vũng Áng cùng cơ chế quản lý, vận hành cảng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì phiên tiếp công dân tháng 5 28/05/2026 14:44 Sáng 28/5, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5.

