Giải pháp chống nóng hiệu quả cho đàn vật nuôi

Sáng 29/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân - Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”.
Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với lao động thời vụ từ 2 triệu lên 5 triệu đồng/lần, trong khi nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ hẳn cơ chế khấu trừ 10% để giảm áp lực cho nhóm thu nhập thấp.
Theo ước tính, người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 500 tấn vàng. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã triển khai các mô hình huy động nguồn vàng trong dân và ghi nhận những kết quả tích cực.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành và các phường quan tâm giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri với tinh thần: việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó chủ động xử lý, không đùn đẩy, né tránh, kéo dài.
Việt Nam lần đầu vượt Italy để vào top 10 quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới, phản ánh sự mở rộng mạnh của công nghiệp luyện kim và năng lực sản xuất trong nước.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nghĩa tình Việt – Lào vẫn được gìn giữ vẹn nguyên qua từng nén hương tri ân, từng cuộc tiễn đưa đầy xúc động. Sự hy sinh của các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam không chỉ được Tổ quốc ghi công, mà còn được nhân dân nước bạn Lào trân trọng, gìn giữ bằng lòng biết ơn sâu nặng và tình thủy chung son sắt.
Khung giờ cao điểm tính giá điện mới được đề xuất áp dụng ngay trong tháng 6, trong bối cảnh công suất và sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc liên tiếp lập kỷ lục.
Lễ truy điệu được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào.
Shopee, TikTok Shop và Lazada đồng loạt tăng phí bán hàng, khiến chi phí kinh doanh online đội lên và giá hàng trên sàn có thể không còn rẻ như trước, thậm chí cao hơn so với mua tại siêu thị hoặc cửa hàng truyền thống.
Trong hai ngày (25 - 26/5), hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TPHT năm học 2026 - 2027. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã ban hành văn bản hướng dẫn thí sinh thực hiện các quy định trong phòng thi.