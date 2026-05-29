Cây sả “đổi vai” thành cây kinh tế ở Cẩm Hưng

Ngọc Khánh
(Baohatinh.vn) - Từ loại cây trồng quen thuộc, cây sả nay đang trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gần 150 hộ gia đình tại thôn Sơn Nam, xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh).

Những ngày này, tại thôn Sơn Nam (xã Cẩm Hưng), người dân đang tiến hành thu hoạch sả để bán ra thị trường. Theo người dân, cây sả chịu hạn tốt, ít sâu bệnh, chi phí phân bón và nhân công chăm sóc thấp.

Sau khoảng 6 tháng xuống giống, cây bắt đầu cho thu hoạch. Từ đó, cứ 3 - 4 tháng người dân cắt lứa tiếp theo và một lần trồng có thể khai thác liên tục trong khoảng 2 năm mới phải trồng lại. Từ những khu vườn tạp, đất trồng màu kém hiệu quả trước đây, cây sả đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều hộ dân.

Những diện tích trồng sả phát triển xanh tốt.
Người dân tiến hành thu hoạch sả để bán ra thị trường.

Nhận thấy tiềm năng phát triển và hiệu quả kinh tế của cây sả, tháng 2/2025, Tổ hợp tác trồng sả thôn Sơn Nam được thành lập với 30 thành viên. Đến nay, tổ hợp tác đã phát triển lên gần 150 thành viên tham gia sản xuất và do Hội LHPN xã Cẩm Hưng phụ trách.

Chị Hà Thị Vinh (thôn Sơn Nam, xã Cẩm Hưng) chia sẻ: “Ban đầu gia đình tôi chỉ trồng sả quanh vườn để phục vụ sinh hoạt. Sau một thời gian thấy cây phát triển tốt, đầu ra ổn định, giá bán khá cao nên mạnh dạn mở rộng. Từ diện tích nhỏ lẻ ban đầu, hiện gia đình trồng gần 7 sào sả, bình quân mỗi sào thu nhập khoảng 25 - 30 triệu đồng/năm."

Không riêng chị Vinh, nhiều hộ dân ở thôn Sơn Nam cho biết, cây sả hiện là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình. Nhờ đặc tính phù hợp với điều kiện đất đai, thời gian thu hoạch kéo dài và có thể thu nhiều lứa trong năm, bà con có nguồn thu khá.

Chị Hà Thị Vinh - người áo xanh (thôn Sơn Nam, xã Cẩm Hưng) tiến hành thu hoạch sả.
Nhiều diện tích vườn tạp, đất canh tác kém hiệu quả được người dân chuyển đổi sang trồng sả.

Theo chính quyền địa phương, thôn Sơn Nam có hơn 6 ha đất trồng sả. Hiện nay, cây sả có giá bán từ 25.000 - 30.000 đồng/kg; lá sả bán cho cơ sở sản xuất, chế biến tinh dầu từ 20.000 - 30.000 đồng/yến. Sau khi thu hoạch, bên cạnh thương lái đến tận nhà thu mua, người dân chủ động đưa đến chợ đầu mối trên địa bàn Hà Tĩnh để bán.

Chị Nguyễn Thị Tâm - Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng sả thôn Sơn Nam (xã Cẩm Hưng) cho biết: “Việc thành lập tổ hợp tác đã giúp các hộ dân thay đổi cách sản xuất từ nhỏ lẻ sang liên kết, cùng hỗ trợ nhau về kỹ thuật, kinh nghiệm chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục vận động, hỗ trợ người dân mở rộng diện tích trồng sả để nâng cao thu nhập".

Chị Nguyễn Thị Tâm thu hoạch sả bán cho thương lái.
Người dân bó sả chuẩn bị đưa đi tiêu thụ tại các chợ đầu mối.

Từ một loại cây gia vị quen thuộc trong vườn nhà, cây sả không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, khai thác hiệu quả diện tích đất vườn, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân địa phương.

Xã Cẩm Hưng có điều kiện đất đai, khí hậu phù hợp để phát triển cây sả. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích người dân mở rộng diện tích, nhất là tại những khu vực canh tác kém hiệu quả; đồng thời quy hoạch phát triển thêm diện tích trồng sả tại các thôn Chiến Thắng và Hòa Sơn. Chúng tôi cũng đang tăng cường kết nối với các cơ sở sản xuất dược liệu, doanh nghiệp chế biến gia vị để mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước xây dựng chuỗi liên kết ổn định cho cây sả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân”.

Ông Võ Anh Vũ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Hưng

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây thiệt hại lớn về gia súc. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Cách đây 1 năm, ông Lê Trường Lưu (thôn 4, xã Đức Thọ) mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng nuôi chồn sọc sinh sản. Bước đầu mô hình cho thấy triển vọng, mở ra hướng chăn nuôi mới có giá trị kinh tế cao.
Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Với người dân ở một số địa phương phía Nam Hà Tĩnh, mùa nấm tràm không chỉ là khoảng thời gian tìm kiếm một món đặc sản của núi rừng mà còn là dịp để tăng thêm thu nhập trong lúc nông nhàn.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
